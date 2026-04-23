Věstonice mají Venuši, Radotín Modrovouse! Vzácný nález pochází z 4. století před Kristem

Pražský Radotín se pyšní svým Modrovousem. Stal se symbolem této části české metropole. Vzácný objev skleněného přívěšku ve tvaru hlavičky muže s vousy původu fénicko-punské sféry byl objeven v roce 2024.
Radotínský Modrovous. Vznikl podle nálezu vzácného objevu - skleněného přívěšku ve tvaru hlavičky muže s vousy původu fénicko-punské sféry. Byl objeven v roce 2024 v pražském Radotíně. Autorem mozaiky, která byla umístěna v radotínském Centru Koruna je malíř a restaurátor nástěnných maleb Petr Hampl.

Radotín má „Modrovouse“ stejně jako Věstonice mají Venuši!  Ze vzácného archeologického nálezu vznikl nový maskot městské části Praha 16.

Unikát i ve světě

Maskovité závěsky tohoto typu, kterých není mnoho, se obecně vyskytují především v oblasti Kartága, dále v Sýrii, Palestině a na Kypru, také v severním Přičernomoří a nyní je jeden i v Radotíně!

Právě tam byl archeology z Ústavu archeologické památkové péče Střední Čechy v roce 2024 objeven vzácný skleněný přívěšek ve tvaru hlavičky muže s vousy původu fénicko-punské sféry s pravděpodobnou funkcí ochranných amuletů. Přívěsek z bílého, žlutého a modrého skla, který dokládá kontakty mezi Středomořím a střední Evropou již ve 4. století př. n.l. se stal inspirací pro vznik nového radotínského maskota a Radotín tedy získal nového ochránce.

Vznikl podle nálezu vzácného objevu - skleněného přívěšku ve tvaru hlavičky muže s vousy původu fénicko-punské sféry. Do jeho ztvárnění se zapojily i radotínské děti v rámci literárně-výtvarné soutěže.

Radotínský Modrovous. Nová legenda a příběh

Kulturně komunitní centrum Koruna ve spolupráci s MČ Praha 16 – Radotín a Ústavem archeologické památkové péče Střední Čechy vyhlásilo v lednu 2026 literárně-výtvarnou soutěž pro školy i veřejnost na téma Nový radotínský maskot.

„Název Radotínský Modrovous vybrala porota z návrhů zaslaných veřejnosti; jedním z cílů soutěže bylo vytvoření nových legend a příběhů souvisejících s unikátním nálezem,“ uvedla Dana Radová, ředitelka Kulturně komunitního centra Koruna a členka poroty.

Podoba maskota byla také ztvárněna autorskou mozaikou inspirovanou skutečnou skleněnou hlavičkou. Autorem mozaiky je Petr Hampl, absolvent UMPRUM a školy restaurování a konzervačních technik v Litomyšli. K realizaci byl použit ručně štípaný kámen a historické mozaikové sklo českého a italského původu. Ručně štípané sklo tvoří motiv hlavy, zatímco pozadí je vytvořeno kombinací skla, kamene a mozaikových kostek se zatavenou zlatou fólií.

Odhalení

  • Slavnostní odhalení mozaiky se uskuteční 30. dubna od 15.30 hodin v rámci akce Beltain, aneb keltské čarodějnice.
  • Na akci přijede autor mozaiky Petr Hampl.
  • Doprovodný program nabídne program s keltskou tématikou a také venkovní hry

