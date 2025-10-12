Velká pardubická 2025 startuje! Proč mají dostihoví koně zvláštní jména?

Ivana Vaňkátová
  5:24
Když se podíváte na startovní listinu Velké pardubické nebo jiného prestižního dostihu, pravděpodobně si všimnete, že jména koní jsou často neobvyklá, někdy až komická. Proč se nejlepší dostihoví koně pyšní roztodivnými jmény jako Železník, Tiumen nebo Sacamiro?
Důvod je složitější, než by se mohlo zdát, a skrývá se v přísných pravidlech, rodokmenech, a dokonce i v historii. Cílem je především absolutní unikátnost, jména se nesmějí opakovat.

Přísná pravidla výběru jména dostihového koně

O jméně každého dostihového koně se nerozhoduje náhodně. V České republice je to pravomoc Jockey Clubu ČR, který je členem Mezinárodní federace dostihových autorit (IFHA). Ta stanovuje jednotná mezinárodní pravidla (International Agreement on Breeding and Racing), která zajišťují, že každý závodní kůň má unikátní jméno, registrované při zápisu do plemenné knihy.

Jméno se zapisuje už při přihlášení hříběte k registraci, obvykle kolem druhého roku života koně.

  • Jméno může mít maximálně 18 znaků, včetně mezer.

Chráněná jména

  • Jméno se nesmí opakovat s žádným koněm, který byl úspěšný nebo významný. Jména jako Železník, Arkle nebo Secretariat jsou navždy chráněna na mezinárodní úrovni a nelze je znovu použít. Dokonce ani jejich mírné obměny jako „Železník druhý“ nejsou povoleny. V České republice je navíc nutné respektovat Národní listinu chráněných jmen, stejně tak i tu mezinárodní.
  • Zakázána jsou také jména slavných osobností, politických lídrů nebo vulgární či urážlivá slova.
  • Často se jméno odvozuje od rodokmenu koně. Například potomci hřebce Rainbows For Life často nesou v názvu slova „Rainbow“ nebo „Life“. Stejně tak se kombinují části jmen rodičů – například klisna po Mill Pond a hřebci Zwinger mohla dostat jméno Millzwinka.
  • V některých zemích platí pravidlo prvního písmene: Zatímco ve Francii, Irsku, Velké Británii nebo USA nejste omezeni, v České republice (a také v Německu, Polsku či na Slovensku) musí jméno plnokrevníka začínat stejným písmenem jako jméno matky. Toto je základní pravidlo autority plemenné knihy země narození.
  • Kmenové konvence: Rodinné chovy a stáje mají své vlastní kmenové konvence. Stáj Skalice například používá jména s prefixem „Sc“, zatímco Wrbna Racing se často inspiruje starou literaturou.
  • Importovaní koně: V případě importovaného koně beze jména (což je vzácné) je nutno návrh vždy konzultovat s domácí autoritou, aby se zabránilo aktuální duplicitě v dostihovém provozu a byla respektována Národní listina chráněných jmen.

Hlavním cílem těchto pravidel je zajištění absolutní unikátnosti a zamezení záměny, což je klíčové pro mezinárodní registraci, sázkový systém a sledování výsledků.

Když jméno koně vypráví příběh...

Kromě pravidel hraje ve výběru jmen velkou roli také tradice a symbolika. Jméno často vyjadřuje přání majitele, charakter koně nebo odkazuje na jeho původ.

  • Železník: Fenomenální Železník, čtyřnásobný vítěz Velké pardubické, získal své jméno podle své houževnatosti a výdrže, evokující „železného“ koně.
  • Tiumen: Trojnásobný vítěz Tiumen byl pojmenován podle sibiřského města Ťumeň, odkud pocházel jeho chovatel. Jeho jméno tak symbolizovalo vzdálenost a drsnost, podobně jako trať v Pardubicích.
  • Sacamiro: Moderní jména často vznikají kombinací rodokmenu. Vítěz ročníku 2023, Sacamiro, je složeninou jmen svých rodičů – matky Sacamary a otce Mirco.
  • Sexy Lord: Jméno Sexy Lord, spoluvítěze ročníku 2024, je módní anglickou slovní hříčkou, která odkazuje na noblesní původ otce Egon Lord i na atraktivitu koně.
  • Korok: Legendární Korok, dvojnásobný vítěz 60. let, získal jméno odvozené od výrazů pro „tvrdý“ nebo „silný“, symbolizujících jeho odolnost.
Koně překonávají Taxisův příkop při 130. ročníku překážkového dostihu Velká...

Jméno dostihového koně je tedy pečlivě vybrané, často s hlubším významem, a vždy podléhá přísným regulacím. Není to jen nálepka, ale součást identity koně, která může odkazovat na jeho historii, původ nebo naděje, které do něj majitelé vkládají.

Velká pardubická 2025: Proč sledovat legendární dostih? Tady máte 5 důvodů

Příště, až budete sledovat dostih, zkuste se zamyslet nad jménem každého koně – možná za ním najdete překvapivý příběh.









