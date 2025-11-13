Většina Čechů si život bez hotovosti neumí představit. Slouží jako jistota při krizi

Tereza Šimurdová
Tereza Šimurdová
  12:08
Hotovost má v české společnosti stále pevné místo. Podle nejnovějšího průzkumu společnosti Provident Financial používá mince a bankovky každý týden 64 procent Čechů. Pro mnoho lidí je hotovost nejen běžným platebním prostředkem, ale také formou finanční jistoty v případě výpadků nebo krizových situací.

Při platbě může zákazník zaplatit platební kartou, hotovost pak vkládá do speciální pokladny hned u pultu. (31. března 2025) | foto: iDNES.cziDNES.cz

Až 63 procent Čechů chce zachovat hotovost v oběhu, protože ji vnímají jako záložní řešení při blackoutu, kybernetickém útoku nebo povodních. Dokonce 57 procent respondentů by uvítalo, kdyby bylo právo na hotovost uzákoněno.

Kromě toho má více než polovina lidí u sebe běžně mezi 200 a 1000 korunami, nejčastěji pro platby u drobných obchodníků, na trzích nebo při službách řemeslníků.

Trhy, řemeslníci a lékaři. Tam Češi platí hotově

Na trzích a u malých obchodníků sáhne po hotovosti 65 % Čechů. U řemeslníků je situace podobná – i když roste počet těch, kteří mají platební terminál nebo nabízejí převod či QR platbu, hotovost je stále nejjednodušší způsob platby.

Co preferujete?

Rozdíly jsou však výrazné mezi generacemi:

  • Více než polovina lidí ve věku 45 až 65 let platí částky do 100 korun vždy hotově.
  • Naopak 41 procent generace Z zaplatí i drobné nákupy mobilem.
„Pro mladší generaci je mobilní platba přirozená, zatímco starší generace preferuje hmatatelnou kontrolu nad penězi.“

Petr Javůrek, hlavní finanční analytik Provident Financial

Německo a Japonsko hotovosti dál fandí

Globálně hotovost ustupuje. Podle Global Payments Report kleslo její používání u obchodníků z 44 procent v roce 2014 na 15 procent v roce 2024.

Některé země však kráčí opačným směrem. Kvůli finanční inkluzi uzákonily přijímání hotovosti, například Dánsko či Francie. Nadprůměrné používání bankovek je také v Německu a Japonsku, kde hrají roli kulturní zvyky i nedůvěra ke stopování plateb. Naopak nejblíže k bezhotovostnímu fungování mají Švédsko, Norsko, Finsko, Nizozemsko či Dánsko.

Má hotovost budoucnost?

Podle průzkumu je pro mnoho lidí hotovost symbolem finanční svobody, anonymity a nezávislosti na technologiích.

  • Sociolog Jiří Remr upozorňuje, že pro část společnosti je hotovost přehlednější a srozumitelnější. „Když lidé vidí peníze fyzicky, mají lepší kontrolu nad rozpočtem. Bezhotovostní platby mohou být pro některé skupiny abstraktní a vést ke ztrátě orientace ve financích.“
  • Až 78 procent Čechů chce mít možnost vybrat si platební metodu podle situace.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Tramvaj T3 slaví 65 let. Prohlédněte si ikonu Prahy v unikátních historických fotografiích

Vlak T3 na lince číslo 22 v Karmelitské ulici v letech, kdy některé památné

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

Babosed v MHD má „tajný“ fanklub. Patříte do něj také? A proč oblíbené sedadlo občas blokuje mop?

U některých typů autobusů sedíte výše než ostatní cestující, vždy máte dobrý...

Místo, kde se kříží zájem o výhled s potřebou klidu a osobního prostoru, to je babosed. Přední sedadlo v autobuse je pro některé cestující svatyní, pro jiné noční můrou. A pro řidiče často zkouškou...

Praha v 60. letech 20. století vás překvapí. Na Václaváku se prodávalo palivové dříví

Paní na Václavském náměstí v 60. letech prodává palivové dříví.

Nedávno jsem byl pracovně v zatím uhelné mělnické elektrárně, která funguje kromě výroby proudu hlavně jako teplárna pro hlavní město, alespoň její vltavskou pravobřežní část. Nápad vystavět dálkový...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

KVÍZ: Reklamní slogany. Poznáte firmu nebo výrobek?

Pouliční chodící reklama

Nemusíte ani vidět obrazovku. Podle typické věty, zvolání či výkřiku je jasné, že právě běží reklama na... Vybrali jsme pro vás pár starších i novějších reklamních vět. Některé z nich zlidověly,...

Nová olympijská kolekce pro rok 2026. Český tým se obleče ve stylu Cortiny 1956

Markéta Davidová v olympijské kolekci pro ZOH 2026

Český olympijský i paralympijský tým představil nástupovou kolekci pro zimní hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Oblečení od české značky Alpine Pro se inspiruje atmosférou zimní Cortiny 1956,...

Boj o Bedřišku. Příznivci kolonie obsadili střechu. Zabraňme eskalaci, vyzval Pavel

Příznivci ostravské lokality Bedřiška obsadili jeden z domů určený k demolici....

