Po roční pauze, kterou vyplnilo turné po českých halách a velkolepý silvestrovský záznam z O2 areny, se elegance znovu objeví na televizních obrazovkách. Česká televize potvrdila, že se taneční soutěž StarDance …když hvězdy tančí na podzim roku 2026 opět objeví ve vysílání. Přesný termín vysílání ani jména soutěžících zatím pořadatelé tají.
Kdy bude další StarDance?
Přestože televizní programové plány jsou prozatím v režimu utajení, oficiální potvrzení návratu show už padlo. Diváci se mohou těšit na podzimní premiéru taneční soutěže, která v minulých letech startovala v říjnu nebo začátkem listopadu.
Absence soutěže v loňském roce byla strategickým krokem. Produkce standardně dodržuje tříleté cykly, aby udržela prestiž celého projektu a připravila pro diváky dostatečně atraktivní casting.
Kdo bude moderovat StarDance 2026?
Dvojice moderátorů Marek Eben a Tereza Kostková k pořadu neodmyslitelně patří už od jeho vzniku před 20 lety. Jejich účast je pro fanoušky prakticky synonymem pro StarDance, proto se jejich obměna ani neočekává.
Kdo bude v porotě StarDance?
V nadcházející jubilejní řadě se do porotcovského křesla vrací Zdeněk Chlopčík, jehož návrat už oficiálně potvrdil facebookový profil StarDance k obrovské radosti fanoušků. Přísný porotce se znovu ujme své role poté, co ve třinácté sezóně poprvé v historii show chyběl a byl nahrazen Janem Tománkem. Zda po jeho boku zasedne sestava z minulého ročníku, kterou tvořili Tatiana Drexler a Richard Genzer, je stále ve hvězdách.
Soutěžící StarDance 2026
Seznam osobností, které se na podzim roku 2026 pokusí před zraky diváků zvládnout komplikované taneční kreace, je stále tajemstvím. Česká televize tradičně odkrývá tanečníky postupně během jarních měsíců. Obvykle se nejprve dozvídáme jména dam a následně jejich mužských protějšků.
V minulých letech byl výběr soutěžících velmi pestrý. Vedle populárních herců a zpěváků nechyběli ani vrcholoví sportovci nebo osobnosti z online světa.
Oslavy 20 let od zahájení fenoménu
Očekávání pro letošní 14. ročník soutěže jsou velké. Je to přesně dvacet let od chvíle, kdy se v Česku poprvé představila česká verze britské taneční soutěže s názvem Strictly Come Dancing. Od té doby se StarDance vypracovala v kulturní událost, která k obrazovkám láká miliony diváků. Lze očekávat, že 20. výročí se promítne i do dramaturgie jednotlivých večerů, možná i návratem některých ikonických tváří z minulosti.