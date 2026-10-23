Seriálovo-filmový vesmír Marvelu (MCU) má za sebou relativně dlouhé období, kdy se zdálo, že každý nový projekt musí především připravovat půdu pro další velkolepé setkání superhrdinů. Další hrozba, další obří tajemství, další známá tvář, kterou je potřeba vrátit do hry. Jenže divák už si na podobné atrakce zvykl. A samotný příslib, že se všechno jednou (možná) spojí v obrovské týmovce, zkrátka nestačí.
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Právě proto je příjemné sledovat, když Marvel na chvíli zpomalí. VisionQuest sice patří do stejného komiksového vesmíru jako Avengers, Noví Avengers či Fantastická čtyřka, jeho hlavní hrdina má ale poněkud jiný problém než většina kolegů. Neřeší, jak zachránit celé lidstvo, či dokonce multivesmír. Potřebuje zjistit, kým vlastně je. A zatím je zmiňované hledání sebe sama vcelku zábava.
Seriál VisionQuest nesměl chybět v naší internetové rubrice Strážce streamu.
Robotův problém s minulostí
Vision v podání Paula Bettanyho nepatří k typickým gerojům Marvelu. Už od svého zrodu v Avengers: Age of Ultron byl něčím jiným než obyčejným superhrdinou. Zrodil se z umělé inteligence J.A.R.V.I.S., který v aktuálním seriálu zastává roli jakéhosi Visionova bratra. Získal syntetické tělo a začal přemýšlet o lidskosti způsobem, který by mohl být mnoha skutečným lidem značně nepříjemný. Jenže jeho příběh se několikrát lámal. Po událostech Avengers: Infinity War, kdy pro účely rozmařilých scénáristů značně oslabeného hrdinu odpravil superzáporák Thanos, přišel jakýsi pseudonávrat v seriálu WandaVision. V něm se objevil také takzvaný White Vision, jiná a podstatně hmatatelnější varianta tohoto robotického hrdiny. Právě tato verze nyní dostává vlastní prostor. Má vzpomínky svého předchůdce, ale to ještě neznamená, že se za něj považuje. A pravě zmiňovaná krize identity je živnou půdou pro zápletku seriálu.
Dědic vzpomínek
Jak se s touhle poněkud zvláštní postavou rozhodli pracovat tvůrci VisionQuestu? Představte si, že byste zdědili kompletní vzpomínky někoho jiného. Věděli byste, koho dotyčný miloval, čeho se bál a co ho v životě formovalo. Byli byste tím člověkem, respektive bytostí? Nebo jen někým, kdo si dokáže přehrát jeho minulost jako dokonale uložený soubor? VisionQuest staví na podobném dilematu. Vision se uchyluje do skotského Edinburghu, kde se snaží žít v ústraní, porozumět svému původu a najít vlastní místo ve světě. Jenže minulost se nedá jednoduše odinstalovat. A už vůbec ne ve chvíli, kdy ji sdílíte s jedním z nejnebezpečnějších protivníků celého MCU - Ultronem.
James Spader je zpátky. A Ultron pořád není žádný sympaťák
Ultron, kterému propůjčuje hlas (a nově i podobu) jeho někdejší dabér James Spader, je padouch, jenž měl být kdysi zničen. Nyní se ale díky scénáristické kličce vrací v podobě, která nabízí prostor nejen pro další střet, ale také pro otázky, co vlastně znamená být vědomou bytostí. Fakt, že seriál nemusí Spadera neustále schovávat za kovovou masku, si dotyčný představitel arcilotra ze snímku Avengers: Age of Ultron neskutečně užívá. Jeho lidská podoba zároveň připomíná, že nejděsivější nemusí být stroj s rudýma očima, nýbrž někdo, kdo dokáže své jednání přesvědčivě vysvětlit a s naprostým klidem obhájit i ty nejhorší nápady.
