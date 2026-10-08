Velký volební průvodce 2026: Křížkování, průkazy a volební místnosti přehledně

Veronika Reicheltová
Veronika Reicheltová
  19:19
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Komunální a senátní volby v Liberci (23. září 2022)

Komunální a senátní volby v Liberci (23. září 2022) | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Volební lístek do Zastupitelstva hlavního města Prahy je pořádně velký. Na...
Volební lístek do zastupitelstva městské části v Praze
Pražské volební lístky v roce 2026
Obálka pro hlasy do komunálních voleb je modrá.
8 fotografií
O víkendu 9. a 10. října 2026 se v Česku konají dvoje souběžné volby. Voliči rozhodnou o nové podobě zastupitelstva své obce, zároveň také ve třetině okrsků zvolí nové zástupce v Senátu. Jak budou volby probíhat, jak správně hlasovat a co musíte vědět?

Obsah

Komunální a senátní volby se v roce 2026 budou konat první říjnový víkend, tedy 9. a 10. října 2026. Případné druhé kolo senátních voleb proběhne o týden později, tedy v pátek 16. a v sobotu 17. října 2026.

  • V pátek 9. října 2026 budou volební místnosti otevřeny od 14 do 22 hodin.
  • V sobotu 10. října 2026 budou volební místnosti otevřeny od 8 do 14 hodin.

Půjdete letos k volbám?

celkem hlasů: 23

Komunální volby

V komunálních volbách budou občané České republiky volit nové složení obecních zastupitelstev na následující čtyři roky.

  • Ve statutárních městech jsou dvojí kandidátky. Občané volí jak ve svém obvodě, tak v celém městě.
  • Například Pražané rozhodují o novém složení zastupitelstva v jedné z 57 městských částí a rovněž magistrátu města.

Počty zastupitelů jsou stanovené zákonem a odvíjejí se od počtu obyvatel. V zastupitelstvu každé obce musí sedět nejméně pět členů, maximálně pak 55. Jedinou výjimkou je Praha, jejíž zastupitelstvo může mít až 70 členů.

Komunální volby 2026: Termín, systém hlasování a chyba, kterou omylem vyřadíte svého kandidáta

Kandidáti a výsledky voleb 2026

Jak hlasovat v komunálních volbách

V komunálních volbách se používá specifický systém křížkování stran i kandidátů. Složitost svádí k chybám, které mohou celý hlas dokonce zneplatnit.

Volby 2026

Důležité informace: Kdy a jaké budou volby?

Komunální volby: Termín, kandidáti, jak se hlasuje

Senátní volby: Kde se volí senátor a kdo kandiduje

Voličský průkaz: Pro jaké volby platí, jak a kdy žádat

Volební komise: Kdy a kde se přihlásit a jaká je odměna

Muž či žena na radnici: Jak se volí starosta a kolik za to bere

Primátor, nebo starosta? A kdo o něm rozhodne?

Výsledky budeme online sledovat na idnes.cz/volby.

  • Namísto balíku hlasovacích lístků voliči dostanou jen jeden velký arch, kde budou uvedené všechny strany i kandidáti.
  • K vyznačení preferencí voliče slouží křížky. Každý z nich v podstatě reprezentuje jeden z hlasů, které volič má – má tolik hlasů, kolik je v dané obci zastupitelů.

Údaj o přesném počtu zastupitelů, a tedy maximálním počtu křížků, které volič smí na volebním archu vyznačit, lze předem ověřit na stránkách či úřední desce. Obce mají povinnost tuto informaci před volbami vyvěsit.

Přesný počet zastupitelů se voliči dozví také přímo ve volební místnosti. Jejich počet je rovněž uvedený na hlasovacím lístku.

Volební lístek do Zastupitelstva hlavního města Prahy. v roce 2026

Volič všechny své hlasy může využít, ale také nemusí, což ovšem neznamená, že by přišly vniveč. Způsob hlasování totiž umožňuje kombinaci několika způsobů volby.

Volba jednoho uskupení bez preferenčních hlasů.

Hlasy rozdělené pro kandidáty napříč stranami.

Kombinace obou způsobů.

