Víte, kde vám dorovnají mzdu v případě, že jste nemocní? Bohužel nikde

Jeden z benefitů, který vám asi v této filmové podobě při lákání u pohovoru u nás nikdo nenabídne. Ale v rámci nejrůznějších slevových programů firmy přidávají zaměstnancům možnost výraznějších slev v obchodech či službách.

Nejpopulárnějším a také nejvíc žádaným přilepšením z kapsy zaměstnavatele je stále příspěvek na stravování. „Z dat výzkumu, který pro nás udělala agentura Ipsos, vyplynulo, že stravování je základním kamenem mezi benefity. Zaměstnanci ho buď chtějí, nebo ho mají,“ říká Daniel Čapek, generální ředitel Pluxee ČR. Jak respondenti uvedli, mohou si díky tomu dopřát častěji restauraci nebo za stravenky (v současnosti tvoří ty papírové už asi jen čtvrtinu tohoto příspěvku) nakoupí potraviny a vylepší rodinný rozpočet.

170 Až tolik tisíc korun ročně může dostat zaměstnanec Škody Auto ve formě zaměstnaneckých benefitů a variabilních finančních bonusů. Kromě pravidelného navyšování platu.

Ať se mladí (i staří) vydovádí

Zajímavý pohled přináší průzkum toho, co si přejí různé věkové kategorie. Ve firmách totiž najdeme široké rozpětí od dvacetiletých po šedesátníky. A podle toho musejí firmy vybírat, jaké příspěvky nabídnout. Například o příspěvek na dovolenou nejvíc stojí ti nejmladší a pak nejstarší zaměstnanci. „Ti první ještě nemají závazky v podobě dětí, ještě si nevzali hypotéku. Ti na opačném konci už mají zase děti velké, mají kde bydlet a stejně jako ti mladí rádi cestují,“ připomíná Čapek. To, že to obě skupiny žádají, ale neznamená, že takový benefit jim firma či státní instituce nabídnou. Průzkum také ukázal na rozpor mezi tím, jak benefity hodnotí firmy a jak je vidí zaměstnanci.

Firmy to vidí růžověji

„Necelá polovina zaměstnanců je s benefity spokojená, toto číslo se dlouhodobě nemění,“ dokládají fakta, která Ipsos zjistil. Zbytek by přivítal více nebo větší pestrost. Jenže 75 procent firem uvedlo v průzkumu, že jejich zaměstnanci jsou s benefity spokojení.

Ukazuje se, že jedním z nejžádanějších jsou prémie a podíl na výsledcích. Má ho asi jedna čtvrtina zaměstnanců, chtělo by ho ale víc než čtyřicet procent. U starších pracovníků, kteří jsou náchylnější k onemocnění, vyhrál v průzkumu i benefit ve formě dorovnání mzdy v případě nemoci. Ten však poskytuje jen mizivé jedno procento zaměstnavatelů.