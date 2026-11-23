„Usmívají se, přitom by vás bez mrknutí oka zlikvidovali,“ líčí Robert Mikoláš lidská monstra, která poznal za dvacet let své novinářské kariéry. Tu představuje publikace Za hranou ticha, jež právě vychází.
Vaše kniha má podtitul Reportáže z míst, kam se běžný smrtelník nedostane. Která z těch desítek nebezpečných lokací pro vás byla osobně psychicky nejnáročnější a proč?
Sýrie. Nikdy nebylo jisté, zda se z míst bojů vrátím živý a zdravý. Třeba když vrcholily střety s Islámským státem u Palmýry. Poslední check-point před tímto starověkým městem islamisté znovu dobyli jen pár hodin poté, co jsme se přes něj vrátili. Povraždili všechny, mnohým uřízli hlavu. Náročné to bylo i při pokrývání procesů s Radovanem Krejčířem v JAR, kdy jsem zveřejnil rozhovor se šéfem tamní policie. Prozradil mi věci, které dosud veřejnost nevěděla. Netrvalo dlouho a já dostal výhrůžnou esemesku, poslanou z vězení. A pak se mi v noci někdo dobýval do pokoje. Poté jsem se ukrýval, pod cizím jménem v jiném hotelu.
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Říkáte, že novinář v terénu musí občas měnit identitu nebo schovávat peníze v oblečení po těle. Jaký nejbizarnější převlek nebo trik jste musel v kariéře využít, abyste vůbec přežil nebo získal informace?
Někdy pomohla náhoda. Třeba když jsem odletěl na ničivé zemětřesení v indickém Gudžarátu. Dalo se tam dostat pouze letecky, vrtulníkem. Zahraniční stanice CNN nebo BBC si ho pronajaly, já, z Českého rozhlasu, jsem na to pochopitelně neměl. Tak jsem se vydával za jihokorejského záchranáře a vyšlo to. Za půl hodiny jsem už mířil na místo tragédie. Zdarma. Každopádně, když natáčím třaskavé investigativní téma, tak jedině se skrytým mikrofonem i s jinou identitou, jako třeba prodej nosorožčích rohů ve Vietnamu, kdy jde o milionový byznys a tím i o život. Podobně pak třeba v italském Pratu, kde ilegálně fungují čínské firmy vyrábějící oděvy s označením Made in Italy. Italského však na nich není nic. Látky i nitě pašují z Číny, šijí je dělnice, které se do země také dostaly nelegálně, a nikdo neplatí daně.Tehdy jsem od nich chtěl nakoupit 4 tisíce zimních kabátů, vydával jsem se za ruského obchodníka, kdy mi pomohla ruština učená ještě na základní škole. A trochu taky čínština, kterou jsem studoval. Mimochodem v Číně, kde jsem byl roky zpravodajem, jsem skrytým mikrofonem natočil 80 procent všech reportáží.
Publicista Jan Šmíd o vás napsal, že by se na většinu míst, která jste navštívil, sám nikdy nevydal a že si setkání s mambou rád odpustí. Zažil jste v terénu moment, kdy jste si i vy sám řekl „Tak a dost, tohle už je za mojí hranou, tohle mi za to nestojí“?
V době šafránové revoluce v Barmě, kdy se junta vůbec poprvé v historii odvážila střílet i do buddhistických mnichů. Ti byli přitom do té doby považováni za nedotknutelné. Tehdy byl při protestech zabit i japonský novinář. Později jsem se do Barmy vrátil, kvůli řádění cyklonu Nargis, kdy zahynulo na 150 tisíc lidí. A musel jsem opět s jinou identitou, jako zpravodaj jsem původně vízum nedostal, tak jsem se musel vydávat za zaměstnance IT firmy, který do Barmy jede jako turista. Naštěstí to vyšlo a vrátil jsem se, i když jsem se pohyboval mimo město Rangún, kam jsem dostal povolení. Jinam se nesmělo.
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V knize mapujete tak odlišné světy, jako jsou bunkry severokorejských Kimů, frontu proti Islámskému státu či již zmíněný jihoafrický „azyl“ Radovana Krejčíře. Povězte mi, co mají lidé v pozadí hrůzostrašných událostí společného, když s nimi mluvíte osobně?
Krutou laskavost. Usmívají se, přitom by vás bez mrknutí oka zlikvidovali. Na lidském životě jim nezáleží, jen na jejich. A je jedno, jak vzdělaní byli. Podívejte se na Rudé Khmery. Jejich představitelé studovali na francouzských univerzitách, přesto páchali nevylíčitelná zvěrstva.
Kromě diktátorů a konfliktů přinášíte i příběhy obyčejných lidí čelících živlům či chudobě. Které setkání s „obyčejným“ člověkem v nouzi ve vás zanechalo nejhlubší stopu?
Takovýchto setkání bylo víc. Patřil k nim i pobyt v moldavské vesnici Holuboje, kde od poloviny 19. století žila česká menšina. Většinou to byli hodně staří lidé, neuvěřitelně chudí. Důchod, pokud přišel, činil v přepočtu čtyři dolary! Před dveřmi místo bot měli jen kousky prken s koženým řemínkem. Uvnitř topili pouze v kuchyni. Přesto se předháněli, kdo mne ubytuje a pohostí. Češtinu udržovali díky kapele, proto jsem tehdy zařídil, aby dostali nové hudební nástroje. Hluboce na mne zapůsobily i ženy v Somali, které oplakávaly mrtvé děti. Zemřely kvůli hladomoru. Přeživší je pokládali na hromady. A když jsem se jedné matky zeptal na její utrpení, odpověděla mi, že právě přišla o své šesté dítě, ale že doma jich má živých ještě pět. Takže je to ještě vlastně v „pořádku“. Evropan toto nepochopí. V každém případě pokaždé, když jsem se vrátil do Čech, jsem si řekl, jak skvěle se máme, jak nádherně si žijeme!