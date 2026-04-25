Začněme nejdřív trochu byznysově. Není tajemstvím, že vznik holdingu ZWG.WINE výrazně změnil mapu českého vinařství. Jak velký milník to podle vás je?
Vznik holdingu představuje jeden z nejzásadnějších milníků českého vinařství v posledních letech, protože dochází k propojení silných regionálních značek do jednoho strategicky řízeného celku. Spojení vinařství Znovín Znojmo, Lahofer, Waldberg a Hanzel přináší nejen větší ekonomickou stabilitu, ale také schopnost lépe reagovat na proměny trhu, sdílet know-how a efektivněji pracovat s výrobou i distribucí. V kontextu měnícího se chování zákazníků jde o krok, který ukazuje, že i tradiční obor se musí profesionalizovat a hledat nové cesty růstu.
Když mluvíte o proměnách trhu, spotřeba vína v Evropě v posledních letech spíše klesá. Vnímáte to i u nás?
Trend mírného poklesu spotřeby tichého vína je patrný i v České republice, zejména u mladší generace, která obecně konzumuje méně alkoholu a více řeší zdravý životní styl. Zároveň ale nejde o odklon od vína jako takového, spíše o změnu jeho podoby, kdy roste zájem o lehčí, svěžejší nebo nízkoalkoholické varianty. Na tento vývoj reagují i samotná vinařství, například náš Znovín uvedl řadu „Lehké jako pírko“, která nabízí vína se sníženým obsahem alkoholu a cílí právě na moderního spotřebitele.
|
Když zůstaneme u mladé generace, co je pro ni při výběru vína nejdůležitější?
Mladá generace nyní při výběru vína kombinuje více faktorů než kdy dřív a její rozhodování je mnohem dynamičtější než u starších spotřebitelů. Chuť samozřejmě zůstává klíčová, ale velmi silně do hry vstupuje i příběh značky, autenticita a to, jak víno komunikuje svůj původ a styl. Velkou roli hraje opravdu i vizuální stránka produktu, tedy design etikety, formát balení nebo celková „coolness“ značky, což vysvětluje rostoucí popularitu například plechovek nebo moderně pojatých řad vín. Zároveň je typické impulzivní nákupní chování, kdy se zákazník rozhoduje přímo v místě prodeje podle akčních nabídek, doporučení nebo jednoduché orientace v sortimentu, často s mobilem a slevovou aplikací v ruce. Na tyto změny reagujeme velmi aktivně, a to jak produktově, tak obchodně. Rozšiřujeme portfolio o lehčí a přístupnější vína, včetně nízkoalkoholických variant, pracujeme s moderními obaly, jako jsou plechovky nebo bag-in-boxy, a zároveň posilujeme přítomnost v obchodních řetězcích, kde se dnes odehrává většina nákupních rozhodnutí a obratů. Důraz klademe také na nové řady určené pro gastronomii a na vína, která jsou snadno srozumitelná a dobře kombinovatelná s jídlem, čímž se snažíme mladé zákazníky oslovit nejen produktem, ale i celkovým zážitkem.
Všechno je to tedy o rychlé reakci na změny. Mění se i styl vín, který v současnosti lidé vyhledávají?
Ano, změna je velmi výrazná a odráží jak životní styl, tak širší společenské trendy. Zatímco před deseti až patnácti lety byla poptávka více orientovaná na plnější, extraktivní a často i vyšším alkoholem charakterizovaná vína, dnes se preference posouvají k lehčím, svěžím a aromaticky přístupným stylům, které se dobře pijí i bez dlouhého zrání na lahvi. Zákazníci více vyhledávají vína vhodná pro každodenní příležitosti, často po sklence, což souvisí i s proměnou gastronomie. Roste obliba perlivých a šumivých vín, ale také u trendových formátů, jako jsou plechovky nebo bag-in-boxy, které reflektují potřebu flexibility a neformální konzumace. Důležitou roli hraje i vizuální stránka produktu a jeho příběh, takže víno dnes není jen o chuti, ale o celkovém zážitku.
|
Zmínil jste perlivá vína. Má Česko potenciál stát se silnější bublinkovou zemí?
Potenciál zde určitě je, protože zájem o šumivá a perlivá vína opravdu výrazně roste a vinařství na tento trend aktivně reagují. Tuzemské podmínky navíc umožňují produkci svěžích vín s dostatečnou kyselinou, což je pro bubliny zásadní. Česko sice nebude globálním lídrem, ale může si vybudovat silnou pozici v rámci regionu.
Zároveň ale sílí i trend nízkoalkoholických vín. Je to skutečná změna životního stylu, nebo spíš marketingová vlna?
