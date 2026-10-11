Vin Diesel možná zaparkuje Doma. Série Rychle a zběsile si žádá mladou krev

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
  16:44
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Vin Diesel má tílko i v Rychle a zběsile 6.

Vin Diesel má tílko i v Rychle a zběsile 6. | foto: Universal Studios

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Vin Diesel ve filmu Rychle a zběsile 10
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Vin Diesel a John Cena ve filmu Rychle a zběsile 9 (2021)
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Definitivní konec Doma Toretta se možná blíží, konec Rychle a zběsile ale zdaleka jistý není. Zatímco jedenáctý film stále zápasí s nedokončeným scénářem, studio údajně přemýšlí o předání série mladší generaci. Jedním ze jmen, která se v souvislosti s budoucností značky objevují, je Charles Melton. A režisérskou židli by mohl převzít samotný Vin Diesel.

Rychle a zběsile 11 mělo být definitivní finále. Poslední závod, loučení, poslední rodinná grilovačka. Jenže jak už to u téhle série bývá, slovo „poslední“ zřejmě znamená něco trochu jiného.

Sliby chyby

Když hlavní herecká hvězda a producent filmové série Vin Diesel před časem mluvil o závěru Rychle a zběsile, vypadal, že má jasno. Jedenáctý, mnohem zemitější film než ty předchozí má uzavřít příběh Dominica Toretta a jeho party a dát celé sérii důstojné sbohem.

Vin Diesel a John Cena ve filmu Rychle a zběsile 9 (2021)

Jenže realita je, jak se zdá, o něco méně hollywoodská. Scénář totiž podle aktuálních informací stále není hotový. Což je trochu problém, pokud chcete v dohledné době natáčet film, který má být velkým finále jedné z nejvýdělečnějších sérií vůbec. Diesel přitom ještě nedávno tvrdil, že četl skvělou verzi scénáře, jež ho dokonce rozplakala. Hollywood je zkrátka místo, kde můžete mít slzy v očích ještě předtím, než máte hotový scénář.

Natáčení se tak může posunout a s ním i plánovaná premiéra v březnu 2028.

Finále? Spíš předávka klíčů

Do médií nyní prosákla zajímavá informace. Rychle a zběsile 11 možná nebude koncem Rychle a zběsile. Plán totiž údajně počítá s tím, že Dom Toretto předá volant mladší generaci. Jeho příběh by se mohl uzavřít, zatímco značka by jela dál.

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Jedním ze jmen spojovaných s novou generací je herec Charles Melton ze seriálu Riverdale. Jinými slovy, Dom možná konečně nadobro zaparkuje, ale někdo jiný si od něj vezme klíčky a pojede dál. A vzhledem k tomu, že jsme už viděli auta skákat z mrakodrapů, „závodit“ ve vesmíru, houpat se nad propastí a obecně přežít věci, které by normální člověk nepřežil ani s pěti airbagy, není vlastně důvod nevěřit, že to studio zvládne.

Jason Momoa ve filmu Rychle a zběsile 10

Diesel za kamerou?

Aby toho nebylo málo, hledá se také nový režisér. A jednou z možností je samotný Vin Diesel. Takže muž, který už roky hraje hlavního hrdinu, produkuje a rozhoduje o osudu celé série, by mohl dostat do ruky megafon. V tomhle ohledu by se mohlo pokazit naopak všechno. Diesel je sice srdcař, jeho divoké nápady ale prodražily produkci už několika předchozích dílů.

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