Co mám dělat? Právě na tuto slabinu řidičů reaguje interaktivní vzdělávací aplikace První u nehody, kterou v lednu 2025 představila nezisková organizace Asociace Záchranný kruh.
Moderní edukační nástroj umožňuje uživatelům bezpečně si vyzkoušet, jak se zachovat při dopravních nehodách a dalších kritických situacích, se kterými se mohou na silnicích běžně setkat.
Přejezdy jsou slabina
Jedním z nejrizikovějších scénářů, na které se aplikace zaměřuje, jsou nehody na železničních přejezdech.
Ty vznikají nejen v důsledku nepozornosti či riskantní jízdy, ale často také kvůli neznalosti pravidel silničního provozu. Statistiky Policie ČR za rok 2025 ukazují, že ke střetu vozidla s vlakem došlo ve 120 případech a dvanáct lidí při těchto nehodách přišlo o život. Aplikace První u nehody nabízí možnost, jak podobným tragédiím předcházet. V bezpečném virtuálním prostředí si uživatelé zkoušejí správné reakce při průjezdu chráněným i nechráněným železničním přejezdem.
Volí odpovídající rychlost vozidla, učí se správně vyhodnotit situaci a řeší i kritický scénář, kdy vozidlo nechtěně zůstane uvězněno v uzavřeném kolejišti. Součástí výuky je zpětná vazba, která upozorňuje na chyby a umožňuje jejich nápravu při opakování celé situace.
Aplikace jsou oblíbené
„Často jsme právě na železničním přejezdu svědky doslova hazardní jízdy neukázněných řidičů, proto je tato krizová situace součástí aplikace První u nehody,“ říká k tématu bezpečnosti Lukáš Hutta z Asociace Záchranný kruh, která je tvůrcem projektu. Srážky s vlakem patří podle něj mezi deset nejčastějších typů dopravních nehod motorových vozidel.
Tvůrci chtějí motivovat veřejnost k větší odpovědnosti a povědomí o správném chování nejen na železničních přejezdech. Rostoucí obliba aplikace mezi laickou i odbornou veřejností navíc naznačuje, že moderní vzdělávání může být jednou z cest ke zvýšení bezpečnosti na českých silnicích. Více informací naleznete zde: prvniunehody.cz.