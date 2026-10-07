Vězení, kde se z kartáčku vyrábí vibrátor. 5 věcí, které byste měli vědět o Oddílu B

Metro.cz, Filip Jaroševský
  14:00
Sledovat Metro na Googlu
Zdeněk Godla v seriálu Oddíl B

Zdeněk Godla v seriálu Oddíl B | foto: TV Nova / Oneplay

Václav Marhoul a Adam Ernest v seriálu Oddíl B.
Snímek ze seriálu Oddíl B.
Snímek ze seriálu Oddíl B.
Jan Prušinovský s herci při natáčení seriálu Oddíl B.
53 fotografií
Na obrazovky míří nový český seriál Oddíl B. Tvůrci Mostu! Jan Prušinovský a Petr Kolečko tentokrát vyměnili hospodu a sídliště za vězeňské chodby. A podle všeho se nebude chodit kolem horké kaše. Nový desetidílný komediální seriál startuje na Oneplay 9. října.

V centru příběhu stojí dvacetiletý David Broulík, který se poprvé ocitá za mřížemi. Místo plánované cizinecké legie tak poznává svět, kde má vlastní pravidla prakticky všechno – od vztahů mezi vězni až po to, co se dá vyrobit z obyčejného ramínka.

RECENZE: Kolečko servíruje bez kompromisů. Film Přes prsty nešetří ženy ani Slováky

Tady je pět věcí, které stojí za pozornost.

1. Tvůrci Mostu! se tentokrát vydali za katr

Jestli vám humor Mostu! přišel dostatečně nekorektní, Oddíl B má na co navazovat. Za seriálem stojí Jan Prušinovský a Petr Kolečko, tedy dvojice podepsaná právě pod Mostem!.

Tentokrát ale místo severočeského sídliště dostali do rukou prostředí věznice. A podle popisu seriálu si rozhodně nedali za úkol vytvořit sterilní televizní vězení.

Václav Marhoul a Adam Ernest v seriálu Oddíl B.
Snímek ze seriálu Oddíl B.
Snímek ze seriálu Oddíl B.
Jan Prušinovský s herci při natáčení seriálu Oddíl B.
53 fotografií

David se jako nováček musí naučit, jak to za mřížemi chodí, kdo má jaké postavení a komu je lepší se vyhnout. A také třeba to, jak se ze zubního kartáčku dá vyrobit vibrátor nebo z ramínka kuš.

Jinými slovy: etiketa ve vězení bude mít zřejmě poněkud jiná pravidla než u nedělního oběda u babičky.

2. Obsazení je výrazně romské

Jedním z nejvýraznějších rysů seriálu je obsazení. Vedle Tadeáše Moravce, Matěje Hádka nebo Zuzany Stivínové se v něm objevuje řada romských herců, mimo jiné Zdeněk Godla, Julius Oračko, Marsell Bendig a členové rodiny Ferencových.

Nejde přitom pouze o známé tváře. Seriál staví na pestré vězeňské partě, v níž má každý vlastní minulost, povahu i způsob, jak se za mřížemi prosadit.

Sci-fi seriál od HBO slaví úspěch, druhá řada ale není potvrzená. Rozhodne finále?

Zajímavý je v tomto směru třeba Nick Ferenc, který otevřeně mluví o tom, že romští herci v české tvorbě často dostávají stereotypní role. Právě Oddíl B pro něj představuje další zkušenost s projektem, který se pohybuje na hraně komedie, stereotypu a jejich záměrného převracení.

3. Zdeněk Godla si zahrál ve vězení, které skutečně zná

Zdeněk Godla, představitel Saši Karvaje, si v minulosti skutečně odpykával trest ve vězení v Novém Sedle na Žatecku – tedy právě v objektu, kde se seriál natáčel. Podle dostupných informací tam strávil pět let.

Tvůrci tak nemuseli hledat člověka, který jim bude vysvětlovat, jak vězeňské prostředí působí na člověka. Jednoho měli přímo v hlavní herecké sestavě.

Kristýna Jedličková v seriálu Oddíl B

Godla hraje zkušeného vězně Sašu Karvaje, který má za sebou několik trestů a ve vězení si vybudoval vlastní postavení.

4. Nekorektnost je součást hry

Oddíl B rozhodně nevypadá jako seriál, který by chtěl divákům servírovat uhlazenou lekci společenské odpovědnosti.

