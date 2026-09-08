Víc barev, vrstev i vzorů. Autumn maxxing ovládne letošní podzimní módu. O co jde?

Tereza Šimurdová
Tereza Šimurdová
  12:03
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S prvními chladnějšími dny se sociální sítě plní kozačkami, kabáty a outfity v barvách spadaného listí. Co si letos na podzim koupit, ať jste in? | foto: Profimedia.cz

Podzim už dávno nepatří jen béžovým svetrům a hnědým kabátům. Takzvaný autumn maxxing vybízí užít si sezonu naplno – také prostřednictvím módy. Letos se vracejí výrazné barvy, vrstvení, nápadné materiály i užší džíny. Poradíme, jak trendy přenést z přehlídek do běžného šatníku.

Takzvaný autumn maxxing vybízí k tomu, abychom si podzim užili naplno. Letošní móda mu jde naproti. Minimalismus ustupuje barvám, výrazným materiálům a kombinacím, které by ještě nedávno působily jako trochu moc.

Kůže, semiš, krajka. Letos záleží na materiálu.

Stačí, aby teplota klesla pod dvacet stupňů, a už přemýšlím, jestli není čas vytáhnout kozačky. K tomu svetr, kabát, možná novou šálu a samozřejmě matchu, která najednou chutná jinak než na ledu. Pokud to máte podobně, možná už se věnujete autumn maxxingu. Jen jste dosud nevěděli, že má vaše podzimní nadšení svůj název a dokonce je to i trend.

Maxxing jako protiklad minimalismu

Tahle internetová nálepka označuje snahu vytěžit z podzimu maximum a udělat si z něj skoro životní styl. Patří sem výlety do barevné přírody, sezonní nápoje, svíčky, pečení, podzimní filmy a samozřejmě oblečení. Právě móda má během tohoto období obrovskou výhodu. Už není takové teplo, aby byl každý další kus látky na obtíž, zároveň se ještě nemusíme schovat do péřové bundy a oblékat se hlavně podle předpovědi počasí.

Navíc letos rozhodně neplatí, že správný podzimní šatník musí tvořit jen béžová, hnědá a černá. Britský Vogue ve svém přehledu trendů pro letošní podzim a zimu píše o odklonu od tichého luxusu směrem k fantazii, hravosti a výraznějšímu sebevyjádření. Tuzemský magazín Marianne zase upozorňuje na návrat již zmiňovaného maxxingu, který po letech minimalismu vrací do módy barvy, vzory a nápadné doplňky. Jinými slovy, letos se nemusíme tolik hlídat, jestli už toho na sobě nemáme příliš.

Máslově žlutá je ve výsledném ouftifu dokonalá.

Podzim nemusí být jen hnědý

Karamelový kabát, béžový svetr a čokoládově hnědé kozačky budou samozřejmě fungovat i letos. Třeba v mém šatníku nenajdeme nic moc jiného. Pokud už vás ale typická podzimní paleta trochu nudí, máte štěstí.

Americký Vogue mezi hlavní barvy sezony zařadil elektrickou modrou, výraznou červenou, královskou fialovou, tyrkysovou i broskvovou. Zůstává také máslově žlutá, která se v našich šatnících zabydlela už během jara a léta. A tu osobně já třeba zbožňuju. Přiznávám, že tyrkysovou bych si s říjnovým počasím automaticky nespojila. Vy snad ano? Na druhou stranu, právě proto ale může fungovat. Vedle šedého saka, tmavých džínů nebo hnědého kabátu najednou působí mnohem zajímavěji než uprostřed léta. Nemusíte se kvůli tomu ale stresovat a oblékat do fialové od hlavy až k patě. Stačí svetr, šála, kabelka nebo barevné punčochy. I ty se vrací do módy!

Móda rozkvétá. Jaru povládne silueta „column“, denim nebo tlumené barvy

Vrstvy, které nejsou jen z nutnosti

Na podzimu mě baví hlavně to, že se konečně dá kombinovat. Letní šaty ještě nemusí zmizet do krabice, stačí k nim přidat kozačky a koženou bundu. Košile může vykukovat pod svetrem, přes šaty lze přehodit sako a pod lehčí kabát se vejde ještě vesta nebo kardigan.

Značky jako Prada nebo Loewe letos ukázaly známé věci v nečekaných spojeních a připomněly, že dobrý outfit nemusí začínat velkým nákupem. Někdy stačí vytáhnout obsah skříně a zkusit ho poskládat jinak. A pokud váš outfit napoprvé působí trochu zvláštně? Dost možná jste se právě trefili do trendu.

Sako už nemusí všechno schovávat

Modrá barva v hnědém outfitu

Oversize saka nikam nemizí a jsem za to ráda. Miluju je! Vedle nich se ale vracejí také střihy, které znovu ukazují, kde máme pas. Objevují se projmuté modely, oblejší linie i výraznější ramena. Kvůli podobnému efektu přitom nemusíte shánět nový model. Volnější sako lze jednoduše přepásat páskem. V kombinaci s džíny a kozačkami pořád nebude působit příliš formálně, jen celému outfitu dodá trochu jasnější tvar.

Ach, ty matroše

Kdyby šlo letošní podzimní trendy shrnout jedním slovem, byla by to textura. Samet, krajka, kožešinové povrchy, kůže, třásně, flitry nebo výšivky dokážou udělat zajímavý outfit i bez složitého vymýšlení. Tady bych se držela jednoduchého pravidla. Jeden výrazný materiál úplně stačí. Huňatý kabát nepotřebuje ještě flitrové kalhoty, krajkovou halenku a kabelku s třásněmi. I když vzhledem k letošnímu návratu maximalismu by vám to možná prošlo.

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