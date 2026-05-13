Vetřelci ve 3D? James Cameron naznačil návrat legendárního sci-fi filmu do kin

James Cameron podle nejnovějších informací zvažuje převedení svého slavného sci-fi filmu Vetřelci do 3D formátu. Kultovní snímek z roku 1986 by se tak mohl po letech znovu vrátit do kin v modernizované podobě, která by využila současné technologie pro vytvoření výrazně prostorovějšího a vizuálně intenzivnějšího zážitku. Pokud by k projektu skutečně došlo, šlo by o další z řady Cameronových návratů ke klasickým titulům, které už dříve úspěšně upravil pro nové filmové formáty a obnovené premiéry. Více o tématu přináší redaktor webového portálu Kinobox.cz Jakub Vopelka.
V první části se setkáváme s postavou S. Weaver, která jako jediná z vesmírné lodi Nostromo zůstává naživu v souboji s hrůznou bytostí. | foto: Bontonfilm

Za velmi pravděpodobnou označil James Cameron možnost, že svůj druhý průlomový sci-fi trhák Vetřelci z roku 1986 převede do oblíbeného 3D formátu. Tvůrce velkolepé ságy Avatar ho ostatně modernizoval a je jeho pionýrem, díky němuž 3D proniklo do komerční nabídky. Vetřelci by se tak čtyři dekády po premiéře dočkali další náležité pocty.

Jeden z nejlepších sequelů historie

Cameronův kinetický valčík s drsnými žoldáky a žel ještě drsnějšími xenomorfy se dávno řadí k těm nejzdařilejším sequelům kinematografie, v němž Ellen Ripley (Sigourney Weaver) objevila ryzí mateřské pudy a android Bishop (Lance Henriksen) se pro své lidské komando mohl, chudák, roztrhat.

Pokračování navěky revolučního Vetřelce režiséra Ridleyho Scotta to vzalo za správný konec a Cameron po Terminátorovi předvedl, že na technické sci-fi blockbustery s lidmi v podružných evolučních rolích je opravdový machr.

Jak Cameron proměnil 3D v mainstream

Fanoušci se čtyřicet let hádají, který z prvních dvou Vetřelců je tedy nejlepší, a Cameron mezitím činí další filmové zázraky. S Titanicem, jemuž nikdo nevěřil, urval historicky rekordní tržby i triumfálních jedenáct Oscarů, načež film roku 2012 znovu poslal do kin – na sté výročí skutečné lodní tragédie – ve vtahujícím 3D formátu. S ním si začal přímo vizionářsky hrát během produkce Avatara, jíž zasvětil v podstatě tucet roků, a světu doručil další zprvu ospalý hit, který zase přepsal všechny tržební tabulky. Publikum za návštěvu Pandory platilo výhradně dražší lístky s 3D brýlemi a formát naplno pronikl do mainstreamu, který mu dosud vzdoroval. Obnovená premiéra Titanicu byla navíc obrovsky úspěšná a Cameron se svého korýtka drží dodnes, kdy Avatar dospěl k celé trilogii a také Titanic měl další reissue rovné čtvrtstoletí po premiéře.

Vetřelci ve 3D? „Pravděpodobně ano“

A teď je řada na Vetřelcích, kteří z Cameronovy tvorby neustále vyskakují, podobně jako zbožňovaný Terminátor 2. „Uvažujeme o převedení Vetřelců do 3D, protože teď už vím, že nástroje pro vytváření hloubkových map jsou mnohem lepší než dřív,“ potvrdil Cameron v rozhovoru pro Letterboxd. „Pravděpodobně nakonec převedeme Vetřelce do 3D, což bude zábavná zkušenost,“ dodal na adresu milovaného bijáku, který před dvěma lety dostal úžasný čtyřhodinový dokument ze zákulisí s názvem Vetřelci: Rozšíření.

Vetřelci Jamese Camerona z roku 1986 patří mezi klenoty kinematografie ve třech žánrech – akce, sci-fi a horor.

Ve hře je i výroční návrat do kin

To je dobrá zpráva hlavně proto, že tento typ restaurování běžně souvisí s obnovenou premiérou v kinech. Poslední trochu výraznější re-release Vetřelců proběhl roku 2020, o čtyři roky později následovalo jen velmi omezené uvedení v některých zemích. Spekuluje se, že Disney nyní uvažuje o širokém znovuuvedení na počest 40. výročí, čemuž Cameronova slova nahrávají.

Jak už filmař uvedl po premiéře druhého Avatara, 3D se mu „prostě líbí“, a nelze očekávat, že se ho na stará kolena vzdá – zahrnul ho dokonce i do aktuálně uváděného koncertního dokumentu Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft: The Tour.

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