Postavy jsou schválně přehnané. Je tu například vězeňský dozorce Mirek, který je podle oficiálního popisu rasista a xenofob. Vedle něj se objevují vězni s problémy s drogami, násilím nebo kriminalitou a seriál se nebojí ani témat sexuality či života menšin.

Burleska není jen svlékání. V Česku vyrostla v živou uměleckou scénu, říká Angelica G. L’Amour

Právě tady bude zajímavé sledovat, jestli tvůrci dokážou fungovat podobně jako u Mostu!: smát se společenským stereotypům, aniž by je jednoduše reprodukovali.

5. Některé historky nejsou úplně vymyšlené

Oddíl B se sice tváří jako komedie, tvůrci ale při psaní čerpali ze skutečných vězeňských historek Zdeňka Godly a každodenní reality pobytu za mřížemi.

Vězení je prostředí, kde se potkávají lidé, kteří by se za normálních okolností možná nikdy nepotkali. Někteří jsou ve výkonu trestu poprvé, jiní už přesně vědí, jak systém funguje.

Romantický film roku? Profesor a doktorandka předstírají vztah, až jim přeroste přes hlavu

Pro hlavního hrdinu Davida je to pochopitelně šok. Pro zkušenější vězně je to každodenní rutina. A pro diváka příležitost sledovat prostředí, které české seriály zatím příliš často nevyužívaly jako komediální hřiště.

Oddíl B: Humor za mřížemi

Oddíl B tak stojí na několika lákadlech najednou: známá tvůrčí dvojice z Mostu!, výrazné a početné romské obsazení, autentické vězeňské prostředí a humor, který si evidentně nebude dávat příliš velký pozor na to, koho může urazit.

Sci-fi seriál od HBO slaví úspěch, druhá řada ale není potvrzená. Rozhodne finále?

Jestli Prušinovský s Kolečkem dokážou trefit stejný poměr absurdity, trapnosti a společenského komentáře jako v Mostu!, může jít o jednu z nejvýraznějších českých seriálových komedií podzimu.

Oddíl B: Kdy vychází a kolik má dílů?

  • Premiéra: v pátek 9. října 2026
  • Kde sledovat: Oneplay
  • Počet dílů: 10
  • Délka epizody: přibližně 30 minut
  • Jak často vychází: Oneplay zatím uvádí premiéru seriálu 9. října, oficiální stránka ale neuvádí konkrétní rozpis vydávání jednotlivých epizod.
Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznejte český film jen podle obrázku

Z filmu Pelíšky

České filmy jsou plné nezapomenutelných hlášek, legendárních postav a scén, které známe snad všichni. Dokážete ale poznat oblíbené české klasiky jen podle jediného obrázku? Jak dobře si poradíte,...

Sloní zadek není diagnóza. Proč s ním můžete chodit a vůbec netušit, že ho máte?

Nejde o to, jestli jsou kalhoty úzké nebo široké. Jde o rozdíl mezi záměrnou...

Není to diagnóza postavy ani módní trend. Sloní zadek je poněkud nelichotivé označení pro situaci, kdy se na zadní části pánských kalhot hromadí přebytečná látka. Pod zadkem pak vznikají nevzhledné...

Smíchov čeká velká tramvajová výluka, 6 linek změní trasu. Jak to bude s náhradní autobusy?

Pro náhradní autobusy vznikne dočasná zastávka v Bozděchově ulici.

Smíchov čeká tramvajová výluka, která potrvá déle než dva týdny. Kvůli instalaci železničního mostu nepojedou od 3. října 2026 spoje mezi Na Knížecí a Smíchovským nádražím. Šest linek změní trasu,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ve Velké Chuchli chátrá továrna, kde se natáčela Kráska v nesnázích. Dovnitř se chodí křovím

Továrna Klauzovka, Velká Chuchle

Za křovím ve Velké Chuchli chátrá bývalá továrna, která má za sebou pozoruhodnou historii. Vyráběly se tu kompresory, areál poznamenala válka a později posloužil i jako kulisa filmu Kráska v...

„I am Jane Doe.“ Ženy na sítích masově chrání oběť znásilnění z Cornellu

Já jsem Jane Doe, říkají ženy, aby zabránily odkrytí identity znásilněné oběti...

