V rozhovoru pro deník Metro Melanie Zajacová popisuje, proč je profese stále spojována s dobročinností, jak vypadá frustrace z bezmoci v praxi a proč věří, že právě generace Z může změnit pravidla hry. „Jenom srdce nestačí,“ říká Zajacová a dodává, že to hlavní, co dnes sociální pracovník potřebuje, není jen empatie, ale i odvaha říct, že takhle už to dál nejde.

Jak byste popsala postavení sociálních pracovníků v Česku? Jsou spíš neviditelní, nebo pod tlakem?

Jsou obojí. Pod tlakem už z podstaty své profese – řeší lidskoprávní témata, často v náročných podmínkách. A zároveň neviditelní. Veřejnost si mnohdy neuvědomuje, co všechno sociální pracovník dělá. V mém výzkumu lidé hodnotili tuto profesi jen lehce nad 50 bodů ze 100. To ukazuje, jak hluboko se její význam zatím propisuje do kolektivního vnímání.

Mají sociální pracovníci ve veřejné sféře skutečně podmínky na to, aby mohli efektivně pomáhat?

Ne, nemají. Finančně jsou na tom hůř než jiní vysokoškoláci. Mají málo autonomie – často se bojí, kdo a jak je bude hodnotit. A navíc jsou zahlcení byrokracií a úkoly, které je odvádějí od klienta. Čas na člověka mizí, přitom ten je základem sociální práce.

Proč jsou podle vás špatně ohodnoceni, když mají vysokou školu a spadají pod tabulky?

Je to historické – zakořeněné v představě, že sociální práce je dobročinnost. Jenže srdce nestačí. Tahle práce potřebuje odborné zázemí, zkušenost i psychickou odolnost. Navíc jde o feminizovanou profesi, a i to má na vnímání její hodnoty svůj vliv.

Co sociálním pracovníkům tedy nejvíc brání dělat svou práci dobře?

Jednak systém – příliš rigidní, příliš roztříštěný. Klienti mají často kombinované problémy a do žádné škatulky nezapadají. A pak taky bezmoc – pracovník ví, co by měl dělat, ale nemá nástroje: není bydlení, dávky se zpožďují, roste tlak. Sdílí pak frustraci s klientem.

Co by tu situaci mohlo zlepšit?

Systémová změna. A taky sebevědomí uvnitř profese. Učím studenty, že nejsou pasivními vykonavateli – mají mandát upozorňovat na slabiny systému a měnit ho. Když do něj vstupují jako oběti, nic se nepohne.

Zmiňujete hranice. Jak učíte studenty, aby si je nastavili?

Už během studia si musí ujasnit, proč do toho jdou. Mají u nás výuku psychohygieny, mediální vystupování, péče o sebe. Spolupracujeme i s odborníky na seberozvoj a obranné strategie, třeba Empowerment Self-Defense. Chceme, aby věděli, že bez sebeuvědomění nemůžou dlouhodobě obstát.

Vidíte v nové generaci naději?

Obrovskou. Zájem o obor je vysoký. A generace Z má jeden cenný rys – dokáže říct „za těchto podmínek to dělat nebudeme.“ Věřím, že právě oni si vyjednají lepší podmínky – a budou jednou i těmi, kdo nastaví svým kolegům důstojné pracovní prostředí.

Co by podle vás nejvíc pomohlo ke zlepšení pracovních podmínek a statusu profese?

Nový zákon o sociálních službách. A snad i zákon o sociálních pracovnících – ale jen dobře napsaný, ne další byrokratický paskvil. Musí garantovat profesní autonomii, etiku a kvalitu, ne jen kontrolu. A s tím musí jít ruku v ruce férové ohodnocení.

Odcházejí dnes sociální pracovníci kvůli vyhoření?

Ano. Ale hlavně kvůli frustraci z toho, že nemají jak pomoct. Když víte, že klient má vůli, chodí na pohovory, ale nikdo ho nezaměstná – a vy mu pak musíte říct, že kvůli tomu nedostane dávky… To je devastující. A ten odchod z profese začíná být viditelný.

Co byste vzkázala těm, kteří sociální práci zvažují? A těm, kteří ji chtějí opustit?

Těm prvním bych vzkázala: vybavte se nadšením, odolností a nenechte si diktovat, co máte cítit nebo dělat. Jste to vy, kdo bude formovat budoucnost profese. A těm, kteří odcházejí – někdy je to v pořádku. Možná to chce jen odstup. A pokud je to vaše místo, tak se k němu vrátíte.