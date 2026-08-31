Více síry neznamená lepší léčbu. Lékařka vysvětluje, jak fungují lázně Smrdáky

Petr Holeček
Petr Holeček
  20:00
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Na ekzém i psoriázu | foto: Kúpele Smrdáky

Ve slovenských lázních Smrdáky využívají k léčbě přírodní sirovodíkovou vodu. Vedoucí lékařka Alina Hrabinová vysvětluje, co se při koupeli s kůží skutečně děje a proč více léčivé vody nemusí znamenat lepší výsledek.

Lupénka, ekzém nebo atopická dermatitida dokážou člověka trápit roky. Ve slovenských lázních Smrdáky jim už desítky let pomáhá přírodní léčivá voda bohatá na sirovodík. Co se při koupeli skutečně děje s kůží, proč vyšší dávka nemusí znamenat lepší léčbu a kde jsou hranice lázní? O tom jsme mluvili s Alinou Hrabinovou, která je zde vedoucí lékařkou a nemocné kůži se profesně věnuje už téměř dvacet let.

MUDr.Alina Hrabinová ve Smrdákách působí od roku 2007.

U kterých diagnóz má podle vašich zkušeností balneoterapie ve Smrdákách nejvýraznější efekt?
Především u chronických zánětlivých neinfekčních onemocnění kůže, zejména u psoriázy, atopické dermatitidy, chronických ekzémů, akné, seboreické dermatitidy, ichtyózy a dalších dermatóz. Důležitá je přitom kombinace jednotlivých procedur a změna režimu pacienta.

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Jak se léčba liší u psoriázy a atopického ekzému?
U kožní psoriázy bývá efekt často velmi výrazný. Ustupuje zánět, zmenšuje se rozsah a tloušťka ložisek, olupování i svědění. Při pravidelně opakované léčbě lze dosáhnout delší remise a zlepšení kvality života. U psoriatické artritidy se může zmírnit bolest a ztuhlost kloubů a zlepšit jejich pohyblivost. U atopické dermatitidy zase dochází ke zmírnění zánětu a svědění a k podpoře obnovy kožní bariéry. Výsledek ale závisí na závažnosti onemocnění i na tom, jak pacient dodržuje doporučený režim.

Co se při kontaktu kůže se sirovodíkovou vodou děje?
Sirovodík proniká do povrchových vrstev kůže, kde působí jako přirozená signální molekula. Má protizánětlivé, antioxidační a keratoregulační účinky. Podporuje obnovu kožní bariéry, hydrataci a přirozenou obnovu kožních buněk a může zmírnit nadměrné olupování. Zároveň ovlivňuje některé zánětlivé procesy v kůži, včetně produkce prozánětlivých cytokinů. Výsledkem může být zmírnění zarudnutí a svědění. Sirné vody mají také antibakteriální a antimikrobiální účinky. Je ale důležité zdůraznit, že efekt nevzniká pouze působením vody. Lázeňská léčba je komplexní – kombinuje přírodní léčivou vodu s dalšími procedurami, lokální léčbou, fyzioterapií, odborným vedením a také změnou režimu.

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Co z toho už medicína skutečně dokládá a co je spíše zkušenost?
Dnes máme poměrně dobré důkazy o protizánětlivých, antioxidačních a keratoregulačních účincích sirovodíku. Experimentální i klinické studie ukazují jeho vliv na některé zánětlivé mechanismy a kožní bariéru. U psoriázy a atopické dermatitidy existují také důkazy, že lázeňská léčba může zmírnit příznaky a zlepšit kvalitu života. Zároveň ale musíme být poctiví v tom, co víme. Lázeňská léčba je komplexní intervence a není vždy jednoduché určit, jak velký podíl na výsledku má samotná sirovodíková voda. Dlouholeté zkušenosti dermatologů a balneologů ze Smrdáků ukazují u řady pacientů dlouhodobé zlepšení, ale ne všechny tyto zkušenosti jsou potvrzeny rozsáhlými randomizovanými studiemi podle nejpřísnějších kritérií medicíny založené na důkazech.