Jde o kombinaci dlouhodobé změny životního stylu i marketingové reakce vinařství na nové potřeby trhu. Lidé více řeší zdraví, rovnováhu a zodpovědnou konzumaci a víno tak hledá nové formy, jak zůstat součástí jejich života. Nízkoalkoholická vína zároveň umožňují zachovat chuťový zážitek bez plného dopadu alkoholu, což je atraktivní například při pracovních dnech nebo společenských příležitostech. Vinařství tento trend podporují cílenými produktovými řadami a komunikací, takže marketing v tom hraje roli, ale stojí na reálné změně chování spotřebitelů.
A kde vidíte budoucnost vín úplně bez alkoholu? Je to ještě víno, nebo už úplně jiná kategorie nápoje?
Nealkoholická vína budou do budoucna pravděpodobně posilovat svou pozici, protože reagují na situace, kdy lidé chtějí chuť vína, ale nemohou nebo nechtějí pít alkohol, například při řízení, sportu nebo důrazu na svůj zdravý životní styl. Je však potřeba vnímat, že chuťově, ale hlavně technologicky jde o odlišný produkt, takže ho nelze plně srovnávat s klasickým vínem. Spíše věřím, že se postupně vyprofiluje jako samostatná kategorie nápojů, která bude stát vedle vína, nikoli místo něj.
V posledních letech se také hodně mluví o autentičnosti. Jak důležité je podle vás pro zákazníky vědět, odkud víno skutečně pochází?
Autenticita a terroir hrají stále důležitější roli, zejména u zákazníků, kteří se o víno zajímají do hloubky a hledají jeho původ a příběh. V případě moravských vín je velkým tématem náš terroir Znojemska, který se vyznačuje specifickou mineralitou, svěžestí a výraznou aromatikou, a vinařství na něj stále více odkazují. Zároveň ale platí, že širší publikum stále rozhoduje především podle ceny a dostupnosti, takže význam terroiru roste hlavně v prémiovějším segmentu.
|
Jako mezinárodní degustátor ochutnáváte vína z mnoha zemí. Zmiňujete moravská vína, v čem jsou právě nejsilnější?
Moravská vína jsou nejsilnější především v kategorii bílých vín, kde vynikají svou čistotou, aromatikou a svěžím charakterem, což se velmi dobře ukazuje i na portfoliu vinařství našeho holdingu. Typickým příkladem jsou Ryzlinky rýnské ze Znovínu, Sauvignony z Lahoferu nebo Veltlíny z produkce Waldbergu, které dlouhodobě patří k tomu nejlepšímu, co region nabízí, a pravidelně uspějí i na mezinárodních soutěžích. Silnou stránkou je také schopnost pracovat s aromatickými odrůdami, jako je Pálava nebo Tramín, které oslovují širší publikum svou výrazností a přístupností. Moravská vína tak dokážou nabídnout velmi dobrý poměr kvality a ceny a zároveň si zachovávají odrůdovou čitelnost i charakter místa původu, což jim umožňuje obstát i v silné mezinárodní konkurenci.
Existuje naopak něco, co by se české vinařství mohlo ještě naučit od tradičních vinařských zemí?
České vinařství by se mohlo více inspirovat zejména v propojení vína s gastronomií, kde je v zahraničí běžné dát si víno jako součást jídla. Dále je prostor pro systematičtější budování značek, silnější exportní strategii a větší důraz na prémiový segment, který přináší vyšší přidanou hodnotu. Ostatně vždy je co zlepšovat.
|
Tématem posledních let je i klimatická změna, která začíná výrazně ovlivňovat vinohrady po celé Evropě. Jak se podle vás promění styl středoevropských vín v příštích desetiletích?
Klimatická změna může mít vliv hlavně na styl vín, náš hlavní agronom musí být vždy ve střehu, hlídat tu správnou zralost hroznů, naplánovat celé vinobraní, dostat do sklepa hrozen v co nejlepší kvalitě, abychom mohli zachovat svěžest a technologickou čistotu a odrůdový charakter. Postupně se budou prosazovat i nové odrůdy adaptované na naše podmínky a celkový styl středoevropských vín se může posunout směrem k větší komplexitě. V evropském měřítku budeme stále spíše okrajovou vinařskou zemí, ale o to víc musíme zaujmout originalitou.
Sám jste profesně ochutnal tisíce vín. Co vás dokáže ve víně ještě překvapit?
I velmi zkušeného degustátora dokáže víno stále překvapovat, a to právě svou schopností neustále se proměňovat a překračovat očekávání. Může to být nečekaná interpretace známé odrůdy, která se v rukou citlivého vinaře projeví úplně jinak, než bychom čekali, nebo naopak mimořádná kvalita vína z oblasti, která dosud nestála v centru pozornosti. Překvapení často přichází i v detailech – struktura nebo aromatika, která se postupně otevírá ve sklence. Víno je živý organismus, který reaguje na ročník, místo i lidský přístup, a právě tato neustálá proměnlivost a schopnost vyprávět pokaždé trochu jiný příběh je tím, co na něm zůstává fascinující i po tisících ochutnávek. Víno považuji za životní styl, každý den se i vinaři učí novým věcem – a navěky tomu tak i bude.