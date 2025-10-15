Violoncellista Jan Zvěřina: Úspěch v hudbě dnes vyžaduje nejen talent, ale i byznysové myšlení

Tereza Šimurdová
Tereza Šimurdová
  5:00
Hudba není jen o emocích, ale i o strategii, vytrvalosti a schopnosti přizpůsobit se době. Violoncellista Jan Zvěřina, koncertní mistr Státní opery Praha a zakladatel Prague Cello Quartet, o tom ví své.
Fotogalerie2

Jan Zvěřina | foto: PCQ

V rozhovoru pro deník Metro se rozpovídal o tom, kde se potkává umělecká vize s tvrdou realitou, co stojí za úspěchem Prague Cello Quartet a proč by měl každý mladý hudebník myslet nejen jako umělec, ale také jako byznysmen.

Kdy jste si poprvé uvědomil, že hudba pro vás není jen koníček, ale i profesní cesta?
Bylo to na konci 8. třídy základní školy, kdy jsem zvažoval, jestli se přihlásím na konzervatoř. Jedna z mých starších sester tam již studovala hru na housle. Violoncello mě táhlo a bavilo čím dál víc, proto jsem se rozhodl také jít na konzervatoř a věnovat se nástroji profesionálně.

Jaký je podle vás recept na úspěšný hudební klip na platformě YouTube?
Je to směs několika faktorů. Je potřeba mít silnou hudbu, která osloví, a vizuál, který zaujme. Kvalita zpracování je podle mě klíčová, ale zároveň hraje svou roli i štěstí. Recept se totiž neustále mění. Co fungovalo před pár lety, nemusí fungovat dnes, a za měsíc může být situace zase úplně jiná.

Koncert Prague Cello Quartet v Kutné Hoře

Kde se láme hranice mezi uměleckou vizí a tvrdou ekonomickou realitou?
Ta hranice je u každého projektu trochu jinde. Ať už jde o natáčení videoklipu, přípravu koncertů, nebo nahrávání alba. Důležité je mít jasnou vizi, aby měla práce svůj směr. Na druhou stranu, chcete-li, aby se hudba dostala k lidem, musíte myslet i na praktické věci: Kolik to bude stát a jestli má projekt šanci fungovat. Pro mě je zásadní neslevit z kvality a autenticity, ale hledat způsoby, jak hudbu přiblížit publiku tak, aby mohla žít dál.

Jaký byl nejnáročnější projekt, který jste s Prague Cello Quartet realizovali?
Jednoznačně náš dosud největší koncert v Kongresovém centru v Praze pro tři tisíce lidí. Byla to několikaměsíční práce od příprav až po samotnou realizaci a logistiku. Dalo nám to obrovské zkušenosti. Osobně jsem rád, že nám scénu navrhl Michal Caban. Díky jeho profesionalitě i lidskému přístupu byla spolupráce velmi inspirativní a příjemná.

Stačí tři čtvrtě dioptrie a nevidíte chodce! Přes sto tisíc řidičů nad osmdesát pět let brázdí české silnice. Co na to lékaři?

V čem se liší vaše české a zahraniční publikum?
Rozdíly jsou velké a liší se země od země. Jiné publikum je v Japonsku, Číně, Kolumbii nebo v Turecku. I u nás doma reagují lidé různě. Na Moravě jinak a v Čechách zase trochu odlišně. Asi nikoho nepřekvapí, že publikum na jižní Moravě je velmi zpěvné a živé, kupodivu se ale s podobnou energií setkáváme i v západních a severních Čechách. Praha je pak směsicí všeho a publikum je tam vždy velmi pestré. Obecně je u nás znát, že jsme národ, kde hodně lidí umí nebo se alespoň učilo hrát na hudební nástroj. Jsme velmi muzikální. To v zahraničí není tak časté. Teď se chystáme poprvé do Bahrajnu a moc nás zajímá, jaké to bude tam.

Co byste poradil mladým hudebníkům, kteří chtějí prorazit?
Věřím, že pokud chce člověk v umění uspět, potřebuje co nejvíce zkušeností. U klasického nástroje je nutné dosáhnout mistrovské úrovně, což znamená roky tvrdé práce, cvičení a stálou snahu být lepší. Podstatné je usilovat o co nejvyšší kvalitu. Ekonomický či profesní růst pak přichází ruku v ruce.

Ještě větší blbec, než jsme doufali? Peacemaker je ukrutně zábavný, poloslepý a vulgární křupan. A my ho za to milujeme!

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Znáte slavné hlášky z oblíbených pohádek? Otestujte se

Bylo, nebylo... Na světě se objevil malý kvíz. Otestujte své znalosti hlášek z oblíbených pohádek a zjistěte, jestli jste moudrým rádcem, nebo jen obyčejným tovaryšem. Kvíz vás provede největšími...