Platí, že čím vyšší koncentrace sirovodíku a čím delší koupel, tím lepší výsledek?
Ne. V balneoterapii rozhodně neplatí, že více znamená lépe. Důležitá je správná rovnováha mezi intenzitou podnětu a schopností organismu na něj reagovat. Příliš vysoká koncentrace, dlouhá koupel nebo příliš časté procedury mohou u citlivějších pacientů způsobit podráždění, vysušení, zarudnutí nebo zhoršení svědění a pálení. Proto se délka, koncentrace i frekvence procedur vždy přizpůsobují konkrétnímu pacientovi, jeho diagnóze, rozsahu postižení, věku a celkovému zdravotnímu stavu. Důležitá je také pravidelnost. Jednotlivé procedury na sebe během pobytu navazují a jejich účinek je postupný. Cílem tedy není maximální intenzita, ale optimální dávka.

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Existuje tedy bod, kdy už intenzivnější léčba nepomůže?
Ano. Každý pacient má určitou optimální intenzitu léčby. Pokud ji překročíme, terapeutický efekt už nemusí růst a naopak může dojít k podráždění kůže nebo zhoršení subjektivních obtíží. Proto během pobytu sledujeme reakci pacienta a podle klinického nálezu můžeme intenzitu procedur upravovat.

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V jakém stavu k vám pacienti nejčastěji přijíždějí?
Přicházejí v různých stadiích, často ale jde o lidi s dlouhodobým onemocněním, které se opakovaně vrací nebo není dostatečně stabilizované. U psoriázy například vidíme pacienty se vzplanutím nebo rozsáhlejšími ložisky, u atopické dermatitidy zase od chronicky suché a podrážděné kůže až po aktivní zánětlivá ložiska s výrazným svěděním. Lázně ale nejsou určeny pouze pro pacienty v nejtěžším stavu. Význam mají také ve fázi stabilizace, kdy chceme prodloužit remisi a zlepšit kvalitu života.

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Musí člověk nejdřív vyčerpat všechny možnosti léčby?
Neměl by na lázně pohlížet jako na poslední možnost. Smysl mohou mít mnohem dříve, zejména u chronických a opakujících se dermatóz. Zároveň ale lázně nenahrazují moderní dermatologickou léčbu. Pokud pacient potřebuje systémovou nebo biologickou terapii, neměli bychom ji odkládat s tím, že problém vyřeší samotný pobyt ve Smrdákách.

Jak je to u dětí? Léčíte už tříleté pacienty.
Dětská kůže má jiné vlastnosti a menší toleranci vůči některým podnětům, proto procedury přizpůsobujeme věku, rozsahu a aktivitě onemocnění i celkovému stavu dítěte. Sledujeme také jeho reakci a podle ní upravujeme délku a frekvenci procedur. U dětí máme velmi dobré zkušenosti především s atopickou dermatitidou a psoriázou. Stejně důležitá jako samotné procedury je ale edukace rodičů – tedy jak se o kůži správně starat a jak pokračovat v léčbě po návratu domů.

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A právě domácí péče rozhoduje o tom, jak dlouho efekt lázní vydrží?
Je zásadní. Lázeňská léčba může onemocnění výrazně stabilizovat, ale pokud se pacient po návratu vrátí k původním spouštěčům, zanedbá péči o kůži nebo přeruší potřebnou léčbu, remise může být kratší. U atopické dermatitidy je důležitá pravidelná péče o kožní bariéru a používání emoliencií, u psoriázy zase pokračování v nastavené léčbě a znalost individuálních spouštěčů. Roli může hrát také stres, infekce, životní styl nebo sezonnost. Lázně proto nevnímám jako jednorázový zásah, který nemoc navždy odstraní. Jsou spíše příležitostí dostat onemocnění pod kontrolu a vytvořit základ pro dlouhodobou péči.

SMRDÁKY

  • Lázně, kde má přírodní léčivá voda hlavní slovo. Co vědět, než vyrazíte?
  • Alina Hrabinová je dermatoveneroložka a vedoucí lékařka lázní Smrdáky. Specializuje se na léčbu kožních onemocnění i využití balneoterapie a fototerapie.
  • Lázně Smrdáky – slovenské lázně jsou známé především přírodní léčivou vodou s vysokým obsahem sirovodíku a zaměřují se zejména na léčbu chronických kožních onemocnění a pohybového aparátu. Funguje tu několik hotelů. Více na webovkách ensanahotels. com/cs/hotely/smrdaky.
  • Z Prahy do Smrdáků autem je to přibližně 300 kilometrů, cesta zabere kolem 3 hodin podle trasy a dopravy.
  • V okolí Smrdák stojí za vidění Skalica, v Holíči lze navštívit zámek a větrný mlýn. Pokud je více času, vyrazte na Baťův kanál a do Bílých Karpat.


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