Velikonoční trhy v Praze 2026: Dražší klobásy, most přes Staromák, koncerty i tvořivé dílny

Veronika Reicheltová, Matouš Waller
Velikonoční veselí v Praze začalo už v půlce března. Letošní trhy v hlavním městě nabídnou vybrané pochutiny, pletení pomlázek, zdobení vajíček a další ukázky tradičních řemesel. Víkendy budou patřit převážně dětským návštěvníkům, pro které jsou připravené tvořivé dílničky.
Rodina Břečkova vyrábí ručně zdobené velikonoční vejce. Prodává je na Velikonočních trzích na Staroměstském náměstí (13.3.2016). | foto:  František Vlček, MAFRA

Trhy na Andělu nabízejí velký výběr pomlázek a kraslic. (1. dubna 2023)
Pražské velikonoční trhy se ponesou v duchu loučení se zimou a vítání jara. Dominantou největších tuzemských trhů, které najdete na Staroměstském a Václavském náměstí, budou především pastelové odstíny a bohatá květinová výzdoba.

Nejen na nich se však návštěvníci mohou těšit na tradiční velikonoční sortiment ozdob a doplňků nebo české gurmánské speciality. Připravený je také doprovodný program, v rámci kterého se představí kapely či pěvecké a folklorní soubory.

Připravili jsme seznam šesti tipů na konkrétní místa v hlavním městě, která stojí za návštěvu.

  • Většina trhů první zájemce přivítá s velkým předstihem, například na náměstí Republiky se stánky objevily už v polovině března a vydrží tam celé čtyři týdny.
  • Naopak ty nejkratší trhy potrvají jen dva dny. Pořádá je samo město v budově magistrátu v Jungmannově ulici. Návštěvníkům nabídnou produkty sociálních podniků či studentů pražských odborných škol.
Trhy na Staroměstském a Václavském náměstí

  • Sobota 21. března až neděle 12. dubna 2026
  • Denně od 10:00 do 22:00
  • 71 + 33 prodejních stánků

Tradičním centrem velikonočních svátků je Staroměstské náměstí. I letos tu návštěvníci mezi více než sedmi desítkami stánků najdou bohatou výzdobu a pódium s folklorními a hudebními vystoupeními. Ty, stejně jako tradiční velikonoční sortiment i české speciality najdou i na nedalekém Václavském náměstí.

Dominantou trhů bude i letos vyhlídkový most ve středu náměstí nebo zdobené vstupní brány na trh. Program tu poběží každý den, o víkendech navíc s dětskými dílničkami. Na Václavském náměstí jsou vystoupení naplánovaná od čtvrtka do neděle. Kompletní harmonogram je na webu pořadatele.

Klobásy zdražily

Návštěvníci oproti minulým létům budou muset sáhnout hlouběji do kapsy. Ceny za občerstvení zvedla například společnost Taiko pořádající trhy na Staroměstském a Václavském náměstí.

„Vloni jsme vůbec nezdražovali, teď ano, zdražila bohužel lidská síla,“ řekla iDNES.cz mluvčí trhů Hana Tietze. Papriková a bylinková klobása v bagetě bude stát 180 korun (loni 150,-), zdraží i kuřecí špíz a čtvrtka kuřete.

Ceny občerstvení na Staroměstském a Václavském náměstí (výběr):

  • Papriková (bylinková) klobása v bagetě – 180 Kč
  • Kuřecí špíz – 200 Kč
  • Čtvrtka kuřete – 160 Kč
  • Trhané kuře v bagetě – 160 Kč

„O Velikonocích je největší zájem o klasickou paprikovou klobásu a zelené pivo. Ale lidé taky ochutnávají typické velikonoční pokrmy, máme vajíčkovou pomazánku, nádivku i beránka,“ dodala mluvčí.

Velikonoční trhy na náměstí Míru

  • Sobota 21. března až pondělí 6. dubna 2026
  • Denně od 10:00 do 19:00
  • 46 prodejních stánků

Trh na náměstí Míru, jež je srdcem Vinohrad, nabídne tradiční velikonoční sortiment, například ručně malované kraslice, pomlázky nebo dekorace a také keramiku. Návštěvníci se mohou těšit na občerstvení nebo typické velikonoční pečivo, jako jsou beránci, mazance nebo jidáše.

Václavské Velikonoce na náměstí Republiky

  • Neděle 15. března až neděle 12. dubna 2026
  • Denně od 10:00 do 20:00, občerstvení až do 22:00

Tradiční Václavské Velikonoce se na náměstí Republiky dočasně přesunuly z rekonstruované horní poloviny Václavského náměstí. Stejně jako další trhy nabídnou stánky s řemeslnými a velikonočními výrobky a občerstvením, chybět nebude ani osm stánků se zbožím neziskových organizací nebo doprovodný program s kapelami či vystoupeními dětských a školních souborů. Velikonoční trhy na náměstí Republiky budou trvat čtyři týdny, tedy nejdéle ze všech chystaných jarmarků.

Velikonoční trhy na Andělu

  • Čtvrtek 2. až pondělí 6. dubna 2026
  • Denně od 8:00 do 20:00

Na místě běžných farmářských trhů na pěší zóně Anděl se během Velikonoc objeví zeleno-bílé stánky s jarním sortimentem a řemeslnými výrobky. Chybět nebudou ani tradiční dekorace a sezonní dobroty.

Velikonoce na Mariánském

  • Pátek 20. března až pondělí 6. dubna 2026
  • Denně od 11:00 do 20:00

Prostor před budovou pražského magistrátu už dva týdny před Velkým pátkem zaplní stánky věnované tradičním řemeslům, ale i produktům sociálních podniků či chráněných dílen.

Hudební či taneční program, stejně jako tvořivé dílny pro děti, jsou naplánované na víkendy. Součástí bude i Primátorská velikonoční sbírka potravin ve čtvrtek 26. března.

Velikonoční jarmark ve Škodově paláci

  • Středa 17. a čtvrtek 18. března 2026
  • Oba dny od 8:30 do 15:30

Nejkratší akcí bude jen dvoudenní jarmark v atriu Škodova paláce v Jungmannově ulici. Sortiment zahrnující tradiční velikonoční výrobky se od ostatních trhů příliš lišit nebude, v nabídce však budou produkty studentů pražských odborných škol či sociálních podniků. Doplní je stánek zaměřený na duševní zdraví.

Velikonoční akce a výstavy

Speciální program na Velikonoce chystá například pražská zoo, která na Velký pátek i Velikonoční pondělí uvede komentovaná krmení s velikonoční tematikou i velikonoční workshop. Velikonoční program o lidových zvycích s dílnami pro děti pořádá v několika termínech Toulcův dvůr.

Workshopy a dílny s velikonoční tematikou chystá v předstihu rovněž Národopisné muzeum v Kinského zahradě a ve čtvrtek 26. března také proběhnou na Staroměstské radnici. Netradiční velikonoční dílny pro děti pořádá v pátek 3. dubna i střešovické Muzeum MHD.

Od konce března až do konce května také můžete navštívit Muzeum Karlova mostu, které uvádí specializovanou Velikonoční výstavu, nebo Lidovou pašijovou hru na zámku Zbraslav.

