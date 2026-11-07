Vitaminy, pohyb i kvalitní spánek. Co skutečně pomáhá tělu zvládnout chladné měsíce

Iveta Benáková
Iveta Benáková
  17:55
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S příchodem chladných měsíců má najednou tělo i hlava co dělat – kratší dny, teplotní houpačka, konec roku plný deadlinů. Není divu, že je najednou „trochu nachlazený” skoro každý v okolí. | foto: Magnific.com

Chladné počasí, nedostatek slunečního světla a časté změny teplot dávají na podzim a v zimě zabrat tělu i imunitě. Jak se správně oblékat, které vitaminy doplňovat a co dělat, abychom se vyhnuli nachlazení a únavě? Pomoci může vrstvení oblečení, pestrý jídelníček, pravidelný pohyb i kvalitní spánek. Odborníci radí také s otužováním a upozorňují na rizika nevhodně kombinovaných doplňků stravy a léků.

Náhlé změny počasí dělají v podzimním šatníku nejvíc problémů. Vyplatí se vrstvit a sáhnout po přírodních materiálech jako vlna, merino nebo kůže: v teple nezadržují vlhkost, v chladu zahřejí, a navíc dobře reagují na to, když si je člověk přes den sundá nebo přidá. Tenké termoprádlo se vejde i do kabelky nebo tašky, takže ho stačí ráno obléct a odpoledne klidně svléknout, aniž by to někdo poznal.

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Stačí odpolední procházka, podcenění výbavy a nepříjemný mráz v rukou či nohou se rychle mění až v bolest, která přichází a odchází typicky ve vlnách. Klíčové je nehýbat pouze promrzlými prsty, ale rozhýbat celé tělo. „Zkuste ruce v rukavicích opakovaně zatínat v pěst a po pár sekundách prsty prudce roztáhnout. Určitě pomůže pár dřepů s výskokem nebo poskoky ‚panáka‘, kdy člověk zároveň roznožuje a vzpažuje, případně dřep a při vstávání předkopnout nohu, co nejvýše to jde. Zásadní je zkrátka prohřát tělo obecně, ono pak nebude šetřit teplo jen pro centrum, ale pustí samo trochu tepla i do končetin,“ poradila Iva Bílková, hlavní fyzioterapeutka FYZIOkliniky.

S příchodem chladných měsíců má najednou tělo i hlava co dělat – kratší dny,...

Bez vitamínů to nepůjde

Vitamin C zná každý, ale zdaleka není jediný, který tělo přes zimu potřebuje. Vitaminu D se nám v krátkých a zatažených dnech nedostává nejvíc – podle výzkumu lékařů z oddělení Imunochemické diagnostiky Fakultní nemocnice Plzeň jím trpí až 80 procent české populace, což se projevuje mimo jiné sníženou imunitou, řídnutím kostí nebo padáním vlasů. Dobré je přidat i selen a zinek, které účinky vitaminů podporují, a betaglukany, které mnozí považují za tajnou zbraň pro imunitu, posilují obranyschopnost a mají navíc i probiotické účinky.

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Vitamíny je ale dobré zařadit do jídelníčku umírněně. Pořekadlo „Čím víc, tím líp“ tady určitě neplatí. Ideální je například nechat si udělat laboratorní testy, které odhalí, jaké látky tělu chybí. Pokud užíváte některé léky, určitě se poraďte se svým lékařem. „Řada rostlinných přípravků nebo doplňků stravy obsahuje látky, které mají v organismu svůj účinek. A pokud něco účinek má, může za určitých okolností ovlivňovat i jiné přípravky, které člověk užívá,“ vysvětluje vedoucí Asistenční služby OZP Jana Ježková.

Představte si člověka, který užívá léky od praktického lékaře, kardiologa a třeba neurologa. K nim přidá vitamin D, hořčík, přípravek na klouby a při nachlazení volně prodejný lék z lékárny. Každé jednotlivé rozhodnutí samo o sobě může být správné. Dohromady ale vzniká úplně nová situace. „U deseti současně užívaných léků existuje 45 možných dvojic, které mohou být z hlediska interakcí významné. Právě proto je kontrola lékových kombinací u pacientů užívajících více přípravků nejdůležitější,“ upozorňuje farmaceut a farmakolog Josef Suchopár.

Chutě podle sezony

Naši předci se stravou podle ročního období řídili automaticky a tělo to umí dodnes, jen si to málokdo uvědomí. Chuť na kysané zelí a kvašenou zeleninu s příchodem chladu není náhoda, jsou bohaté na vitaminy a podporují střevní mikroflóru. Stejně tak touha po hutnějších jídlech a výraznějším koření pomáhá tělu s prokrvením. Ovoce a zeleninu dnes seženeme celoročně, ale vyplatí se nezapomínat ani na tuzemské sezónní poklady, které jsou tělu v danou chvíli nejblíž.

S imunitou mohou pomoct otužování i sauna. Vše ale s rozumem.

Pomůže být aktivní

Otužování učí tělo zvládat velké teplotní výkyvy rychle a bez zbytečného stresu. Rozhodně nemusí začínat skokem do ledového jezera, to je spíš cesta, jak si naopak uškodit. Stačí studená sprcha na závěr koupání nebo pravidelná sauna. „V chladných měsících je saunování vhodné především k prohřátí a zároveň otužení organismu, lidské tělo získává větší odolnost vůči nemocem a posiluje se imunita. Díky pocení z těla odcházejí škodlivé látky, teplo dokáže uvolnit ucpané dutiny, prohřát promrzlý organismus a naučit ho otužování,“ vysvětluje saunová manažerka Michaela Matějovská ze sítě wellness Infinit. Ani do otužování se ale nepouštějte z nuly na sto, nepodceňte poradu se svým lékařem, který nejlépe zhodnotí váš zdravotní stav.

Když se brzo stmívá a venku mrholí, lákání gauče a seriálu je silné. Dlouhodobé lenošení ale tělu ani hlavě moc nepomáhá. Podzim a zima jsou časem odpočinku, ale ne izolace. Pomůže méně náročný pohyb jako jóga, tanec nebo plavání, který spolehlivě rozproudí endorfiny, a brzké večery se zase dají využít jinak: na divadlo, čajovnu, společenskou hru s přáteli nebo společné vaření.

Co (ne)dělat, aby vás nedohnalo podzimní nachlazení?

Podceňovaný spánek a klid

Tma při cestě do práce i z práce, péče o rodinu, konec roku plný deadlinů a uzávěrek – to všechno se podepisuje na psychice víc, než si člověk přizná. A stres má na imunitu přímý dopad: vysoká hladina kortizolu snižuje množství bílých krvinek, které v těle bojují s bakteriemi a viry. Pomoct může cokoliv, co funguje jako skutečný únik, sport, meditace, nebo koníček, na který dlouho nebyl čas. A nezapomínat na dostatek kvalitního spánku, i když se to v nabitém prosinci zdá jako luxus.

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