Tvůrci pracují s motivem nejistoty: posluchači až do dalšího dílu netuší, zda vyprávění vycházelo ze skutečné události, nebo jde o fikci. Odpověď zazní vždy na začátku následující epizody, což má děti motivovat k dalšímu poslechu.
Seriál zavede posluchače například do temných lesů, opuštěných domů, staré psychiatrické léčebny i do sklepů a jeskyní. Objevují se v něm podivné postavy, prokleté předměty i příběhy balancující na hraně legendy a reality. Tvůrci zdůrazňují, že napětí je budováno citlivě a bezpečně, především prostřednictvím atmosféry a práce s fantazií.
Tajemno i napětí
„Rozhlas má jednu obrovskou výhodu: nechává prostor představivosti. Stačí tiché kroky, vrznutí dveří nebo jemné škrábání… a zbytek si posluchač dotváří ve své hlavě. Naše fantazie bývá často děsivější než konkrétní obraz,“ uvedla kreativní producentka Lenka Veverková.
Podle šéfredaktora Rádia Junior Adama Kebrta už stanice s napětím a tajemnem pracovala v minulosti v úspěšných formátech Lyžák nebo Kost. „Ve Věřte nevěřte se posouváme o krok dál a necháváme posluchače přemýšlet a tipovat, zda jde o pravdu, nebo fikci. Doufáme, že si poslech užije celá rodina,“ dodal.
Čí hlasy uslyšíte?
Autory scénářů jsou Lukáš Csicsely a Nikol Nováková. Dramaturgii vedli Lenka Veverková a Vojtěch Bohuslav, režie se ujal Josef Kačmarčík. Hudbu složil Džian Baban, zvukový design připravila Jitka Špálová. Seriálem provází Eva Sinkovičová, jednotlivé příběhy vyprávějí Barbora Hrzánová, Jan Teplý, David Matásek, Lucie Trmíková a Miroslav Táborský.
Seriál Věřte nevěřte startuje v pondělí 23. února na Rádiu Junior a v aplikaci mujRozhlas. Není vhodný pro posluchače mladší 11 let. Stanice dlouhodobě nabízí původní literárně-dramatickou tvorbu pro děti a mladé publikum; novinka rozšiřuje program o žánr napínavých audio příběhů pro starší děti.
Proč děti přitahují záhady?
Poslech tajemných příběhů je pro starší děti přirozený způsob, jak si v bezpečí vyzkoušet silné emoce, rozvíjet fantazii a učit se mluvit o obavách. Formát, který nechává otevřenou otázku pravdy a fikce, zároveň podporuje sdílení dojmů a společné rozhovory mezi dětmi i rodiči.
„Strach je pro děti důležitá emoce — když ho mohou prožít bezpečně a sdílet ho, proměňuje se ve zvědavost a radost z objevování,“ doplňuje kreativní producentka Lenka Veverková.
Jak s napínavými příběhy pracovat doma?