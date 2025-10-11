Velká pardubická 2025: Proč sledovat legendární dostih? Tady máte 5 důvodů

  16:21
Velká pardubická není jen dostih – je to národní sportovní klenot a společenská událost s nejdelší nepřerušenou tradicí u nás. Koná se vždy druhou říjnovou neděli a na trati dlouhé 6 900 metrů s 31 překážkami prověří hranice možností koní i žokejů.
Žokej Jaroslav Myška s Kaiserwalzerem na trati Velké pardubické | foto: Martin Veselý, MAFRA

Přinášíme vám pět argumentů, proč si nenechat ujít tento legendární závod, který se letos poběží v neděli 12. října od 15:30.

5 důvodů, proč si Velkou pardubickou nenechat ujít

1. Nejstarší sportovní tradice v Česku

Velká pardubická se poprvé běžela už v roce 1874. Je tak starší než česká fotbalová liga i hokej. Tato dlouhá historie a tradice vytváří jedinečnou atmosféru, která je silně zakořeněná v české kultuře. Na tribunách se potkávají generace fanoušků.

2. Taxisův příkop: Nejtěžší překážka světa

Žádný jiný dostih nemá tak ikonickou a obávanou překážku, jako je Velký Taxisův příkop. Přestože byla překážka po roce 1993 upravena pro zvýšení bezpečnosti a letos se kvůli ní běží o půl hodiny dříve, stále představuje obrovskou výzvu. Kůň musí přeskočit živý plot vysoký 150 centimetrů a za ním dopadnout přes čtyři metry daleko, aby překonal příkop. Je to klíčový moment závodu a okamžik, kdy se rozhoduje o šancích mnoha favoritů.

Velká pardubická 2025: Proč se letos startuje dříve?

3. Legendy a rekordy: Fenomén Josef Váňa

Velká pardubická stvořila legendy. Žádný jezdec není spojen s dostihem tak jako Josef Váňa starší, který rekordně osmkrát zvítězil v sedle a devětkrát jako trenér. Čtyři z těchto vítězství si připsal s ikonickým koněm Železníkem, který je se čtyřmi triumfy nejúspěšnějším koněm historie závodu. Sledovat Velkou pardubickou znamená sledovat, zda se zrodí nová legenda.

Kdo letos vyhraje?

Vizitky všech účastníků, zajímavosti i sázkové kurzy najdete v přehledném textu na iDNES.cz.

4. Souboj s přírodou a tratí

Trať měří 6 900 metrů a kombinuje travnatý povrch s bahnitou oranicí. Závod netrvá obvykle déle než 9 až 10 minut, ale je intenzivní zkouškou vytrvalosti, odvahy a souhry jezdce a koně. Jezdci o dostihu mluví jako o své vlastní olympiádě, kde největším soupeřem je sama trať.

5. Historické vítězství ženy

Velká pardubická si pamatuje i ženský triumf. V roce 1937 se stala hraběnka Lata Brandisová jedinou ženou v historii, která tento nejtěžší dostih vyhrála. Tehdy zvítězila v sedle klisny Normy.

Pád na Taxisu během 133. Velké pardubické

Kde sledovat Velkou pardubickou?

Pokud nemáte možnost být přímo v centru dění v Pardubicích, můžete závod pohodlně sledovat z domova:

PlatformaTyp přenosuDostupnost
ČT Sport / ČT1Přímý televizní přenosČeská televize tradičně vysílá celý dostihový mítink, často s vrcholem na ČT1 a souběžným přenosem na ČT Sport.
ČT Sport PlusOnline live streamPřímý přenos a záznamy jsou dostupné zdarma v archivu České televize (iVysílání) a na webu ČT Sport Plus.
Sázkové kancelářeOnline live streamStreamy nabízejí také sázkové kanceláře (např. TV Tipsport nebo TV Chance), často zdarma po registraci a splnění základních podmínek.

Připravte se na adrenalin, napětí a dechberoucí výkony. Kdo letos zapíše své jméno do historie? To zjistíme už tento víkend!

Velkou perličku přinesl závod v roce 2024

O vítězi 134. ročníku Velké pardubické rozhodovala až cílová fotografie, která ukázala, že finiš byl tak těsný, že není možné určit jednoho šampiona. Z triumfu se tak radovali jak Jaroslav Myška v sedle Sexy Lorda, tak Jan Faltejsek s Godfreyem.

