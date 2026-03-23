Vlakoví dopravci mají kromě samotného vypravení vlaků povinnost dodržovat i stanovené jízdní doby. V opačném případě mají cestující nárok na kompenzace, které rostou s naskakujícími čísly na odjezdové tabuli. V určitých situacích musejí dopravci kromě náhradní přepravy poskytovat například ubytování nebo proplácet jiné formy dopravy.
Část železničních dopravců navíc peníze vrací i při nedodržení slíbeného standardu kvality nebo nefunkčního vybavení ve vagonech. Poradíme, kdy může cestující žádat o odškodnění a v jaké výši.
Kdy má cestující nárok na vrácení peněz
Pravidla pro odškodné i konkrétní situace, kdy na něj má cestující nárok, vychází z kapitoly 4 nařízení Evropského parlamentu a rady číslo 782/2021 o právech a povinnostech cestujících v železniční dopravě. To stanovuje minimální částky v závislosti na délce zpoždění:
- Zpoždění 60 až 119 minut: 25 procent z jeny jízdenky
- Zpoždění 120 minut a více: 50 procent z ceny jízdenky
Náhradní řešení
Stanovené minimální částky při zpoždění spojů cestujícím vyplácí tři ze čtyř největších železničních dopravců v Česku: Arriva, České dráhy a Leo Express.
Společnosti však odškodnění zpravidla nevyplácejí, pokud cena jízdenky nepřesáhne částku sta korun. Národní dopravce je přísnější: České dráhy odškodnění ve výši 25 procent vrací jen při ceně lístku nad 360 korun, padesátiprocentní pak při ceně nad 180 korun – což ale neplatí pro jízdenky koupené elektronicky.
Nařízení také zajišťuje, že při více než hodinovém zpoždění má cestující právo cestu zrušit a požadovat vrácení plné ceny jízdného či jízdného za neodjetou část cesty, pokud se rozhodne v cestě nepokračovat.
Kdy nevzniká nárok na odškodnění
Nařízení EU však zároveň jmenuje situace, kdy cestující nárok na vrácení peněz nemá. Jde o takzvané zásahy vyšší moci, tedy zpoždění z důvodů, kterým dopravce nemohl objektivně zabránit:
- Důvody mimo železniční provoz: extrémní povětrnostní podmínky či přírodní katastrofy (včetně pandemií)
- Vina třetí strany: osoby na trati, krádež kabelů, sabotáže, zásah bezpečnostních složek
- Zaviněním cestujícího
Povinnost dopravců zajistit náhradní přepravu či proplacení nákladů na další cestu však platí i v těchto případech. Cestující nicméně nemají právo na odškodnění, pokud zpoždění spoje vzniklo mimo území Evropské unie.
Čestná výjimka RegioJetu
K cestujícím je ze čtveřice největších dopravců vstřícnější jen RegioJet, který kompenzace poskytuje ve větší než minimálně stanovené míře a při kratších zpožděních. Jako jediný také peníze za jízdenky vrací, i pokud zpoždění nevzniklo vinou firmy, a dokonce do plné výše.
Konkrétní výše odškodného se u žlutých vlaků odvíjí hned od několika faktorů:
- délka zpoždění
- důvod zpoždění (zaviněný či nezaviněný)
- doba jízdy dle jízdního řádu
Například u nejkratších linek s dobou jízdy do 1,5 hodiny RegioJet peníze vrací už při zpoždění 31 minut (25 procent při nezaviněném zpoždění a 50 procent při zaviněném). Na vrácení plné ceny lístku má cestující nárok při zpoždění nejméně 91, respektive 61 minut.
Nicméně s délkou jízdy žlutých linek se také navyšují intervaly zpoždění, při kterých dopravce kompenzace vyplácí (avšak v souladu s nařízením EU). Například u nejdelších linek s dobou jízdy přes pět hodin má cestující nárok na vrácení plné ceny až při zpoždění přes 240 minut.
Nárok na kompenzaci
Legislativa myslí i na neposkytování avizovaných služeb. Nárok na vrácení rozdílu v jízdném vzniká například při přepravě v nižší vozové třídě. Všichni čtyři dopravci však jdou v kompenzacích ještě o něco dál. Vracet peníze za situace mimo nařízení EU jsou nejvíce ochotné České dráhy.
- Kompenzují nedodržení garantovaného standardu, tedy jízdu vlakem nižší kvality.
- Odškodňují i v případě nejrůznějších problémů na palubě – nefunkční toalety, klimatizace či topení, ale i chybějící zásuvky či Wi-Fi, které ve vlaku měly být.
- Rozbité toalety nebo nefunkční vytápění a klimatizaci odškodňují rovněž společnosti Arriva, Leo Express a RegioJet.
Pokud zpoždění překročí šedesát minut, mají dopravci rovněž povinnost cestujícím poskytovat tekutiny či drobné občerstvení.
Jak dopravci vrací peníze
O kompenzaci za zpoždění či neadekvátní služby je vhodné požádat co nejdříve. Z nařízení EU mají železniční společnosti na vyřízení žádostí a vrácení peněz třicet dní. Cestující mohou odškodňovat formou kreditů či poukázek na další jízdy, vracet však musí i hotovost.
Vrácení peněz lze nárokovat prostřednictvím jednotného formuláře, platného v celé Evropské unii a zaslaného na e-mail dopravce nebo poštou. Společnosti však umožňují žádost podat i vlastními (a o něco jednoduššími) formuláři nebo online.
- Arriva: Žádost lze podat formulářem e-mailem či korespondenčně.
- České dráhy: Žádost není třeba podávat při koupi lístku elektronicky, dopravce řeší kompenzace automaticky; stejně jako při cestování s fyzickým lístkem ji však podat můžete online, v aplikaci Můj vlak, či na přepážce.
- Leo Express: Žádost lze podat skrze chat na oficiálních stránkách. Online formulář deklarovaný ve smluvních podmínkách nebyl v době vydání článku dostupný.
- RegioJet: Žádost není třeba podávat, automaticky připisuje kredity na účet cestujícího; firma nevrací peníze na účet, jdou nicméně vyzvednout na jednom z prodejních míst.