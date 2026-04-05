Teploty o velikonoční pondělí vystoupají na 11 až 15 stupňů Celsia. Koledníci by tak měli počítat spíš s lehčí bundou než s krátkým rukávem. Na horách bude kolem 4 stupňů, na Šumavě až 8.
Chladná rána, slunečné dny
Úterý přinese jasno nebo skoro jasno. Ráno ale může překvapit – teploty klesnou na +3 až -2 stupně, takže se místy objeví přízemní mrazíky. Přes den se oteplí na příjemných 10 až 15 stupňů.
Podobný ráz si počasí udrží i ve středu. Bude jasno až polojasno, na severovýchodě přibude oblačnost a ojediněle se vyskytnou slabé přeháňky, nad 500 metrů i smíšené nebo sněhové. Denní maxima dosáhnou 10 až 14 stupňů.
Sníh na horách, přeháňky na dohled
Ve čtvrtek zůstane převážně jasno až polojasno, na západě až oblačno. Ranní teploty opět spadnou lehce pod nulu, přes den naměříme 10 až 15 stupňů. Ojedinělé přeháňky se mohou objevit hlavně na severovýchodě, nad 500 metrů i smíšené či sněhové.
V pátek pak dorazí více oblačnosti a místy přeháňky, na horách nad 1000 metrů i sněhové. Teploty zůstanou mezi 9 až 14 stupni.