Jen začaly klesat ceny plynu a ropy kvůli mírnícímu se konfliktu USA s Íránem a vláda zrušila cenové stropy, rozhořel se konflikt nanovo. Objevují se první náznaky, že uvedené energie, v četně elektřiny, která se zčásti vyrábí v lanových elektrárnách, nečekají dobré časy. Češi si stále víc uvědomují závislost na energiích z nestabilních oblastí světa.
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Nová jaderná elektrárna? Veřejnost není proti
Mít tak vlastní ropný vrt, studnu a případně i větrník na zahradě. Nejvíc by se ale asi Čechům líbil malý domácí modulární reaktor. Dokazují to i nová zjištění. „V postojích k jednotlivým zdrojům energie lze sledovat proměnu priorit. Zatímco podpora výstavby nových jaderných elektráren meziročně vzrostla, podpora větrné energie oslabila,“ komentuje výsledky posledního průzkumu Tomáš Bělohoubek, jednatel společnosti E.on Česká republika.
Meziročně klesla podpora větrné elektřiny z 80 procent na 73 procent. Zároveň s tím vzrostl podíl jejích odpůrců, což se projevuje i v množství nejrůznějších místních referend na toto téma (viz box). Pokles podpory přišel v době intenzivní veřejné debaty o akceleračních zónách a rozvoji větrné energetiky.
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V zemi, kde jsou dvě velké jaderné elektrárny (Dukovany a Temelín), má tento zdroj velkou a stabilní podporu, a to na úrovni 71 procent. Současně meziročně vzrostla podpora výstavby nových jaderných elektráren z 60 procent na 65 procent. Vodní a solární energie si přitom nadále drží pozici nejlépe přijímaných zdrojů energie a podporuje je více než 80 procent veřejnosti. Především fotovoltaika získává na oblibě. I přes současné zdražování panelů je jejich cena o více než devadesát procent nižší než na počátku tisíciletí.
Na domácí výrobu energie plánujeme statisíce
Snahu o co největší energetickou soběstačnost dokládají i dat a bank, které poskytují konkrétné úvěry na modernizaci bydlení nebo jeho výstavbu. „Na stavební a energetické úpravy plánují lidé vydat v průměru 804 tisíc korun. Na technologie a další udržitelná řešení, například tepelné čerpadlo, fotovoltaiku, rekuperaci, systém na využití dešťové vody nebo prvky chytré domácnosti, počítají v průměru s 428 tisíci korunami,“ vypočítává Monika Truchlíková, generální ředitelka Modré pyramidy stavební spořitelny ze skupiny Komerční banky.
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Z těch, kteří chtějí během příštích pěti let koupit nemovitost, počítá s fotovoltaikou, včetně bateriových úložišť, každý pátý. Domácí nabíjecí stanici pro elektromobil plánuje deset procent z těch, kteří počítají s nějakou formou rekonstrukce nebo výstavby bydlení.
„Přestože si Češi uvědomují význam energetické nezávislosti, jejich podpora má podmínku – energie nesmí výrazně zdražit,“ říká Tomáš Bělohoubek.
Není to jen idyla