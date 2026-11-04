Vlastní bydlení? Mladí Češi už s ním nepočítají. Raději cestují a užívají si života

Česká, evropsky unikátní touha žít ve vlastnickém bydlení, ne v nájemním vztahu, bere za své. „Nejde o to, že lidé považují bydlení za drahé a je nutné na něj dlouho šetřit. Vlastní střechu nad hlavou už především mladší generace přesunuly do kategorie něčeho, s čím do budoucna vůbec nepočítají,“ prozrazuje Marek Bečička, ředitel Real Asset, Generali Investment CEE.
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Když nebude bydlení, tak si aspoň užijeme
Bečička to uvádí na základě jednoho z hlavních poznatků průzkumu, který společnost realizovala v Česku, Maďarsku, Polsku a na Slovensku, v každé zemi u více než tisícovky dotazovaných. Průzkum realizuje společnost Generali Investment pravidelně už několik let, mám proto možnost spolehlivě mapovat vývoj této problematiky.
Na to, aby mladí vylétli z rodinného hnízda do vlastního, jich nečeká šest z deseti. Přitom před třemi lety byl poměr obrácený, šest s tím počítalo, čtyři ne. „Někdy slyším výčitky, že moje generace si užívá, že létáme třikrát ročně k moři, trávíme romantické víkendy, místo toho, abychom spořili a postupně si na vlastní bydlení našetřili,“ říká pětadvacetiletý Sebastian, který s mírně nadprůměrným českým platem a ani společně s partnerkou na vysoké splátky současných hypoték nedosáhne.
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Průzkum Generali ostatně dokládá, že každý šestý Čech na konci měsíce nemá na účtu částku, kterou by mohl odložit jako případný počinek na budoucí bydlení.
Rodičovské „péči“ se nejvíc daří ve třech krajích
I proto v současnosti každý desátý Čech žije u příbuzných (včetně rodičů) nebo přátel, případně si společně s další partnerskou dvojicí pronajímají jeden byt, aby utáhli vysoký pronájem. „Mamahotel“ nebo sdílené bydlení se tak staly českou realitou. U sousedů na Slovensku se to týká dokonce každého osmého člověka.
Podle nejnovějších údajů vede u nás kategorie bydlení u rodičů i po střední nebo vysoké škole a ve věku kolem třicítky ve Zlínském kraji. Tam adresu „mamahotel“ uvádí šestnáct procent dotazovaných. Je to ale stejné číslo jako v Pardubickém kraji, o málo méně, a to třináct procent, spadá na konto Plzeňského kraje.
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Ačkoli se nyní staví a přichází na trh nejvíc nových bytů za posledních pět let, jejich ceny rostou, a to o více než oficiální inflaci. Metr čtvereční se například v Praze pohybuje kolem 186 tisíc korun, v centrální městské části Praha 1 je to dokonce přes 416 tisíc korun, zde však vyrůstají novostavby jen výjimečně. I tak se tedy jedná o meziroční růst o více než čtyři sta procent.
Hypotéky, které slouží k pořízení většinou bydlení pro vlastní potřebu, ne pro další pronájem, se pohybují i po nejrůznějším refinancování okolo šesti procent a při nedávném zvýšení sazeb tak musejí u průměrného hypotečního úvěru lidé počítat s asi třemi tisícovkami měsíčně navíc. Což je pro ty, kteří si za vypůjčené finance koupili třeba levnější „seconhandový“ byt, už hraniční.
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Před pěti lety si lidé v Praze pronajali více než osmdesátimetrový starší byt za asi dvacet tisíc korun měsíčně. Teď stačí stejná částka na byt se 43 metry plochy. Ke stále rostoucím nájmům přispívá i fakt, že řadu větších obytných souborů skupují velcí investoři a následně je pronajímají.
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Developeři potvrzují, že řadu projektů už budují vlastně na přání budoucího pronajímatele, nebo dokonce část svých bytových domů už nepouštějí na trh na samostatný prodej, ale budují si vlastní nájemní portfolio, což ještě před pěti či šesti lety absolutně odmítali. Naprostá většina podobných novostaveb je složená z bytů 1+kk nebo 2+kk o plochách mezi 30 až 60 metry.
Kdo to postaví?