Dejte hlas své favoritce! Tramvaj 15T slaví patnáct let v Praze. Který polep jí sluší nejvíc?

Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...

GALERIE: Tisíce autíček, panenek i legendární Tatra 138! Neuvěříte, co všechno ukrývá zámek na Vysočině

Jedinečná expozice autíček a starých hraček soukromého sběratele Radka Bukovského slaví! Už 10 let ji totiž všichni velcí i malí fandové mohou vídat na zámku Příseka na Vysočině, kde v roce 2015...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Metro B o víkendu čeká výluka. V úseku na Černý Most bude navíc vlak pendlovat po jedné koleji

Netradiční provoz zažije v sobotu linka B. Na části trasy metro nepojede vůbec, jinde zase bude pendlovat tam a zpět po jedné koleji. Důvodem jsou práce na rekonstrukci stanice Českomoravská, které...

Tron: Ares trpí kvůli skandálu. Prolomí kultovní temná disneyovka finanční prokletí?

Co se stane, když se fyzicky ocitnete uvnitř počítače? Touhle otázkou se před více než čtyřiceti lety zabýval snímek Tron. V době svého vzniku naprosto originální a převratný film s Jeffem Bridgesem...

V Kolíně vykolejil nákladní vlak, provoz na Kutnou Horu stojí

V Kolíně v noci na středu vykolejil nákladní vlak. Na místě zasahují hasiči Správy železnic, povolán byl nehodový vlak. Vlaky na koridoru z Prahy do Pardubic jezdí bez omezení, zastavený je ale...

15. října 2025  7:22,  aktualizováno  7:38

Tragická nehoda na dálnici D8 u Lovosic. Kamion srazil chodkyni, tvoří se kolony

Smrtelná dopravní nehoda ráno uzavřela u Lovosic dálnici D8 ve směru na Prahu. Kamion tam srazil chodkyni, která střet nepřežila. Redakci iDNES.cz to potvrdila mluvčí ústecké policie Ilona Gazdošová....

15. října 2025  6:32,  aktualizováno  7:13

Prezident pokračuje v návštěvě Ústeckého kraje, prohlédne si vojenskou techniku

Prezident Petr Pavel s manželkou Evou pokračují ve středu v návštěvě Ústeckého kraje. Během druhého dne zavítají například za vojáky do Žatce nebo do lounské dětské psychiatrické nemocnice.

15. října 2025  7:02,  aktualizováno  7:02

Živě: Jak bude probíhat zprovozňování VRT? 

15. října 2025  6:10

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Živě: Erasmusdays 2025 ,,Záříme napříč Evropou"

15. října 2025  6:05

Živě: Držíme duševní zdraví ve svých rukou?

15. října 2025

Brambory na Šumpersku nemá kdo sklízet, už se pěstují jen v menším množství

Hlavně starší lidé u oběda nad talířem s vodnatými brambory ze supermarketu nostalgicky vzpomínají na kvalitní hlízy pěstované místními zemědělci ve vyhlášených lokalitách na Šumpersku. Před lety se...

15. října 2025  5:42,  aktualizováno  5:42

Violoncellista Jan Zvěřina: Úspěch v hudbě dnes vyžaduje nejen talent, ale i byznysové myšlení

Hudba není jen o emocích, ale i o strategii, vytrvalosti a schopnosti přizpůsobit se době. Violoncellista Jan Zvěřina, koncertní mistr Státní opery Praha a zakladatel Prague Cello Quartet, o tom ví...

15. října 2025

Ústavní soud dnes vyhlásí, jak rozhodl o mobiliáři zámků Lomnice a Luhačovice

Ústavní soud dnes vyhlásí, jak rozhodl ve sporu o někdejší mobiliář zámků Lomnice na Brněnsku a Luhačovice na Zlínsku. Stát obě památky vrátil potomkům rodu...

15. října 2025,  aktualizováno 

Prezident Pavel pokračuje v návštěvě Ústeckého kraje, setká se s vojáky v Žatci

Druhým dnem pokračuje návštěva prezidentského páru Petra a Evy Pavlových v Ústeckém kraji. Na programu je v Ústí nad Labem setkání s městskými zastupiteli a...

15. října 2025,  aktualizováno 

Ústavní soud se vyjádří k vyhlášce omezující chov hospodářských zvířat v obci

Ústavní soud dnes vyhlásí, jak rozhodl o návrhu ministerstva vnitra na zrušení vyhlášky obce Cebiv na Tachovsku. Jde o to, zda mají obce právo omezit či...

15. října 2025,  aktualizováno 

Hra Pražské věže zve do zahrad, kam se běžně nedostanete. Hráče čekají úkoly i večerní výhledy

Je to takový orientační závod, ve skutečnosti ale rychlost nehraje takovou roli. Cílem je prožít hezký den v méně známých koutech Prahy a ještě se k tomu něco dozvědět. Hra s názvem Pražské věže z...

14. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.