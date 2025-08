Kuřáci a zastánci elektronických cigaret často věří, že vapování pomáhá s odvykáním kouření tabáku. Nový výzkum vědců na univerzitě v San Diegu toto přesvědčení vyvrací. „Většina kuřáků si myslí, že vapování jim pomůže přestat kouřit. Toto přesvědčení však dosud není podloženo vědeckými důkazy. Někteří vědci sice tvrdí, že kuřáci, kteří přejdou na denní vapování, mají vyšší šanci přestat kouřit, ale my jsme zkoumali úspěšnost odvykání jak u denních, tak příležitostných uživatelů e-cigaret a došli jsme k poměrně jasné odpovědi,“ vysvětluje jeden z autorů studie, profesor John P. Pierce.

Lékař Milan Sova se k otázkám vapování staví zcela jasně.

Studie se zúčastnilo více než šest tisíc kuřáků, z nichž 943 zároveň používalo e-cigarety. Jedním z nejvýraznějších zjištění bylo, že úspěšnost odvykání byla u vaperů nižší než u kuřáků, kteří nevapovali. Denní uživatelé e-cigaret byli o 4,1 procenta méně úspěšní v odvykání a příležitostní uživatelé o 5,3 procenta méně úspěšní. Tedy sice jen o jednotky procent méně úspěšní, ale jednoznačně nikoliv úspěšnější.

Zavádějící vnímání vapování

U mnoha kuřáků v současnosti dochází k posunu směrem k vapování, a to především proto, že je vnímáno jako bezpečnější alternativa ke klasickému kouření.

Co je to vapování? Vapování znamená styl kouření elektronické cigarety, při kterém se nic nespaluje.

Název se odvozuje od slova vape, což v překladu z angličtiny znamená pára. Ta se inhaluje skrze ústa prostřednictvím osobního vyvíječe páry.

Muž vedle vás se nazývá vaper a právě vapoval.

Tento dojem bezpečnosti pak posiluje iluzi, že vapování může pomoci kuřákovi zbavit se cigaret. Vědci však upozornili i na možná zdravotní rizika vapování a zdůraznili, že e-cigarety nejsou neškodné. „Negativní dopady kouření cigaret se projeví až po zhruba dvaceti letech. Ačkoliv vapy neobsahují stejné škodlivé látky jako cigaretový kouř, nesou jiná rizika – a zatím nevíme, jaké budou zdravotní důsledky vapování po 20 až 30 letech,“ upozornil Pierce. Autoři také uvádějí, že tato studie je vůbec prvním výzkumem, který porovnával lidi se shodnými podmínkami, jako je kuřácká či nekuřácká domácnost nebo to, zda mají či nemají oporu při odvykání ve svých blízkých. Výsledky lze proto považovat za silně vypovídající. Podle Milana Sovy, přednosty Kliniky nemocí plicních a tuberkulózy z Fakultní nemocnice Brno, zkušenosti z praxe s vapováním říkají, že vapování skutečně může některým kuřákům pomoci přestat kouřit. „Je to jeden z účelů, které využívají i některé zdravotnické systémy. Třeba v Británii se používají elektronické cigarety jako takzvaný bridging, tedy most k ukončení kouření. Je to věc, jež může fungovat poměrně dobře. Na druhou stranu u velké části pacientů nebo kuřáků vapování fixuje závislost na nikotinu, protože obsah nikotinu v těchto systémech je poměrně vysoký,“ konstatuje Sova.

S kouřením a konkrétně i vapováním se pojí celá řada rizik. „Jsou to nežádoucí účinky nebo rizika související s nikotinem jako takovým. Další věc je, že my přesně nevíme, co z dlouhodobého pohledu vapování bude s našimi těly dělat, protože v současné době nemáme dlouhodobá data. Můžeme předpokládat, že by vapování mělo být spíše asi méně škodlivé než klasické cigarety nebo zahřívaný tabák, ale opravdu dlouhodobá data k tomu nemáme,“ vysvětluje Sova a dodává, že rizikovým je i obsah různých chemikálií, které jsou součástí daného liquidu a které nejsou prozkoumány, co vlastně udělají z dlouhodobého pohledu u kouření. „Nepředpokládáme, že by se ve vyšší míře měla třeba vyvíjet chronická obstrukční plicní nemoc, stejně jako u kouření cigaret. Na druhou stranu, mohou se objevit jiné nemoci z ranku třeba různých intersticiálních plicních procesů,“ avizuje Sova.

Ověřené cesty k odvykání

Podle Národní linky pro odvykání kouření a Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku je úspěšnost samostatného pokusu přestat kouřit velmi nízká – přibližně tři až pět procent. Naopak s odbornou podporou, která může zahrnovat individuální poradenství, využití moderních léků nebo kombinaci více metod, se šance zvyšuje na 30 až 40 procent. Proto je rozumné zvážit vyhledání odborné pomoci, a to zvlášť u dlouholetých kuřáků. Lékař Sova považuje za nejúčinnější metodu odvykání tu farmakologickou.

„Můžeme používat různé náhražky, můžeme používat třeba léky, které jsou volně prodejné. Jsou to dobře známé preparáty, které se nabízejí v lékárnách, které fungují celkem dobře. Historicky byl na trhu Vareniklin, který už dneska k dispozici není, takže to jsou všechno věci, které na odvykání kouření mohou pomoci. A pokud mají pacienti zájem, určitě stojí za to navštívit některou ze specializovaných poraden pro odvykání kouření, protože účinnost takového odvykání je podstatně vyšší, než když si jenom řekneme, že přestaneme kouřit. Když si takhle rozhodneme, tak máme úspěšnost na úrovni deset procent statisticky. Navštívíme-li některou z poraden a opravdu jsme motivovaní, tak se dostaneme někde k padesáti procentům,“ uvádí Sova.