Velký třesk ve zdravotnictví. Čtyři věci, které budou od ledna jinak

Autor: Metro.cz
  15:30
Posílení některých screeningových programů, rozšíření obsahu preventivních prohlídek nebo doplnění hrazených výkonů v péči o duševní zdraví – to jsou některé změny, které čekají české zdravotnictví od 1. ledna.

Preventivní prohlídka u praktického lékaře | foto: MAFRA

Přinášíme shrnutí nejdůležitějších novinek, které se dotknou pacientů všech věkových kategorií.

Screening zraku u nejmenších dětí

V roce 2025 spustili lékaři pilotní program, jenž měl za úkol odhalit závažné oční vady u nejmenších dětí. Screening pomáhá zachytit především tupozrakost, kterou v pozdějším věku nelze léčit. Vyšetření provádějí praktičtí lékaři pro děti a dorost pomocí speciálního přístroje. Poprvé by touto kontrolou vidění měly děti projít mezi 6.–12. měsícem věku, podruhé pak v případě nejasného či negativního výsledku přibližně v 18 měsících. Vyšetření je zcela bezbolestné. Od 1. ledna 2026 má tento program oporu v zákoně. Stal se tak součástí běžných preventivních prohlídek dětí jako screeningové vyšetření plně hrazené ze zdravotního pojištění.

Kontrola rakoviny tlustého střeva už od 45 let

Screening kolorektálního karcinomu bojuje proti nepříznivým statistikám týkajícím se výskytu a úmrtnosti na tato onemocnění již 25 let. Program nabízí dvě varianty: jednou za deset let kolonoskopické vyšetření nebo test okultního krvácení, který je však nutné opakovat každé dva roky. Dosud se tato pravidelná kontrola týkala pacientů ve věku od 50 let. Od 1. ledna 2026 se věková hranice mění na 45–74 let. Novinka tak reaguje na doporučení, jež v roce 2022 vydala Rada Evropské unie, ale také na data, podle kterých dlouhodobě roste počet pacientů s nádory tlustého střeva nebo konečníku ve věku 45–49 let.

Prohlídky střižené na míru pacienta

Turbulentní změnou prošla také podoba preventivních prohlídek u praktických lékařů, kterou nově upravuje vyhláška č. 403/2025 Sb. Podle ní se od 1. ledna 2026 budou pravidelná vyšetření zaměřovat na potenciální zdravotní rizika konkrétního pacienta. Laboratorní testy, jako je měření cukru a tuků v krvi nebo například měření srdeční aktivity, budou praktičtí lékaři provádět častěji. Nově budou praktičtí lékaři po preventivní prohlídce připravovat pro pacienty osobní plán péče o zdraví.

Terapie v digitální formě

Pacienti s depresemi a úzkostmi budou mít od 1. ledna 2026 nově k dispozici digitální formu kognitivně-behaviorální terapie. Patří do ní interaktivní moduly a individualizovaná cvičení, která si pacienti projdou vlastním tempem. Součástí tohoto způsobu léčby se stane také zpětná vazba od odborníka, kterým může být terapeut, klinický psycholog či psychiatr. Výkon zahrnující jeden terapeutický modul hradí zdravotní pojišťovna. Lékař jej smí vykázat až 26× ročně.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pražské trafostanice mění tvář. Na Smíchově vznikl možná nejpovedenější mural ve městě

Trafostanice v ulici Hořejší nábřeží (Smíchov)

Graffiti už dávno nemusí znamenat jen nelegální nápisy na zdech nebo ohyzdné obrazy na vagonech vlaků. V Praze se stále častěji objevuje opačný trend. Dříve nevzhledná či zanedbaná místa se mění v...

VyVolení slaví výročí. Dvojnásobný vítěz Vladko Dobrovodský už není v Česku

Vladko Dobrovodský

Ve čtvrtek 11. prosince 2025 si připomeneme významné výročí české televizní historie. Bude to totiž přesně 20 let od chvíle, kdy se vítězem první velké české reality show VyVolení stal Vladko...

Národní třída. 660 mrtvých metrů. Prošli jsme místa, kde je víc holubů a potkanů než rezidentů

Palác Lažanských. Žil tady i Bedřich Smetana.

Psát o tom, že se centra velkých měst vylidnila či stále a nadále vylidňují, je nošením sov do Athén. V českých poměrech nošením dříví do lesa. Když ale jdete dům od domu, uvědomujete si smutnou...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Fráze 67 ovládla internet. Google na ni reaguje nečekaným trikem

Tento chlapec zveřejnil video, ve kterém komentuje zápas NBA se slovy six-seven.

Fráze „6 7“ patří v posledních dnech mezi nejvyhledávanější výrazy na internetu a opět potvrzuje, že i zcela nesmyslné virály mohou ovládnout globální trendlists. Zájem navíc živí i samotný Google,...

Cestující mezi Prahou a Středočeským krajem ušetří. Praha sníží počet tarifních pásem

Vlakové spoje PID

Od 1. ledna čeká cestující změna v tarifu PID. Území Prahy se nově bude počítat jako tři pásma místo současných čtyř. Lidé, kteří jezdí do Prahy bez předplatního kuponu, tak ušetří za jedno pásmo....