Hromadné znásilnění pod vlivem omamných látek a alkoholu, které se stalo před dvěma lety v USA, se opět dostává do pozornosti veřejnosti. Bývalá studentka podala žalobu na Cornellskou Univerzitu. Co...

Česko se v bydlení zlepšilo. Tajemství ale skrývá číslo, které vás překvapí

Dřevostavba u Pardubic

Na bydlení, vodu a energie připadá v Česku nejvyšší podíl spotřebních výdajů domácností v Evropské unii. Vysoké náklady zároveň zhoršují dostupnost vlastního bydlení a stále více domácností kvůli nim...

8. října 2026

Kamion uvázl v Praze pod mostem, vytáhnout se ho pokusí vyprošťovací tank

Nehoda kamionu ve Vídeňské ulici, kde s vrtnou soupravou uvázl pod železničním...

Provoz ve Vídeňské ulici v Praze 4 ve středu večer značně omezil kamion, který s vrtnou soupravou uvázl pod železničním mostem. Na místo vyjely hasičské i policejní jednotky. Ve čtvrtek se kamion...

7. října 2026  23:02,  aktualizováno  8. 10. 7:24

Burzu semínek hostí Frýdlant

ilustrační snímek

Je vám líto, když doma třídíte rostliny, které se hodně rozrostly a nemáte je komu dát?

8. října 2026  7:04

V Bílovci začal fungovat hřbitov pro domácí mazlíčky, první v kraji

Vizualizace ukazuje, jak by měl zvířecí hřbitov v Bílovci v budoucnosti vypadat.

První v Moravskoslezském kraji je právě otevřené animální pohřebiště v Bílovci na Novojičínsku. Prostřednictvím technických služeb jej provozuje město. Hřbitov pro psy, kočky a jiné domácí mazlíčky...

8. října 2026  6:22,  aktualizováno  6:22

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pietní místo v Huníkově připomíná dávné obyvatele

Pietní místo se smírčím křížem vzniklo na místě bývalého německého hřbitova v...

Pietní místo se smírčím křížem vzniklo na místě bývalého německého hřbitova v Huníkově, místní části České Kamenice na Děčínsku.

8. října 2026  5:59

Během adventu si půjde v Litvínově zabruslit na umělém kluzišti

Bruslení (ilustrační foto)

Na novinku se mohou těšit během letošního adventu obyvatelé i návštěvníci Litvínova. Na Mírovém náměstí totiž vyroste umělé kluziště, zabruslit si na něm půjde zdarma.

8. října 2026  5:59

Světový den duševního zdraví: Češi jsou terapii otevření, cestu k pomoci ale hledají těžko

Tramvaj ke kampani na pomoc duševnímu zdraví Pražanů (3. března 2026)

V sobotu 10. října si připomínáme Světový den duševního zdraví. Psychickou nepohodu zažilo podle průzkumu 79 procent Čechů, cestu k terapii ale komplikují peníze i hledání odborníka. Pozornost...

8. října 2026

Cyklisté v Kadani mohou využít novou myčku kol

Ilustrační snímek

Myčka kol je cyklistům k dispozici u dopravního hřiště.

8. října 2026  4:59

V lovosickém lesoparku Osmička je nový skatepark

U lovosického lesoparku Osmička se otevřel nový skatepark. Vznikl na místě...

U lovosického lesoparku Osmička se otevřel nový skatepark. Vznikl na místě původního skateparku a patří k největším sportovištím svého druhu v Česku. Lovosice na jeho výstavbu, která trvala zhruba...

8. října 2026  4:59

Nákladní auta lze nově v Teplicích nechávat v uzavřeném areálu

Parkování (ilustrační foto)

Nákladní auta lze nově nechávat v uzavřeném areálu Společnost Městská doprava Teplice nabízí novou službu pro majitele či řidiče nákladních vozidel do 3,5 tuny. Svá auta mohou nechávat v uzavřeném...

8. října 2026  4:59

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Ústí nad Labem chystá investice do škol

ilustrační snímek

Ústecký magistrát plánuje další investice do základních a mateřských škol ve městě

8. října 2026  4:59

Komunální volby v Cítolibech doprovodí referendum

ilustrační snímek

Společně s volbami do místního zastupitelstva, které jsou naplánovány na pátek 9. a sobotu 10. října, proběhne v Cítolibech na Lounsku také místní referendum. Zdejší obyvatelé budou odpovídat na...

8. října 2026  4:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.