Velká demonstrace. Desetitisíce lidí na pražském Staroměstském náměstí ukáží, že stojí za prezidentem

Autor: Marek Peška
  13:03
„Naše spolupráce je výborná,“ řekl premiér Andrej Babiš k výzvě, aby odvolal ministra zahraniční Petra Macinku za jeho zprávy směrované na Pražský hrad. Spor mezi Macinkou a prezidentem Petrem Pavlem rezonuje společností. Občanský spolek Milion chvilek pro demokracii chystá velkou demonstraci, která prezidenta podpoří.

Prezident Petr Pavel | foto: Milion chvilek pro demokracii

„Přátelé. Všichni víte, jaká je situace. Je třeba říci už dost. Nehorázné vydírání prezidenta ze strany Petra Macinky je absolutně nepřijatelné! Něco takového do demokratické kultury opravdu nepatří. Pokud tohle dnes mlčky projde, zítra už nebude existovat žádná hranice. Nejde přitom jen o jednoho člověka. Jde o nebezpečný precedens: o to, zda si kdokoli může osobními nátlakovými hrami vynucovat politická rozhodnutí, která mají přímý dopad na bezpečnost České republiky. Naše bezpečí není hračkou pana Macinky – ani nikoho jiného ze současné vlády,“ stojí v oficiální pozvánce.

Za odvolání Macinky. Babiš je s ním spokojen

Aktivisté ze spolku Milion chvilek pro demokracii chtějí dát najevo, že s jednáním ministra Macinky nesouhlasí a podporují prezidenta Pavla. A chystají demonstraci v neděli 1. února od 15 hodin na Staroměstském náměstí. Kritici chtějí, aby byl Macinka za své jednání odvolán.

Tomu ovšem s velkou pravděpodobností premiér Andrej Babiš nevyhoví. Naopak. „Spolupráce s panem ministrem Macinkou je výborná,“ řekl Babiš. Tvrdí také, že opozice se pokouší o rozklad vlády. To se jí ale nepovede, míní premiér.

Protesty proti Macinkovi po celém Česku

Kritici svůj názor budou vyjadřovat ve velkém. Na demonstraci se očekává několik desetitisíců lidí. A pokud bude Staroměstské náměstí v Praze malé, chystají se akce v regionech.

Spolek Milion chvilek pro demokracii na svém webu spustil také výzvu k odvolání Macinky. Tu v současné chvíli podepsalo přes 400 tisíc lidí, jen sto tisíc akci podpořilo za jediný den.

„Podpisy dál rychle přibývají. A každý má obrovský smysl. Proč? Protože tohle není situace, ve které je možné stát stranou či nezúčastněně mlčet. Tohle je chvíle, kdy se občané musí postavit za pravidla, která drží tuhle zemi pohromadě. Tady je v sázce víc než partikulární zájmy pár politiků. Tady je v sázce budoucnost nás všech,“ uvádí organizátoři.

Babiš je slabý premiér

Konflikt mezi ministrem Macinkou a prezidentem Pavlem rozpoutaly zprávy šéfa české diplomacie. V nich Macinka psal o tom, že pokud hlava státu přijme čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka na ministerstvo životního prostředí „bude mít svůj klid“. Macinka ve zprávě přiostřuje, když prezidentovi dal časové ultimátum nebo bude velmi překvapen dalšími Macinkovy kroky. Když nebude Turek na MŽP, spálím mosty, že to vejde do učebnic, hrozil například.

SMS zprávy prezident označuje za vydírání a celou věc poslal právníkům k posouzení. Někteří advokáti ovšem tvrdí, že nedošlo k naplnění skutku.

„Příčinou sporu prezidenta a ministra je Babiš,“ říká pro SeznamZprávy šéf Senátu Miloš Vystrčil. Podle něj za ministry zodpovídá premiér. „A pokud ten člověk má ve vládě Petra Macinku, tak je zodpovědnou osobou za to, co dělá jeho ministr. A to je podle mě ta hlavní příčina. Pokud máte slabého premiéra, tak nemůžete čekat, že se vám ministři budou chovat tak, jak se mají chovat,“ komentoval spor v pořadu Ptám se já předseda Senátu.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku

Petr Adamec zemřel náhle.

Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže Prostřeno!. Divákům se vryl do paměti jako kreativní kuchař, který dokázal spojit italské speciality s...

Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety

Dokončená jednotka R1 vystavená na dvoře smíchovského závodu.

První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1 rozjely už v polovině roku 1971, do podzemí se ale nikdy nedostaly. Měly pro sebe jen zkušební trať...

Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě

Dami1992

Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora vystupujícího pod přezdívkou Dami1992. Nyní je pražský fotograf v Metru znovu. Jeho snímky totiž umí zachytit...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze

Jídelna U Rozvařilů

Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka klasických samoobslužných jídelen. Tradiční podniky mají v nabídce nejčastěji české klasiky a k tomu za...

Poslední šance vidět český kubismus na Kampě. Výstava končí už za pár dní

V Museu Kampa se poprvé v takto rozsáhlém měřítku představuje jeden z...