Příznivci bývalé hornické kolonie Bedřiška v Ostravě ve čtvrtek obsadili jeden z finských domů určený k demolici. Na místě je policie, která zatím nezasahuje. Starosta obvodu Mariánské Hory a Hulváky...

13. listopadu 2025  9:12,  aktualizováno  14:48

Výstava v olomouckém Muzeu umění odhaluje poklady sběratele Martina Součka

VĂ˝stava v olomouckĂ©m Muzeu umÄ›nĂ­ odhaluje poklady sbÄ›ratele Martina SouÄŤka

Obrazy, sochy, bibliofilské tisky i současné knihy o umění nabízí návštěvníkům Muzea umění v Olomouci výstava Revelatio, která čerpá ze sbírek bibliofila,...

13. listopadu 2025  13:03,  aktualizováno  13:03

Jasný případ bezpráví. Soud rehabilitoval i druhého rybáře zastřeleného na hranici

Walter Wawra mladší (uprostřed) u soudu v Břeclavi, kde se domáhal rehabilitace...

Okresní soud v Břeclavi ve čtvrtek rozhodl o soudní rehabilitaci rakouského rybáře Karla Benedikta. Muže zastřelili v roce 1956 českoslovenští pohraničníci, když společně s dalším rybářem Walterem...

13. listopadu 2025  14:42,  aktualizováno  14:42

Bývalý starosta Golčova Jeníkova dostal u okresního soudu dvouletou podmínku

ilustrační snímek

Bývalý starosta Golčova Jeníkova Pavel Kopecký (ODS) dostal u Okresního soudu v Havlíčkově Brodě dvouletou podmínku za zneužití pravomoci úřední osoby....

13. listopadu 2025  12:45,  aktualizováno  12:45

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Má tvar písmene U, je nakažlivé, může ho ovlivnit i hudba. Přinášíme 7 vědeckých faktů o sebevědomí

Stejně jako žárlivost je zrcadlem naší nedostatečné sebejistoty, nízkého...

Sebevědomí je klíčem k úspěchu, spokojenosti i zdravých vztahů. Ovlivňuje, jak vnímáme sami sebe, jak působíme na druhé i jak se rozhodujeme v zásadních chvílích života. Vědecké studie však ukazují,...

13. listopadu 2025  14:30

iHerb zahajuje globální sezónu dárků každoroční akcí Black Friday a Cyber Monday

13. listopadu 2025  14:29

Správci KRNAP před zimou odstraňují dřevěné panely z turistických stezek

SprĂˇvci KRNAP pĹ™ed zimou odstraĹujĂ­ dĹ™evÄ›nĂ© panely z turistickĂ˝ch stezek

Správci Krkonošského národního parku (KRNAP) dnes před zimou uzavřeli Památník obětem hor mezi Luční a Studniční horou. Zároveň odstraňují dřevěné panely...

13. listopadu 2025  12:38,  aktualizováno  12:38

Správci KRNAP před zimou odstraňují dřevěné panely z turistických stezek

SprĂˇvci KRNAP pĹ™ed zimou odstraĹujĂ­ dĹ™evÄ›nĂ© panely z turistickĂ˝ch stezek

Správci Krkonošského národního parku (KRNAP) dnes před zimou uzavřeli Památník obětem hor mezi Luční a Studniční horou. Zároveň odstraňují dřevěné panely...

13. listopadu 2025  12:38,  aktualizováno  12:38

O případné stavbě tří větrných elektráren rozhodnou v Lukově lidé v referendu

ilustrační snímek

O případné stavbě tří větrných elektráren budou v referendu 13. prosince rozhodovat obyvatelé Lukova na Znojemsku. Podle starosty Marka Langera (Za Lukov) je...

13. listopadu 2025  12:36,  aktualizováno  12:36

Olomoucké vánoční trhy se rozšíří na náplavku Moravy, letos myslí i na autisty

O olomoucké vánoční trhy je opět velký zájem a to i přesto, že některé položky...

Vánoční trhy v Olomouci si každoročně nenechají ujít desítky tisíc lidí. Přijíždějí za jedinečnou atmosférou historického centra, ale také záplavou stánků. Letos jich bude na Horním a Dolním náměstí...

13. listopadu 2025  14:12,  aktualizováno  14:12

Vánoční gala koncerty 2025 v Lichtenštejnském paláci

Soubor Parnas Ensemble

Čím si zpříjemnit advent a vánoční svátky? Odpočinek od starostí a navození sváteční atmosféry vám umožní Vánoční gala koncerty v Lichtenštejnském paláci, při nichž zazní hudba takových velikánů,...

13. listopadu 2025  14:12

Příbramští zastupitelé budou jednat o možné výstavbě na Fantově louce

ilustrační snímek

Příbramští zastupitelé projednají 3. prosince změnu územního plánu v oblasti Fantovy louky. Měla by určit, kde se může stavět a s jakým omezením, řekla ČTK...

13. listopadu 2025  12:28,  aktualizováno  12:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.