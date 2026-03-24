První díl v současnosti již kultovního animovaného fenoménu z dílny Walta Disneyho měl v kinech premiéru 27. listopadu 2013, tedy před zhruba dvanácti lety. Na dvojku čekali malí fanoušci a fanynky dlouhých šest let, a to téměř na den přesně. Čekání na trojku je ale zatím nejdelší v celé sérii.
Pokud film dorazí podle plánu na podzim příštího roku, uběhne předlouhých osm let. To je dost času na to, aby se z malých obdivovatelek ústřední sesterské dvojice – Anny a Elsy – staly dospělé ženy.
Nekonečné čekání
S faktem, že je čekání na nový film poněkud nekonečné a že ledová série každoročně nabírá miliony nových diváků po celém světě, samozřejmě umí Disney výborně pracovat. K jedničce a dvojce proto postupně přidal i několik kratších speciálů. V roce 2015 vyšel krátký film Oslava v Ledovém království, který se zaměřuje na oslavu Anniných narozenin.
O dva roky později následoval vánoční speciál Ledové království: Vánoce s Olafem, kde v názvu jmenovaný sněhulák, kterého do češtiny dabuje herec Václav Kopta, hledá pro Annu a Elsu nové sváteční tradice.
V roce 2020 pak na streamovací platformě Disney+ přibyl krátký speciál Byl jednou jeden sněhulák, který ukazuje Olafův příběh odehrávající se během událostí prvního snímku.
Desítky knih
Komiksová novinka s názvem Ledové království 2 – manga samozřejmě není jedinou knihou ze světa Ledového království, která kdy vyšla. Těch jsou desítky a ne všechny vyšly v češtině. Mezi nejdůležitější patří romány jako Ledové království: Srdce, který převyprávěl první film z pohledu Anny a Hanse, dále Forest of Shadows odehrávající se před druhým dílem, Dangerous Secrets: The Story of Iduna and Agnarr, zaměřený na rodiče hrdinek, a Polar Nights: Cast into Darkness, který navazuje na události po druhém filmu.
Vznikla také rozsáhlá dětská série Anna & Elsa: Sisterhood Is the Strongest Magic a řada kratších příběhů s Olafem, ale i obrázkové knížky a další doplňky.
O čem bude třetí díl?
