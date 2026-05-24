Velké ryby nejsou jen mužskou záležitostí, rybářka Gabriela je toho důkazem

Lov trofejních kaprů už dávno není jen doménou mužů. Gabriela Tauberová z Organizace handicapovaných rybářů Kladruby to potvrdila životním úlovkem – na svazové vodě zdolala lysce o váze 31,35 kilogramu a délce 114 centimetrů. Její mimořádný úspěch ukazuje, že o velkých rybách nerozhoduje síla, ale trpělivost, zkušenosti a vášeň pro rybaření.

Krasavec, který vážil více než 31 kilogramů | foto: ARCHIV G. T.

Lov trofejních kaprů bývá často spojován hlavně s muži. Dlouhé hodiny u vody, těžká výbava, souboj se silnou rybou a trpělivé čekání na jediný záběr – to všechno si mnozí automaticky představí jako mužský svět. Gabriela Tauberová však svým mimořádným úlovkem ukázala, že velké ryby rozhodně nejsou jen mužskou záležitostí. Rybářka z Organizace handicapovaných rybářů Kladruby před pár lety ulovila kapra, o kterém sní mnoho zkušených kaprařů: krásného lysce o váze 31,35 kilogramu a délce 114 centimetrů.

28milimetrová kulička

Výjimečné na celém úlovku je i to, že ryba pocházela ze svazové vody. Právě tam se podařilo rybářce přelstít kapra, který by byl ozdobou jakékoli výpravy. Pod háček nastražila 28milimetrovou kuličku v příchuti Famózní švestka. Důvěra ve zvolené místo, správná nástraha a trpělivost se nakonec spojily v záběr, na který se nezapomíná.

„Když jsem rybu poprvé uviděla, došlo mi, že držím kapra svého života. Byl to neuvěřitelný okamžik a obrovská radost, na kterou nikdy nezapomenu,“ popsala rybářka svůj zážitek.

Ryba života

Její kapr se tak zařadil mezi úlovky, které dokazují, že i na českých svazových vodách mohou čekat skuteční velikáni. Zároveň připomněl, že úspěch u vody není otázkou pohlaví, ale vytrvalosti, odhodlání a lásky k rybařině. Pro Gabrielu šlo o rybu života a pro další rybáře i rybářky o silnou motivaci: každá výprava může přinést okamžik, na který se nezapomíná.

