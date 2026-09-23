Velký návrat české fantasy: Marek Lambora přijde o dceru a rozpoutá boj s časem

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
  5:00
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Princ zakletý v čase - Marek Lambora a Eliška Křenková

Princ zakletý v čase - Marek Lambora a Eliška Křenková | foto: AYRA Production

Natáčení pohádky Princ zakletý v čase
Princ zakletý v čase - Marek Lambora, Zuna Valihora, a Natália Germáni
Princ zakletý v čase - Marek Lambora
Natáčení filmu Princ zakletý v čase - Lukáš Daniel Pařík, Petr Kubík, Natália...
49 fotografií
Česká fantasy série Princezna zakletá v čase se vrací a tentokrát má jít pořádně do tuhého. Třetí díl postaví do centra krále Jana, kterému během narozeninové slavnosti unesou dceru Bellu. Po měsících marného pátrání udělá zoufalý otec něco nemyslitelného – vrátí se v čase, aby změnil její osud. Jenže každá změna minulosti může zničit jeho přítomnost.

Co kdyby šel vrátit čas? A co kdyby člověk dostal šanci napravit největší chybu svého života? Přesně před takovou otázku postaví tvůrci třetího dílu fantasy série Princ zakletý v čase krále Jana (Marek Lambora). Snímek se právě natáčí a do kin má jít v roce 2028.

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„Táta musí pracovat“

Z prince se mezitím stal panovník, manžel a především táta malé Belly. Jenže zatímco vládnutí dvěma královstvím mu zabírá většinu času, jeho dcera touží po něčem mnohem obyčejnějším. Chce mít svého tátu víc pro sebe. Věta „Táta musí pracovat“, kterou Bella slýchá až příliš často, se však obratem stává jedním z klíčových motivů celého filmu. Během narozeninové slavnosti Bellu unese zirfánec Turak a Janovi se celý svět obrátí vzhůru nohama.

Princ zakletý v čase - Natália Germáni a její dcera Zuna Valihora

Po půl roce marného pátrání se mladý král rozhodne sáhnout po zakázaném řešení. Do rukou se mu dostane chronometr věčnosti, který mu umožní cestovat časem. Jan tak dostává šanci vrátit se do minulosti a pokusit se únosu zabránit. Jenže každá změna minulosti začne postupně měnit i jeho přítomnost.

Tentokrát nejde jen o pohádku

Pod velkými fantasy scénami, časovými smyčkami a dobrodružstvím tvůrci staví především příběh o rodině. Jan musí řešit konflikt mezi povinnostmi panovníka a rolí otce, který si začíná uvědomovat, kolik společných chvil s dcerou mezitím propásl. V hlavní roli krále Jana se znovu objeví Marek Lambora, královnu Ellenu opět hraje Natália Germáni.

Natáčení pohádky Princ zakletý v čase
Princ zakletý v čase - Marek Lambora, Zuna Valihora, a Natália Germáni
Princ zakletý v čase - Marek Lambora
Natáčení filmu Princ zakletý v čase - Lukáš Daniel Pařík, Petr Kubík, Natália Germáni s dcerou Zunou, Marek Lambora a Eliška Křenková
49 fotografií

Vrací se také Eliška Křenková jako charismatická alchymistka Amélie a obrovitý Roman Zach jako Archivald. Ve filmu se objeví rovněž Jan Révai, Magdalena Müller, Sára Korbelová nebo další stálice filmové série Cyril Dobrý.

Do kin až v roce 2028

Princ zakletý v čase je česká pohádková fantasy v režii Petra Kubíka a Lukáše Daniela Paříka. Natáčet se má mimo jiné v Praze, ve Velké Chuchli, na Barrandově, v Emauzích a v Hlubočepích, ale také na Bouzově, v okolí Lipnice nad Sázavou nebo v Nevřeni. Film má mít přibližně sto minut. Produkce probíhá od roku 2026, část natáčení a dokončovacích prací je plánována i na rok 2027. Do kin snímek dorazí v únoru 2028.

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Úspěšná série

Série Princezna zakletá v čase si za šest let vybudovala solidní pozici. Zatímco první díl vidělo v kinech přes 84 tisíc lidí, pokračování překonalo hranici 162 tisíc diváků.

Hrátky s časem a alchymisté

  • Filmová série začala v roce 2020 příběhem princezny Elleny, která uvízla v časové smyčce a snažila se zlomit kletbu čarodějnice Murien.
  • Druhý díl z roku 2022 přesunul pozornost k alchymistce Amélii a jejím schopnostem ovlivňovat čas. Svět Oberonu se pak rozšířil o spin-off Zrození alchymistky, který sleduje dvanáctiletou Arianu a její cestu do školy alchymistů.
  • První díl mezi diváky platí za jednu z nejlepších českých pohádek vůbec. Je to z velké části proto, že si tvůrci půjčují i zde velmi dobře fungující fantasy prvky. A režisér Petr Kubík je opravdu velký talent, kterému ledacos odpustíte.
  • Jde například o takzvané postsynchrony, kdy většina herců, pokud režisér nezvolí dabingovou náhradu, namlouvá sebe samotné pro lepší zvuk ještě dodatečně ve studiu. Výsledek není v tomhle případě rozpačitý. Dokonce tu král Jan Révai či alchymista Roman Zach díky tomu znějí mnohem charismatičtěji než obvykle.
  • Naopak loňský spin-off Zrození alchymistky považuje většina diváků za zklamání. Snahu natočit ambiciózní české fantasy mnoho lidí ocenilo, výsledkem byl bohužel mišmaš Zaklínače, Harryho Pottera, televizních herců a ochotnického divadla.
  • Podle mnohých kritiků se tvůrcům nepodařilo zakrýt fakt, že šlo o sestřih čtyřdílného seriálu určeného pro televizní obrazovky. Na regulérní třetí díl se ale mnozí naopak těší. Hlavním mediálním partnerem je FTV Prima a TV JOJ.

Plakát k filmu Zrození alchymistky

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