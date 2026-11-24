Stále častěji pomáhá starším lidem při relaxaci, tréninku paměti i pohybu. K tomu slouží i programy české společnosti Kaleido. Tu využívá například pražský domov důchodců Sulická. Zavádění VR do praxe, ale přináší i nečekané překážky.
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Vyrůstali v době bez počítačů nebo smartphonů, přesto mají možnost si vyzkoušet jednu z nejmodernějších technologií současnosti. V několika domovech pro seniory se rozhodli zavést používání virtuální reality a setkávají se s různými reakcemi. Ze zkušeností tamního aktivizačního oddělení vyplývá, že u klientů, kterým je často přes devadesát let, hraje hlavní roli jejich povaha. Zatímco dobrodružnější senioři výlet do digitálního světa nadšeně vítají, jiní s díky odmítnou, protože v pokročilém věku už nechtějí zkoušet novinky, nebo si třeba šetří zrak.
„Už podle prvních reakcí poznáme, jestli klient dokáže s brýlemi pracovat. Ze začátku je proto používáme jen k relaxaci, aby si na ně zvykl, a teprve potom přecházíme k samotnému cvičení,“ popisuje Aneta Fialová pracovnice aktivizačního oddělení z Domova pro seniory Sulická.
Těm, kteří se odváží, se otevírají hned dvě možnosti. V Sulické totiž využívají dva druhy brýlí. První slouží k virtuálnímu cestování. Senioři se díky nim podívají pod mořskou hladinu, do antických Pompejí nebo na místa, kde vyrůstali. Druhé jsou pak zaměřené na rehabilitaci a zklidnění. Klient sedí na terase u moře, poslouchá šumění vln a podle pokynů trénuje dechová cvičení.
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Když bolest ustoupí do pozadí
Právě propojení zábavy a pohybu přináší podle praxe největší přínos. Pohybové aktivity probíhají zásadně vsedě, aby se starším lidem nezamotala hlava a nehrozil jim pád. Úkoly jsou přitom zdánlivě jednoduché. Klient například dlaní stírá virtuální černou desku stolu, pod kterou se postupně odkrývá obraz.
„Jako hlavní benefit vnímám to, že ve virtuálních brýlích občas zapomenou, že je něco bolí, takže si dovolí dělat větší rozsahy pohybu než bez nich,“ vysvětluje Fialová. Zároveň však dodává, že technologie má své limity. Klienti s počínající demencí si často neuvědomují, že jsou ve virtuálním prostředí, a neumějí ho ovládat.
Budoucnost biografu
Aby zážitek starším lidem skutečně pomáhal a nezpůsoboval jim nevolnost, musí se obsah výrazně lišit od běžných her. Na vývoj takových aplikací se v Česku specializuje projekt Kaleido, jehož nástroje dnes využívá více než sto čtyřicet domovů důchodců především v Česku a na Slovensku.
V nabídce mají přes sto dvacet zážitků, od relaxace v přírodě přes setkání se zvířaty až po cesty po českých městech. „Videa a aplikace jsou vytvořené přímo pro potřeby sociální a zdravotní péče. Mají klidnější tempo a většina scén je statická,“ vysvětluje Tereza Nikodemová manažerka komunikace ze společnosti Kaleido.
Podle Nikodemové je při zavádění technologie klíčové odbourat prvotní strach ze složitého ovládání. Personálu proto radí představovat brýle hravou formou, třeba jako budoucnost biografu nebo kouzelné brýle, které člověka vezmou na výlet.
Brzdou je nedostatek lidí
Přestože virtuální realita dokáže seniorům zvednout náladu a zpestřit dny na lůžku, rychlé výsledky se však podle pracovníků nedají očekávat. V domovech naráží hlavně na časové možnosti pečovatelů.
„Na rehabilitační cviky je málo času. Chtělo by to více lidí, kteří by mohli pravidelně docházet. Jsme pouze ve čtyřech lidech na sto až sto padesát klientů, takže se to bohužel nedá dělat na pravidelné bázi, což by bylo potřeba,“ uzavírá pracovnice ze Sulické. Virtuální realita tak zatím zůstává především vítaným zpestřením, které dokáže alespoň na chvíli přenést mysl tam, kam už nohy nedojdou.
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