Samozvaný Visionův taťka Ultron je také jakýmsi temným zrcadlem Visiona. Oba jsou výsledkem umělé inteligence, oba mají vlastní představu o světě a oba se musí vyrovnat s otázkou, zda jejich původ předurčuje to, čím se stanou. Právě tady má seriál potenciál nabídnout něco víc než tradiční přetahovanou o osud planety. Umělá inteligence už dávno není jen námětem sci-fi filmů. Stále častěji řešíme, co dokáže, co jí můžeme svěřit a kde končí užitečný nástroj a začíná něco, čemu přisuzujeme vlastní osobnost. Marvel se tak může opřít o téma, které je aktuální i mimo jeho fiktivní svět.
Co je ještě podstatné zmínit, velká část děje se odehrává přímo ve Visionově hlavě, kde na začátku seriálu sídlí celkem šest umělých inteligencí, které se v seriálu objevují v podobě lidských avatarů. Většina pochází z technologického světa Tonyho Starka. A pro některé z nich jde o poslední vystoupení v rámci MCU. Také je možné se dovnitř vypravit na návštěvu, ale to už bych spoileroval. Řekněme, že absurdita a metahumor v situacíh, kdy Ultron s Visionem musejí tváří v tvář jinému programu dokázat, že nejsou roboti, je svým způsobem naprosto geniální. Právě těchto situací bude, doufejme, v dalších epizodách vícero.
Když je rodina složitější než záchrana vesmíru
VisionQuest navazuje na příběhovou linii, kterou odstartoval WandaVision a rozvíjela Agatha: Za vším schovaná. Prvně jmenovaný seriál jsem před lety zkouknul celkem s chutí, z toho druhého se mi povedlo přetrpět pouze úvodní epizodu. Neznalost předchozího děje mi ale při sledování dosud nebyla na překážku. Tentokrát se totiž pozornost přesouvá od (ve filmech již zesnulé) Wandy k Visionovi a k jeho vztahu k vlastní minulosti, umělé inteligenci a rodině.
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Důležitou roli hraje také Thomas Shepherd, spojený s Visionovou minulostí prostřednictvím syna Tommyho. Do příběhu tak vstupuje další vrstva identity. Nakolik nás určují lidé, s nimiž jsme spojeni, a nakolik máme právo začít znovu? Je to docela osvěžující změna oproti obvyklému marvelovskému receptu. Když se superhrdinové zrovna nepokoušejí zastavit konec světa, mohou se věnovat vlastním problémům. A ty bývají někdy mnohem zajímavější než další digitální armáda pochodující proti nim.
Tvůrci nedávno zrušeného Wonder Mana tento recept „objevili“ také. I přes úspěch seriálu, který se rovněž odehrává v MCU, se ale další sezony nedočkáme. I proto jsem si jistý, že ani VisionQuest 2 hnedtak na obrazovky Disney+ nedorazí. Kormidlo se totiž opět otáčí trochu jiným směrem. A penězovodům se mírně utahují kohoutky.
Marvel nemusí pokaždé zachraňovat celý vesmír
VisionQuest ukazuje, že Marvel ještě neřekl poslední slovo. White Vision se vydává hledat vlastní identitu a smysl existence, zatímco se do hry vrací Ultron, který příběhu dodává další vrstvu napětí i psychologické hloubky. Seriál sází na filozofičtější sci-fi, otázky umělé inteligence a hledání lidskosti, přičemž těží především z výkonů Paula Bettanyho a Jamese Spadera. Nechybí osobitá vizuální stránka ani žánrové experimentování, které připomíná, že Marvel umí vystoupit ze své zavedené šablony.
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Scénář sice občas klopýtá na vykonstruovaných zvratech a ne každému sedne odlišný styl, jako celek ale VisionQuest nabízí ambicióznější a myšlenkově zajímavější podívanou, než na jakou jsme u MCU v poslední době zvyklí. A to není málo.
VisionQuest