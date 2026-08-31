Lupénka, ekzém nebo atopická dermatitida dokážou člověka trápit roky. Ve slovenských lázních Smrdáky jim už desítky let pomáhá přírodní léčivá voda bohatá na sirovodík. Co se při koupeli skutečně děje s kůží, proč vyšší dávka nemusí znamenat lepší léčbu a kde jsou hranice lázní? O tom jsme mluvili s Alinou Hrabinovou, která je zde vedoucí lékařkou a nemocné kůži se profesně věnuje už téměř dvacet let.
U kterých diagnóz má podle vašich zkušeností balneoterapie ve Smrdákách nejvýraznější efekt?
Především u chronických zánětlivých neinfekčních onemocnění kůže, zejména u psoriázy, atopické dermatitidy, chronických ekzémů, akné, seboreické dermatitidy, ichtyózy a dalších dermatóz. Důležitá je přitom kombinace jednotlivých procedur a změna režimu pacienta.
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Jak se léčba liší u psoriázy a atopického ekzému?
U kožní psoriázy bývá efekt často velmi výrazný. Ustupuje zánět, zmenšuje se rozsah a tloušťka ložisek, olupování i svědění. Při pravidelně opakované léčbě lze dosáhnout delší remise a zlepšení kvality života. U psoriatické artritidy se může zmírnit bolest a ztuhlost kloubů a zlepšit jejich pohyblivost. U atopické dermatitidy zase dochází ke zmírnění zánětu a svědění a k podpoře obnovy kožní bariéry. Výsledek ale závisí na závažnosti onemocnění i na tom, jak pacient dodržuje doporučený režim.
Co se při kontaktu kůže se sirovodíkovou vodou děje?
Sirovodík proniká do povrchových vrstev kůže, kde působí jako přirozená signální molekula. Má protizánětlivé, antioxidační a keratoregulační účinky. Podporuje obnovu kožní bariéry, hydrataci a přirozenou obnovu kožních buněk a může zmírnit nadměrné olupování. Zároveň ovlivňuje některé zánětlivé procesy v kůži, včetně produkce prozánětlivých cytokinů. Výsledkem může být zmírnění zarudnutí a svědění. Sirné vody mají také antibakteriální a antimikrobiální účinky. Je ale důležité zdůraznit, že efekt nevzniká pouze působením vody. Lázeňská léčba je komplexní – kombinuje přírodní léčivou vodu s dalšími procedurami, lokální léčbou, fyzioterapií, odborným vedením a také změnou režimu.
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Co z toho už medicína skutečně dokládá a co je spíše zkušenost?
Dnes máme poměrně dobré důkazy o protizánětlivých, antioxidačních a keratoregulačních účincích sirovodíku. Experimentální i klinické studie ukazují jeho vliv na některé zánětlivé mechanismy a kožní bariéru. U psoriázy a atopické dermatitidy existují také důkazy, že lázeňská léčba může zmírnit příznaky a zlepšit kvalitu života. Zároveň ale musíme být poctiví v tom, co víme. Lázeňská léčba je komplexní intervence a není vždy jednoduché určit, jak velký podíl na výsledku má samotná sirovodíková voda. Dlouholeté zkušenosti dermatologů a balneologů ze Smrdáků ukazují u řady pacientů dlouhodobé zlepšení, ale ne všechny tyto zkušenosti jsou potvrzeny rozsáhlými randomizovanými studiemi podle nejpřísnějších kritérií medicíny založené na důkazech.
Platí, že čím vyšší koncentrace sirovodíku a čím delší koupel, tím lepší výsledek?
Ne. V balneoterapii rozhodně neplatí, že více znamená lépe. Důležitá je správná rovnováha mezi intenzitou podnětu a schopností organismu na něj reagovat. Příliš vysoká koncentrace, dlouhá koupel nebo příliš časté procedury mohou u citlivějších pacientů způsobit podráždění, vysušení, zarudnutí nebo zhoršení svědění a pálení. Proto se délka, koncentrace i frekvence procedur vždy přizpůsobují konkrétnímu pacientovi, jeho diagnóze, rozsahu postižení, věku a celkovému zdravotnímu stavu. Důležitá je také pravidelnost. Jednotlivé procedury na sebe během pobytu navazují a jejich účinek je postupný. Cílem tedy není maximální intenzita, ale optimální dávka.
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Existuje tedy bod, kdy už intenzivnější léčba nepomůže?
Ano. Každý pacient má určitou optimální intenzitu léčby. Pokud ji překročíme, terapeutický efekt už nemusí růst a naopak může dojít k podráždění kůže nebo zhoršení subjektivních obtíží. Proto během pobytu sledujeme reakci pacienta a podle klinického nálezu můžeme intenzitu procedur upravovat.
V jakém stavu k vám pacienti nejčastěji přijíždějí?
Přicházejí v různých stadiích, často ale jde o lidi s dlouhodobým onemocněním, které se opakovaně vrací nebo není dostatečně stabilizované. U psoriázy například vidíme pacienty se vzplanutím nebo rozsáhlejšími ložisky, u atopické dermatitidy zase od chronicky suché a podrážděné kůže až po aktivní zánětlivá ložiska s výrazným svěděním. Lázně ale nejsou určeny pouze pro pacienty v nejtěžším stavu. Význam mají také ve fázi stabilizace, kdy chceme prodloužit remisi a zlepšit kvalitu života.
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Musí člověk nejdřív vyčerpat všechny možnosti léčby?
Neměl by na lázně pohlížet jako na poslední možnost. Smysl mohou mít mnohem dříve, zejména u chronických a opakujících se dermatóz. Zároveň ale lázně nenahrazují moderní dermatologickou léčbu. Pokud pacient potřebuje systémovou nebo biologickou terapii, neměli bychom ji odkládat s tím, že problém vyřeší samotný pobyt ve Smrdákách.
Jak je to u dětí? Léčíte už tříleté pacienty.
Dětská kůže má jiné vlastnosti a menší toleranci vůči některým podnětům, proto procedury přizpůsobujeme věku, rozsahu a aktivitě onemocnění i celkovému stavu dítěte. Sledujeme také jeho reakci a podle ní upravujeme délku a frekvenci procedur. U dětí máme velmi dobré zkušenosti především s atopickou dermatitidou a psoriázou. Stejně důležitá jako samotné procedury je ale edukace rodičů – tedy jak se o kůži správně starat a jak pokračovat v léčbě po návratu domů.
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A právě domácí péče rozhoduje o tom, jak dlouho efekt lázní vydrží?
Je zásadní. Lázeňská léčba může onemocnění výrazně stabilizovat, ale pokud se pacient po návratu vrátí k původním spouštěčům, zanedbá péči o kůži nebo přeruší potřebnou léčbu, remise může být kratší. U atopické dermatitidy je důležitá pravidelná péče o kožní bariéru a používání emoliencií, u psoriázy zase pokračování v nastavené léčbě a znalost individuálních spouštěčů. Roli může hrát také stres, infekce, životní styl nebo sezonnost. Lázně proto nevnímám jako jednorázový zásah, který nemoc navždy odstraní. Jsou spíše příležitostí dostat onemocnění pod kontrolu a vytvořit základ pro dlouhodobou péči.
SMRDÁKY