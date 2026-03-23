Vlak má opět zpoždění? Zjistěte, kdy vzniká nárok na finanční odškodnění nebo náhradní ubytování

Matouš Waller
Matouš Waller
  11:09
Zpoždění nejsou v železniční dopravě ničím neobvyklým, přitom jen část cestujících ví, že pokud přesáhne 60 minut, mají nárok na odškodnění. Při odklonech nebo rušení spojů musí dopravci zajistit náhradní přepravu nebo dokonce ubytování. Někteří jsou dokonce ještě vstřícnější. Kde a jak se o kompenzaci přihlásit?
Obsah

Vlakoví dopravci mají kromě samotného vypravení vlaků povinnost dodržovat i stanovené jízdní doby. V opačném případě mají cestující nárok na kompenzace, které rostou s naskakujícími čísly na odjezdové tabuli. V určitých situacích musejí dopravci kromě náhradní přepravy poskytovat například ubytování nebo proplácet jiné formy dopravy.

Část železničních dopravců navíc peníze vrací i při nedodržení slíbeného standardu kvality nebo nefunkčního vybavení ve vagonech. Poradíme, kdy může cestující žádat o odškodnění a v jaké výši.

Kdy má cestující nárok na vrácení peněz

Pravidla pro odškodné i konkrétní situace, kdy na něj má cestující nárok, vychází z kapitoly 4 nařízení Evropského parlamentu a rady číslo 782/2021 o právech a povinnostech cestujících v železniční dopravě. To stanovuje minimální částky v závislosti na délce zpoždění:

  • Zpoždění 60 až 119 minut: 25 procent z jeny jízdenky
  • Zpoždění 120 minut a více: 50 procent z ceny jízdenky
Náhradní řešení

  • Z nařízení EU plynou železničním dopravcům i další povinnosti. Musejí například zajistit náhradní přepravu nebo ubytování, a to už při hodině zpoždění.
  • Alternativně musí proplatit jízdné u další společnosti, již cestující využil (na základě dohody, nebo pokud dopravce nenabídne jiné řešení do sta minut zpoždění) či poskytnout bezplatný návrat do výchozí stanice.

Stanovené minimální částky při zpoždění spojů cestujícím vyplácí tři ze čtyř největších železničních dopravců v Česku: Arriva, České dráhy a Leo Express.

Společnosti však odškodnění zpravidla nevyplácejí, pokud cena jízdenky nepřesáhne částku sta korun. Národní dopravce je přísnější: České dráhy odškodnění ve výši 25 procent vrací jen při ceně lístku nad 360 korun, padesátiprocentní pak při ceně nad 180 korun – což ale neplatí pro jízdenky koupené elektronicky.

Nařízení také zajišťuje, že při více než hodinovém zpoždění má cestující právo cestu zrušit a požadovat vrácení plné ceny jízdného či jízdného za neodjetou část cesty, pokud se rozhodne v cestě nepokračovat.

Kdy nevzniká nárok na odškodnění

Nařízení EU však zároveň jmenuje situace, kdy cestující nárok na vrácení peněz nemá. Jde o takzvané zásahy vyšší moci, tedy zpoždění z důvodů, kterým dopravce nemohl objektivně zabránit:

  • Důvody mimo železniční provoz: extrémní povětrnostní podmínky či přírodní katastrofy (včetně pandemií)
  • Vina třetí strany: osoby na trati, krádež kabelů, sabotáže, zásah bezpečnostních složek
  • Zaviněním cestujícího

Povinnost dopravců zajistit náhradní přepravu či proplacení nákladů na další cestu však platí i v těchto případech. Cestující nicméně nemají právo na odškodnění, pokud zpoždění spoje vzniklo mimo území Evropské unie.

Čestná výjimka RegioJetu

K cestujícím je ze čtveřice největších dopravců vstřícnější jen RegioJet, který kompenzace poskytuje ve větší než minimálně stanovené míře a při kratších zpožděních. Jako jediný také peníze za jízdenky vrací, i pokud zpoždění nevzniklo vinou firmy, a dokonce do plné výše.

Konkrétní výše odškodného se u žlutých vlaků odvíjí hned od několika faktorů:

  • délka zpoždění
  • důvod zpoždění (zaviněný či nezaviněný)
  • doba jízdy dle jízdního řádu

Například u nejkratších linek s dobou jízdy do 1,5 hodiny RegioJet peníze vrací už při zpoždění 31 minut (25 procent při nezaviněném zpoždění a 50 procent při zaviněném). Na vrácení plné ceny lístku má cestující nárok při zpoždění nejméně 91, respektive 61 minut.

Nicméně s délkou jízdy žlutých linek se také navyšují intervaly zpoždění, při kterých dopravce kompenzace vyplácí (avšak v souladu s nařízením EU). Například u nejdelších linek s dobou jízdy přes pět hodin má cestující nárok na vrácení plné ceny až při zpoždění přes 240 minut.

Nárok na kompenzaci

Legislativa myslí i na neposkytování avizovaných služeb. Nárok na vrácení rozdílu v jízdném vzniká například při přepravě v nižší vozové třídě. Všichni čtyři dopravci však jdou v kompenzacích ještě o něco dál. Vracet peníze za situace mimo nařízení EU jsou nejvíce ochotné České dráhy.

  • Kompenzují nedodržení garantovaného standardu, tedy jízdu vlakem nižší kvality.
  • Odškodňují i v případě nejrůznějších problémů na palubě – nefunkční toalety, klimatizace či topení, ale i chybějící zásuvky či Wi-Fi, které ve vlaku měly být.
  • Rozbité toalety nebo nefunkční vytápění a klimatizaci odškodňují rovněž společnosti Arriva, Leo Express a RegioJet.

Pokud zpoždění překročí šedesát minut, mají dopravci rovněž povinnost cestujícím poskytovat tekutiny či drobné občerstvení.

Jak dopravci vrací peníze

O kompenzaci za zpoždění či neadekvátní služby je vhodné požádat co nejdříve. Z nařízení EU mají železniční společnosti na vyřízení žádostí a vrácení peněz třicet dní. Cestující mohou odškodňovat formou kreditů či poukázek na další jízdy, vracet však musí i hotovost.

Odškodnění se zvyšuje. České dráhy loni kompenzovaly o třetinu více cestujících

Vrácení peněz lze nárokovat prostřednictvím jednotného formuláře, platného v celé Evropské unii a zaslaného na e-mail dopravce nebo poštou. Společnosti však umožňují žádost podat i vlastními (a o něco jednoduššími) formuláři nebo online.

  • Arriva: Žádost lze podat formulářem e-mailem či korespondenčně.
  • České dráhy: Žádost není třeba podávat při koupi lístku elektronicky, dopravce řeší kompenzace automaticky; stejně jako při cestování s fyzickým lístkem ji však podat můžete online, v aplikaci Můj vlak, či na přepážce.
  • Leo Express: Žádost lze podat skrze chat na oficiálních stránkách. Online formulář deklarovaný ve smluvních podmínkách nebyl v době vydání článku dostupný.
  • RegioJet: Žádost není třeba podávat, automaticky připisuje kredity na účet cestujícího; firma nevrací peníze na účet, jdou nicméně vyzvednout na jednom z prodejních míst.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

