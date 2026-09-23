Co kdyby šel vrátit čas? A co kdyby člověk dostal šanci napravit největší chybu svého života? Přesně před takovou otázku postaví tvůrci třetího dílu fantasy série Princ zakletý v čase krále Jana (Marek Lambora). Snímek se právě natáčí a do kin má jít v roce 2028.
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„Táta musí pracovat“
Z prince se mezitím stal panovník, manžel a především táta malé Belly. Jenže zatímco vládnutí dvěma královstvím mu zabírá většinu času, jeho dcera touží po něčem mnohem obyčejnějším. Chce mít svého tátu víc pro sebe. Věta „Táta musí pracovat“, kterou Bella slýchá až příliš často, se však obratem stává jedním z klíčových motivů celého filmu. Během narozeninové slavnosti Bellu unese zirfánec Turak a Janovi se celý svět obrátí vzhůru nohama.
Po půl roce marného pátrání se mladý král rozhodne sáhnout po zakázaném řešení. Do rukou se mu dostane chronometr věčnosti, který mu umožní cestovat časem. Jan tak dostává šanci vrátit se do minulosti a pokusit se únosu zabránit. Jenže každá změna minulosti začne postupně měnit i jeho přítomnost.
Tentokrát nejde jen o pohádku
Pod velkými fantasy scénami, časovými smyčkami a dobrodružstvím tvůrci staví především příběh o rodině. Jan musí řešit konflikt mezi povinnostmi panovníka a rolí otce, který si začíná uvědomovat, kolik společných chvil s dcerou mezitím propásl. V hlavní roli krále Jana se znovu objeví Marek Lambora, královnu Ellenu opět hraje Natália Germáni.
Vrací se také Eliška Křenková jako charismatická alchymistka Amélie a obrovitý Roman Zach jako Archivald. Ve filmu se objeví rovněž Jan Révai, Magdalena Müller, Sára Korbelová nebo další stálice filmové série Cyril Dobrý.
Do kin až v roce 2028
Princ zakletý v čase je česká pohádková fantasy v režii Petra Kubíka a Lukáše Daniela Paříka. Natáčet se má mimo jiné v Praze, ve Velké Chuchli, na Barrandově, v Emauzích a v Hlubočepích, ale také na Bouzově, v okolí Lipnice nad Sázavou nebo v Nevřeni. Film má mít přibližně sto minut. Produkce probíhá od roku 2026, část natáčení a dokončovacích prací je plánována i na rok 2027. Do kin snímek dorazí v únoru 2028.
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Úspěšná série
Série Princezna zakletá v čase si za šest let vybudovala solidní pozici. Zatímco první díl vidělo v kinech přes 84 tisíc lidí, pokračování překonalo hranici 162 tisíc diváků.
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