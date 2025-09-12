Ocitám se na ulici, kde na zemi leží člověk a auta kolem jen projíždějí. Srdce se mi rozbuší. Ačkoli vím, že jde jen o simulaci, působí to skutečně. Cítím, jak mi nabíhá adrenalin. Instruktorka mi připomíná první krok – zkontrolovat, zda je místo bezpečné. Potom přistupuji ke zraněnému, oslovuji ho, hledám známky dýchání. I když vím, že se nikomu nic doopravdy neděje, mám pocit, že záleží na každé vteřině. V učebně jsme ale nejdříve bez brýlí nacvičovali všechny zmíněné kroky na figurínách. Od rozpoznání bezvědomí přes uvolnění dýchacích cest až po použití defibrilátoru (AED).
Pak jsem teoretické vědomosti propojila do jednoho celku v realistickém prostředí. Virtuální realita vám totiž nedovolí jen pasivně přihlížet. Nutí vás jednat, přemýšlet, a hlavně se nezastavit. Kurz trval tři hodiny a za tu dobu jsme stihli probrat všechny důležité prvky při poskytnutí první pomoci. Kromě figurín jsme i nějaké scény zkoušeli na sobě navzájem. Nebylo to tedy dýchání z úst do úst, scény se týkaly spíše například upadnutí do bezvědomí.
Žádná reakce
Kurz se završil tím, že jsme si nasadili VR brýle a ocitli se v reálné situaci, kdy jsme měli někomu pomoci od A do Z. Prostě naostro, jako by to bylo doopravdy. Mně už zase nabíhal adrenalin, a to hned ve chvíli, kdy na zemi ležel muž, kolem něj byly rozházené noviny, ale jinak žádný pohyb, žádný hluk. Jen já a on. Připadalo mi, jako by se zastavil čas. Srdce mi bušilo a v hlavě mi běželo, co mám dělat: zkontrolovat, jestli je místo bezpečné. Přistoupila jsem opatrně, oslovila ho, lehce zatřásla jeho ramenem. Žádná reakce. Zaklonila jsem mu hlavu a sledovala, jestli dýchá. Dýchání nebylo patrné, a tak přišlo to, čeho jsem se bála nejvíc – resuscitace.
Klečela jsem u něj, ruce položila na hrudník a začala stlačovat ve správném tempu.
Do ucha mi zněl hlas virtuální operátorky, kterou jsem zavolala, a vedl mě krok za krokem. Věděla jsem, že je to jen simulace, ale pocit zodpovědnosti byl až překvapivě skutečný.
Cílem není vás vyděsit
Po sundání brýlí jsem chvíli zůstala stát, než si zvyknu na obyčejnou učebnu kolem sebe. Všechno působilo najednou tiše a klidně. Poté přišlo uvědomění, že právě síla této simulace spočívá v autentickém prožitku – pocitu zodpovědnosti, napětí a stresu, který byste za běžných okolností nezažili. Instruktorka Eva Bernatová nám vysvětlila, že cílem VR tréninku není vyděsit účastníky, ale dodat jim jistotu a odvahu jednat v situacích, kdy jde o lidský život. „Většina lidí v reálné krizi zůstane stát, protože nevědí, co dělat. VR jim pomáhá získat automatické reakce,“ konstatuje.
Rozhodování pod tlakem
Kurz spojuje tradiční metodiku a moderní technologie – teoretické základy na figurínách a poté praktický nácvik v realistickém prostředí VR. Učíte se rozpoznat bezvědomí, kontrolovat dýchání, volat záchrannou službu a provádět resuscitaci s AED.
Pro mě osobně byl nejcennější pocit, že teď skutečně vím, co dělat, kdybych byla u člověka v bezvědomí. Virtuální realita mě přinutila jednat rychle, udržet chladnou hlavu a rozhodovat se pod tlakem – přesně tak, jak by to bylo v reálné situaci.
Dodává sebejistotu
Kurz ukazuje, že moderní technologie mohou mít reálný dopad na záchranu životů. Naučí vás reagovat v krizových situacích, dodat odvahu a sebejistotu, kterou běžný nácvik často nenabízí. Po pár hodinách jsem si odnesla nejen nové znalosti, ale hlavně pocit, že v případě nouze mohu někomu skutečně zachránit život.
Světový den první pomoci