Nekalé praktiky českých obchodníků přetrvávaly i loni. Česká obchodní inspekce (ČOI) totiž odhalila více než polovinu případů, kdy obchodníci porušili zákon při poskytování slev.
„V rámci kontrolní akce provedli inspektoři celkem 1 432 kontrol, porušení právních předpisů bylo zjištěno v 734 kontrolách, to je 51,26 % z celkového počtu provedených kontrol,“ informoval o tom ve zprávě mluvčí ČOI František Kotrba.
Kontroly probíhaly od 2. ledna do 31. prosince 2025 napříč celou obchodní sítí, včetně internetových obchodů. Inspektoři se zaměřili především na to, zda prodejci při uvádění slev správně informují zákazníky o nejnižší ceně, za kterou byl výrobek nabízen v posledních 30 dnech před zlevněním, a zda jsou slevy správně vypočítány.
Během kontrol se opakovaně ukázalo, že někteří obchodníci prezentovali zboží jako zlevněné po dobu několika měsíců. Podle inspekce už v takových případech nelze hovořit o skutečné slevě.
Nejčastější prohřešek? Matení zákazníků
Nejčastějším prohřeškem bylo porušení pravidel týkajících se nekalých obchodních praktik, které inspektoři zaznamenali ve 368 případech. Takové jednání může zákazníky uvádět v omyl a ovlivnit jejich nákupní rozhodnutí. Další zjištěná porušení se týkala například nesprávného výpočtu slevy nebo neuvedení nejnižší ceny z posledních 30 dnů před zlevněním.
Kontroly zároveň odhalily i porušování dalších právních předpisů, mimo jiné občanského zákoníku, zákona o cenách, zákona o kontrole nebo zákona o výrobcích s ukončenou životností.
„Na základě porušení právních předpisů v dozorové působnosti České obchodní inspekce, zjištěných v souvislosti s kontrolní akcí, nabylo v období od 2. ledna 2025 do 31. prosince 2025 právní moci celkem 380 pokut v celkové hodnotě 38,661.500 korun,“ uvedl Kotrba.