Už jen do 1. února je k vidění unikátní sbírka českého kubismu v pražském Museu Kampa. To má v těchto dnech otevřeno od 10 do 18 hodin. Pro velký zájem o výstavu se ale od pondělí 26. ledna provoz...

Dálnici D46 blokuje požár dálkového autobusu, policie evakuovala 35 lidí

Požár autobusu na D46 (29. ledna 2026)

Policisté zasahují u požáru dálkového autobusu na 17. km dálnice D46 ve směru z Prostějova na Vyškov. Z autobusu evakuovali 35 lidí.

29. ledna 2026  14:32,  aktualizováno  14:39

Valentýnský únik do městské džungle: Láska, chutě a emoce v The Monkey Bar Prague

29. ledna 2026  14:37

Fakultní nemocnice Ostrava modernizovala za půl miliardy stravovací provoz

FakultnĂ­ nemocnice Ostrava modernizovala za pĹŻl miliardy stravovacĂ­ provoz

Fakultní nemocnice Ostrava (FNO) má po dvou letech kompletně modernizovaný stravovací provoz. Renovace zhruba za půl miliardy korun bez DPH zahrnovala nejen...

29. ledna 2026  12:54,  aktualizováno  12:54

V brněnském Novém Lískovci vznikne čtyřpodlažní parkovací dům

ilustrační snímek

Brno plánuje postavit v městské části Nový Lískovec parkovací dům s téměř 300 místy. Čtyřpodlažní, do svahu částečně zapuštěný objekt nahradí současnou...

29. ledna 2026  12:52,  aktualizováno  12:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nový sníh zlepšil v Plzeňském kraji podmínky pro lyžaře na svazích i ve stopách

ilustrační snímek

Nový sníh vylepšil podmínky pro zimní sporty v Plzeňském kraji. O pátečních pololetních prázdninách a o víkendu se mohou lyžaři vydat v kraji na sjezdovky na...

29. ledna 2026  12:50,  aktualizováno  12:50

V Pardubickém kraji jsou díky chladnému počasí v provozu všechna zimní střediska

ilustrační snímek

V Pardubickém kraji jsou díky chladnému počasí v provozu všechna zimní střediska. Lyžovat je možné na horách i v níže položených oblastech. Pode meteorologů by...

29. ledna 2026  12:39,  aktualizováno  12:39

Prahu čeká dopravní peklo. Bude znovu uzavřena Plzeňská kvůli kanalizacím a vodovodům v havarijním stavu

Radlická ulice. Dopravou jedna z nejvíce vytížených ulic v Praze. Tradiční...

Hlavní město plánuje od neděli do konce srpna po etapách uzavřít Plzeňskou ulici, která se označuje za „dopravní stoku“. Důvodem jsou důležité opravy sítí. Uzavřena bude na čas také Holečkova ulice....

29. ledna 2026  14:13

Mindfall Protocol – největší český AI film

Ve světě, kde vzpomínky mohou být extrahovány, ukradeny a zneužity jako zbraň — důvěra se stává nejvzácnější měnou. 15. ledna 2026 vstupuje do českých kin sci-fi thriller Mindfall Protocol, film,...

29. ledna 2026  14:10

Společnost Porsche Česká republika v roce 2025 zvýšila prodeje o 17 procent a pokračovala v nastoupené růstové strategii

29. ledna 2026  14:01

Lyžařské areály v hradeckém kraji mají na začátku prázdnin ideální podmínky

ilustrační snímek

Hlavní lyžařská střediska v Královéhradeckém kraji mají na začátku jarních prázdnin ideální podmínky. Lyžuje se v Krkonoších, Orlických horách a také v menších...

29. ledna 2026  12:28,  aktualizováno  12:28

Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova
Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova

Hydratovaná, projasněná a mladistvá pleť bez jehel a bolesti? Přesně to slibuje NUKO® Carboxy Therapy, korejská neinvazivní karboxyterapie pro...

Pražané hlasují o názvu nového mostu. Rozhodující slovo ale budou mít politici

Zátěžová zkouška Dvoreckého mostu přes Vltavu, Lihovar-Dvorce (21. ledna 2026)

Pražané mohou od úterý hlasovat o názvu nového mostu mezi Podolím a Zlíchovem. Bude se jmenovat buď Dvorecký, nebo Anežky České. K hlasování mohou využít Portál Pražana, nebo tištěné hlasovací lístky...

27. ledna 2026  12:22,  aktualizováno  29. 1. 13:49

Zlínští školáci převzali vysvědčení na ledové ploše a s bruslemi na nohou

ZlĂ­nĹˇtĂ­ ĹˇkolĂˇci pĹ™evzali vysvÄ›dÄŤenĂ­ na ledovĂ© ploĹˇe a s bruslemi na nohou

Na ledové ploše a s bruslemi na nohou dnes převzali pololetní vysvědčení žáci zlínské základní školy v Kvítkové ulici. V tréninkové hale ve Zlíně si mohli...

29. ledna 2026  12:15,  aktualizováno  12:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.