Hlasovat se nemusí jen pro jednu stranu a nanejvýš upřednostňovat vybrané kandidáty preferenčními hlasy (jako například ve sněmovních volbách). V komunálních volbách může volič se svými hlasy pro každé křeslo místního zastupitelstva naložit dle libosti:

  • Označit pouze stranu či uskupení: v takovém případě půjdou všechny hlasy danému subjektu a jeho kandidátům.
  • Označit kandidáty jedné strany: taková volba se hodí například, když volič není spokojený s lídrem kandidátky – označit tak může další kandidáty a tímto způsobem jim dát preferenční hlas. Hlasy, které nevyužije, propadají.
  • Označit kandidáty různých stran: možností je označit preferované kandidáty napříč politickými uskupeními. Pozor na dodržení správného počtu – a opět, nevyužité hlasy propadají.
  • Označit stranu a kandidáty jiné strany: poslední varianta je nejkomplikovanější. Umožňuje označit konkrétní stranu a zároveň preferované kandidáty z jiných uskupení. Takové preferenční hlasy pak „odspodu“ ubírají hlasy pro stranu zvolenou jako celek.

Komunální volby 2026: Jak správně volit, aby kvůli časté chybě nepropadl váš hlas

Senátní volby

V Senátu České republiky zasedá 81 senátorů volených na šest let, z nichž každý reprezentuje jeden volební obvod. Složení Senátu se proměňuje po částech, každé dva roky je zvolena třetina, tedy 27 nových senátorů ve 27 obvodech.

Volby 2026 se blíží: Kdy jdeme volit senátory, jak je to s voličskými průkazy a kdo jsou kandidáti?

Jak hlasovat v senátních volbách

Zatímco u komunálních voleb musí voliči luštit rozsáhlý volební arch a hrozí v něm spousta chyb, volba senátora je oproti tomu velmi přehledná.

  • Do obálky se vkládá jediný lístek s vybraným kandidátem.
  • Jediným klíčovým úskalím tak zůstává pohlídat si správnou barvu úřední obálky, aby hlas neskončil v nesprávné urně.

Volby 2026 přinesou dva způsoby hlasování. Jak postupovat při výběru senátora?

Voličský průkaz

Voličský průkaz je oficiální dokument, který dospělým občanům umožňuje odevzdat hlas i mimo volební okrsek v místě jejich trvalého bydliště.

  • Vystavit si ho lze výhradně pro hlasování do Senátu.
  • U komunálních voleb lze volit striktně na adrese trvalého bydliště, takže se pro ně průkazy nevydávají vůbec.

Voličský průkaz vám projde jen v jednom druhu voleb 2026. Má cenu si o něj zažádat?

Volební místnosti pro komunální volby

V komunálních volbách není možné hlasovat s voličským průkazem, a volič tak nemůže svůj hlas odevzdat mimo svůj volební okrsek. Hlasovat pro zastupitele své obce tak lze výhradně ve volebním okrsku, pod který podle adresy svého trvalého pobytu spadáte. Právě podle této adresy je určeno, kde svůj hlas můžete odevzdat.

Jak zjistit, do jaké volební místnosti patříte?

Přesnou adresu volební místnosti určenou pro vaši adresu trvalého bydliště se dozvíte několika snadnými způsoby:

  • Oznámení o době a místě konání voleb: Starosta obce má ze zákona povinnost nejpozději 15 dnů před volbami zveřejnit oznámení o místě konání voleb. Tato informace se vyvěšuje na úřední desce (i elektronické) a často bývá doručena i do poštovních schránek.
  • Informace na obálce s hlasovacími lístky: Součástí sady lístků doručovaných přímo do vašich domovů bývá přiložen i informační leták s uvedením čísla vašeho volebního okrsku a přesnou adresou volební místnosti.
  • Online vyhledávače a web obce: Většina měst a obcí spouští před volbami online mapové aplikace či vyhledávače. Stačí zadat název vaší ulice a číslo popisné, systém vám okamžitě zobrazí příslušnou budovu i číslo okrsku.

Volební místnosti 2026: Kam jít volit v senátních a komunálních volbách?

Volební místnosti pro senátní volby

Senátní volby jsou pevně navázány na místo bydliště. Zákon proto neumožňuje korespondenční volbu ze zahraničí. Pro senátní volby se voličský průkaz vydat může, ale volič může hlasovat jen ve svém volebním obvodu, ve kterém se senátor vybírá.

Volební místnosti 2026: Kam jít volit v senátních a komunálních volbách?

Kdy budou výsledky

Sčítání hlasů začne po uzavření volebních místností, tedy v sobotu 10. října od 14 hodin.

Průběžné výsledky bude možné sledovat online na idnes.cz/volby.

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