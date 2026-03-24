Víme, o čem bude Ledové království 3. Čekání na animák si můžete zpestřit komiksem od Crew

Filip Jaroševský
  5:43
Proč se královna Elsa narodila s kouzelnou mocí? Odpovědi se jí možná brzy dostane a zároveň hrozí, že zničí její ledové království. Spolu s Annou, Kristoffem, Olafem a Svenem se Elsa vydává na nebezpečnou a pozoruhodnou cestu za minulostí, protože musí zachránit budoucnost. Budou Elsiny schopnosti stačit na to, aby při výpravě do neznáma obstála? To se dozvíte nikoliv v kinech, ale na stránkách nového komiksu od nakladatelství Crew.
Záběr z filmu Ledové království II | foto: Falcon

Kniha Ledové království 2 – manga rozšiřuje příběh stejnojmenného snímku.
První díl v současnosti již kultovního animovaného fenoménu z dílny Walta Disneyho měl v kinech premiéru 27. listopadu 2013, tedy před zhruba dvanácti lety. Na dvojku čekali malí fanoušci a fanynky dlouhých šest let, a to téměř na den přesně. Čekání na trojku je ale zatím nejdelší v celé sérii.

Pokud film dorazí podle plánu na podzim příštího roku, uběhne předlouhých osm let. To je dost času na to, aby se z malých obdivovatelek ústřední sesterské dvojice – Anny a Elsy – staly dospělé ženy.

Nekonečné čekání

S faktem, že je čekání na nový film poněkud nekonečné a že ledová série každoročně nabírá miliony nových diváků po celém světě, samozřejmě umí Disney výborně pracovat. K jedničce a dvojce proto postupně přidal i několik kratších speciálů. V roce 2015 vyšel krátký film Oslava v Ledovém království, který se zaměřuje na oslavu Anniných narozenin.

O dva roky později následoval vánoční speciál Ledové království: Vánoce s Olafem, kde v názvu jmenovaný sněhulák, kterého do češtiny dabuje herec Václav Kopta, hledá pro Annu a Elsu nové sváteční tradice.

V roce 2020 pak na streamovací platformě Disney+ přibyl krátký speciál Byl jednou jeden sněhulák, který ukazuje Olafův příběh odehrávající se během událostí prvního snímku.

Desítky knih

Komiksová novinka s názvem Ledové království 2 – manga samozřejmě není jedinou knihou ze světa Ledového království, která kdy vyšla. Těch jsou desítky a ne všechny vyšly v češtině. Mezi nejdůležitější patří romány jako Ledové království: Srdce, který převyprávěl první film z pohledu Anny a Hanse, dále Forest of Shadows odehrávající se před druhým dílem, Dangerous Secrets: The Story of Iduna and Agnarr, zaměřený na rodiče hrdinek, a Polar Nights: Cast into Darkness, který navazuje na události po druhém filmu.

Vznikla také rozsáhlá dětská série Anna & Elsa: Sisterhood Is the Strongest Magic a řada kratších příběhů s Olafem, ale i obrázkové knížky a další doplňky.

O čem bude třetí díl?

  • Oficiálně Disney zatím děj drží dost pod pokličkou, ale z vyjádření tvůrců a ze zákulisních informací se rýsuje, že půjde o větší a temnější pokračování, které naváže na události z Ledového království 2.
  • Elsa na začátku trojky už přijala roli „pátého elementu“ a žije mimo Arendelle, zatímco Anna vládne jako královna. A právě tohle rozdělení má být důležité pro nový konflikt. Elsa bude dál zkoumat původ své magie a možná narazí na něco ještě staršího a nebezpečnějšího, svět se rozšíří o nová místa a kultury mimo Arendelle i Začarovaný les.
  • Do příběhu má vstoupit také nová postava nebo hrozba, která může ohrozit rovnováhu mezi přírodou a lidmi.
  • Zároveň se mluví o tom, že vztah Anny a Elsy projde další zkouškou. Spekuluje se o tom, že se bude hodně řešit Annin život jako královny, respektive to, jak jde dohromady se vztahem s Kristoffem.
  • Tvůrci rovněž potvrdili, že se při tvorbě scénáře rozhodli, že plánovanou část nového děje rozdělí na dva filmy, trojku a čtyřku. To znamená, že třetí díl pravděpodobně skončí otevřeně nebo takzvaným cliffhangerem. Hlavní konflikt se každopádně plně uzavře až ve čtyřce.
  • Oscarová píseň Let It Go z prvního dílu se stala i pro její českou interpretku Moniku Absolonovou velmi zásadní písní. Zpěvačka zažívá už několik let úspěch s tuzemskou verzí pohádkového songu, nazvaného Najednou. Bylo/je tedy nasnadě, že nazpívala pěvecké party Elsy i ve druhém a třetím pokračování.

