Přinášíme vám pět argumentů, proč si nenechat ujít tento legendární závod, který se letos poběží v neděli 12. října od 15:30.
5 důvodů, proč si Velkou pardubickou nenechat ujít
1. Nejstarší sportovní tradice v Česku
Velká pardubická se poprvé běžela už v roce 1874. Je tak starší než česká fotbalová liga i hokej. Tato dlouhá historie a tradice vytváří jedinečnou atmosféru, která je silně zakořeněná v české kultuře. Na tribunách se potkávají generace fanoušků.
2. Taxisův příkop: Nejtěžší překážka světa
Žádný jiný dostih nemá tak ikonickou a obávanou překážku, jako je Velký Taxisův příkop. Přestože byla překážka po roce 1993 upravena pro zvýšení bezpečnosti a letos se kvůli ní běží o půl hodiny dříve, stále představuje obrovskou výzvu. Kůň musí přeskočit živý plot vysoký 150 centimetrů a za ním dopadnout přes čtyři metry daleko, aby překonal příkop. Je to klíčový moment závodu a okamžik, kdy se rozhoduje o šancích mnoha favoritů.
|
Velká pardubická 2025: Proč se letos startuje dříve?
3. Legendy a rekordy: Fenomén Josef Váňa
Velká pardubická stvořila legendy. Žádný jezdec není spojen s dostihem tak jako Josef Váňa starší, který rekordně osmkrát zvítězil v sedle a devětkrát jako trenér. Čtyři z těchto vítězství si připsal s ikonickým koněm Železníkem, který je se čtyřmi triumfy nejúspěšnějším koněm historie závodu. Sledovat Velkou pardubickou znamená sledovat, zda se zrodí nová legenda.
Kdo letos vyhraje?
Vizitky všech účastníků, zajímavosti i sázkové kurzy najdete v přehledném textu na iDNES.cz.
4. Souboj s přírodou a tratí
Trať měří 6 900 metrů a kombinuje travnatý povrch s bahnitou oranicí. Závod netrvá obvykle déle než 9 až 10 minut, ale je intenzivní zkouškou vytrvalosti, odvahy a souhry jezdce a koně. Jezdci o dostihu mluví jako o své vlastní olympiádě, kde největším soupeřem je sama trať.
5. Historické vítězství ženy
Velká pardubická si pamatuje i ženský triumf. V roce 1937 se stala hraběnka Lata Brandisová jedinou ženou v historii, která tento nejtěžší dostih vyhrála. Tehdy zvítězila v sedle klisny Normy.
Kde sledovat Velkou pardubickou?
Pokud nemáte možnost být přímo v centru dění v Pardubicích, můžete závod pohodlně sledovat z domova:
|Platforma
|Typ přenosu
|Dostupnost
|ČT Sport / ČT1
|Přímý televizní přenos
|Česká televize tradičně vysílá celý dostihový mítink, často s vrcholem na ČT1 a souběžným přenosem na ČT Sport.
|ČT Sport Plus
|Online live stream
|Přímý přenos a záznamy jsou dostupné zdarma v archivu České televize (iVysílání) a na webu ČT Sport Plus.
|Sázkové kanceláře
|Online live stream
|Streamy nabízejí také sázkové kanceláře (např. TV Tipsport nebo TV Chance), často zdarma po registraci a splnění základních podmínek.
Připravte se na adrenalin, napětí a dechberoucí výkony. Kdo letos zapíše své jméno do historie? To zjistíme už tento víkend!
Velkou perličku přinesl závod v roce 2024
O vítězi 134. ročníku Velké pardubické rozhodovala až cílová fotografie, která ukázala, že finiš byl tak těsný, že není možné určit jednoho šampiona. Z triumfu se tak radovali jak Jaroslav Myška v sedle Sexy Lorda, tak Jan Faltejsek s Godfreyem.