Kulturní centrum Co.labs v Brně otevře po rekonstrukci v lednu

KulturnĂ­ centrum Co.labs v BrnÄ› otevĹ™e po rekonstrukci v lednu

Rozsáhlá přestavba kulturního centra Co.labs v Brně za víc než 98 milionů korun přinesla rozšíření prostor o 2000 metrů čtverečních, nahrávací studio nebo...

16. prosince 2025  14:05,  aktualizováno  14:05

Ambiciózní plán radnice: Havlíčkův Brod dá stovky milionů na byty, seniory i bazén

V architektonické soutěži na nový plavecký bazén v Havlíčkové Brodě zvítězil v...

V několika ohledech rekordní a ambiciózní. Tak se dá charakterizovat rozpočet Havlíčkova Brodu na rok 2026. Dle dokumentu, který schválilo bez výjimky všech 24 přítomných zastupitelů, půjde ve...

16. prosince 2025  15:32,  aktualizováno  15:32

Muž na Brněnsku podle policie vyráběl pervitin, pro léky posílal lidi bez domova

ilustrační snímek

Muž v chatce u Šlapanic na Brněnsku podle policie vyráběl pervitin, pro léky obsahující potřebnou látku posílal lidi bez domova. Policisté jej obvinili z...

16. prosince 2025  13:46,  aktualizováno  13:46

Velký třesk ve zdravotnictví. Čtyři věci, které budou od ledna jinak

Preventivní prohlídka u praktického lékaře

Posílení některých screeningových programů, rozšíření obsahu preventivních prohlídek nebo doplnění hrazených výkonů v péči o duševní zdraví – to jsou některé změny, které čekají české zdravotnictví...

16. prosince 2025  15:30

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Stavba Nového Dornychu u brněnského nádraží dosáhla ve třinácti metrech svého dna

Na budoucím centru Dornych dosáhli stavbaři nejnižšího bodu dna stavební jámy....

Nejnižšího bodu přibližně 13 metrů pod povrchem dosáhla stavba šesti budov Nového Dornychu, který u brněnského hlavního nádraží staví developerská společnost Crestyl. Je hotová obvodová stěna...

16. prosince 2025  15:22,  aktualizováno  15:22

Úleva pro Litovel. Zápach ze sušárny kalů omezí nová technologie

Dvě odvětrávané haly solární sušárny kalů vyrostly na periferii města Litovel v...

Vodohospodářská společnost VHS Čerlinka doplní novou solární sušárnu čistírenských kalů v Litovli na Olomoucku o technologii, která eliminuje vznik zápachu při jejím provozu. Na webu města to oznámil...

16. prosince 2025  15:12,  aktualizováno  15:12

Světelné laborky v iQlandii

Humanoidní robot předával v liberecké iQlandii dětem vysvědčení.

Kdy jindy během roku víc vynikne světlo než o Vánocích – třeba na stromečku s vychytaně zapojenými elektrickými svíčkami nebo na jiném, který je vyrobený z optických vláken.

16. prosince 2025  15:10

Zambie: Humanitární organizace CARE pomáhá v zemi, která trpí extrémním suchem i ničivými povodněmi

16. prosince 2025  15:02

Mendelova univerzita bude v Ekvádoru koordinovat ekologické vzdělávání

ilustrační snímek

Mendelova univerzita v Brně bude v Ekvádoru koordinovat projekt, který má vést k ochraně biodiverzity a udržitelnému hospodaření, a to propojením zemědělství,...

16. prosince 2025  13:18,  aktualizováno  13:18

Nový profesor ZČU zpřístupňuje archivy a zjednodušuje administrativu lékařům

ilustrační snímek

Historické soužití Čechy s Němci dokumentuje na portálu Porta fontium téměř 8000 historických map, matrik, kronik a úředních knih. Jejich automatické převedení...

16. prosince 2025  13:15,  aktualizováno  13:15

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Peterková řečmi o mobilizaci nešířila poplašnou zprávu, potvrdil odvolací soud

Bývalá novinářka a dezinformační aktivistka Jana Peterková (7. listopadu 2023)

Bývalá reportérka Jana Peterková je zproštěna obžaloby z šíření poplašné zprávy. Verdikt v úterý potvrdil krajský soud v Táboře. Ke stejnému závěru dospěl v červnu písecký okresní soud, proti čemuž...

16. prosince 2025  14:52,  aktualizováno  14:52

Mince od 113 dárců i prezident. Jeřáb vrátil do věže zámku časovou schránku

Kastelánka zámku Libochovice Michaela Prokopová ukazuje líc pamětní mince,...

Do makovice vodárenské věže na zámku v Libochovicích na Litoměřicku se vrátila pomocí jeřábu a řemeslníků schránka s historickými i novými dokumenty, mincemi a fotografiemi. Tím končí první a druhá...

16. prosince 2025  14:52,  aktualizováno  14:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.