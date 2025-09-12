Virtuální realita při nácviku záchrany života. Z učebny se přesunete rovnou do krizové situace

  12:42
Stojím a na hlavu mi nasazují brýle. Ale ne sluneční ani dioptrické. Jde o součást náčiní na virtuální realitu (VR), díky níž můžete vnímat svět úplně jinak a přitom se učit zachraňovat život. Nacházím se totiž v sídle Českého červeného kříže, který mimo jiné nabízí kurzy první pomoci a nově do nich zakomponoval i VR. Jakmile brýle nasadím, učebna kolem mě úplně zmizí.
Český červený kříž chce díky virtuální realitě oslovit více lidí. | foto: Profimedia.cz

Ocitám se na ulici, kde na zemi leží člověk a auta kolem jen projíždějí. Srdce se mi rozbuší. Ačkoli vím, že jde jen o simulaci, působí to skutečně. Cítím, jak mi nabíhá adrenalin. Instruktorka mi připomíná první krok – zkontrolovat, zda je místo bezpečné. Potom přistupuji ke zraněnému, oslovuji ho, hledám známky dýchání. I když vím, že se nikomu nic doopravdy neděje, mám pocit, že záleží na každé vteřině. V učebně jsme ale nejdříve bez brýlí nacvičovali všechny zmíněné kroky na figurínách. Od rozpoznání bezvědomí přes uvolnění dýchacích cest až po použití defibrilátoru (AED).

Pak jsem teoretické vědomosti propojila do jednoho celku v realistickém prostředí. Virtuální realita vám totiž nedovolí jen pasivně přihlížet. Nutí vás jednat, přemýšlet, a hlavně se nezastavit. Kurz trval tři hodiny a za tu dobu jsme stihli probrat všechny důležité prvky při poskytnutí první pomoci. Kromě figurín jsme i nějaké scény zkoušeli na sobě navzájem. Nebylo to tedy dýchání z úst do úst, scény se týkaly spíše například upadnutí do bezvědomí.

Žádná reakce

Kurz se završil tím, že jsme si nasadili VR brýle a ocitli se v reálné situaci, kdy jsme měli někomu pomoci od A do Z. Prostě naostro, jako by to bylo doopravdy. Mně už zase nabíhal adrenalin, a to hned ve chvíli, kdy na zemi ležel muž, kolem něj byly rozházené noviny, ale jinak žádný pohyb, žádný hluk. Jen já a on. Připadalo mi, jako by se zastavil čas. Srdce mi bušilo a v hlavě mi běželo, co mám dělat: zkontrolovat, jestli je místo bezpečné. Přistoupila jsem opatrně, oslovila ho, lehce zatřásla jeho ramenem. Žádná reakce. Zaklonila jsem mu hlavu a sledovala, jestli dýchá. Dýchání nebylo patrné, a tak přišlo to, čeho jsem se bála nejvíc – resuscitace.

Klečela jsem u něj, ruce položila na hrudník a začala stlačovat ve správném tempu.

Do ucha mi zněl hlas virtuální operátorky, kterou jsem zavolala, a vedl mě krok za krokem. Věděla jsem, že je to jen simulace, ale pocit zodpovědnosti byl až překvapivě skutečný.

Ukázka scény z virtuální reality

Cílem není vás vyděsit

Po sundání brýlí jsem chvíli zůstala stát, než si zvyknu na obyčejnou učebnu kolem sebe. Všechno působilo najednou tiše a klidně. Poté přišlo uvědomění, že právě síla této simulace spočívá v autentickém prožitku – pocitu zodpovědnosti, napětí a stresu, který byste za běžných okolností nezažili. Instruktorka Eva Bernatová nám vysvětlila, že cílem VR tréninku není vyděsit účastníky, ale dodat jim jistotu a odvahu jednat v situacích, kdy jde o lidský život. „Většina lidí v reálné krizi zůstane stát, protože nevědí, co dělat. VR jim pomáhá získat automatické reakce,“ konstatuje.
Rozhodování pod tlakem

Kurz spojuje tradiční metodiku a moderní technologie – teoretické základy na figurínách a poté praktický nácvik v realistickém prostředí VR. Učíte se rozpoznat bezvědomí, kontrolovat dýchání, volat záchrannou službu a provádět resuscitaci s AED.

Pro mě osobně byl nejcennější pocit, že teď skutečně vím, co dělat, kdybych byla u člověka v bezvědomí. Virtuální realita mě přinutila jednat rychle, udržet chladnou hlavu a rozhodovat se pod tlakem – přesně tak, jak by to bylo v reálné situaci.

Dodává sebejistotu

Kurz ukazuje, že moderní technologie mohou mít reálný dopad na záchranu životů. Naučí vás reagovat v krizových situacích, dodat odvahu a sebejistotu, kterou běžný nácvik často nenabízí. Po pár hodinách jsem si odnesla nejen nové znalosti, ale hlavně pocit, že v případě nouze mohu někomu skutečně zachránit život.

Světový den první pomoci

  • Když přijdou povodně, požáry nebo vlny veder, rozhodují minuty. Proto je tématem letošního Světového dne první pomoci záchrana životů při extrémních klimatickýchjevech.
  • Světový den připadá vždy na druhou zářijovou sobotu – letos na 13. září.
  • Povodně, vlny veder, bouře či lesní požáry. To jsou události, jejichž četnost i v Evropě včetně České republiky roste. Přicházejí často bez varování, ale lze se na ně připravit. První pomoc hraje v takových situacích klíčovou roli – může rozhodnout o životě, či smrti, je nutná ještě před příjezdem záchranných složek
  • Mnoho lidí má stále obavy, že poskytnout první pomoc je složité a že bez speciálního vybavení nebo odborného vzdělání si neporadí. Opak je ale pravdou. Základní úkony jako například přivolání pomoci, zajištění průchodnosti dýchacích cest, zastavení velkého krvácení nebo masáž srdce jsou jednoduché, naučitelné a zvládne je každý. Stačí mít základní znalosti a odvahu pomoci.
  • Například kurzy první pomoci Českého červeného kříže jsou otevřené všem bez rozdílu věku či profese. Během několika hodin si účastníci osvojí postupy, které jim dodají jistotu pro reálné situace. Díky praktickému nácviku na modelech i moderním metodám výuky odcházejí účastníci s dovednostmi, které mohou okamžitě uplatnit – ať už jde o domácí úraz, dopravní nehodu, nebo právě mimořádné situace spojené s extrémními projevy počasí.
  • Nutno podotknout, že první pomoc je v České republice ukotvena také v zákoně. Neposkytnutí první pomoci je definováno jako trestný čin dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, stanoví dokonce v paragrafu 150 a 151 sankce za neposkytnutí první pomoci.

