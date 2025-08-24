Vložky pro všechny. Novela vyhlášky zajistí menstruační potřeby pro dívky ve školách

Metro.cz, Filip Jaroševský
  14:00
Ministerstvo zdravotnictví představilo novelu vyhlášky o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven určených pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých a pro dětské skupiny. Tu dnes podepsal ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. Reaguje tím mj. na požadavek zástupců studentů a studentek i neziskového sektoru. Zajištění menstruačních potřeb pro dívky ve školách a školských zařízeních bylo v rámci přípravy konzultovány s odborníky na veřejné zdraví, pediatry, zástupci školských zařízení i rodičovskými organizacemi. Účinnost vyhlášky je stanovena od 1. ledna 2026.

„Menstruace není volba, ale přirozená součást života a žádná studentka by kvůli ní neměla odcházet domů, improvizovat s toaletním papírem, nebo se stydět požádat o pomoc. Cílem vyhlášky je nejen vyšší hygienický standard ve školách, ale i odstranění bariér v přístupu ke vzdělávání a snížení absence dívek ve výuce z tohoto důvodu. Děkuji všem, kteří se na této změně podíleli, jde o skvělý příklad rychlé a efektivní spolupráce občanské společnosti a státní správy,“ uvedl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Novela zároveň stanovuje konkrétní povinnost: všechny toalety určené k užívání žákyněmi staršími 9 let – včetně zařízení společných pro žákyně i žáky – musí být vybaveny jednotlivě balenými menstruačními potřebami.

Návrh novely vznikl na základě veřejné diskuse, do níž se zapojily neziskové organizace působící v oblasti rovného přístupu ke vzdělávání a práv žen a dívek (Sola pomáhá, AcceCycle), stejně jako zástupci městských a krajských žákovských samospráv (Studentská iniciativa Lunalone). Odborné věkové omezení legislativní povinnosti bylo stanoveno po konzultaci s vedením Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP a Sdružením praktických lékařů pro děti a dorost. Návrh vyhlášky byl rovněž projednán s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

„Menstruační potřeby ve školách nejsou o pohodlnosti. Jsou především o zdraví. Děkujeme Ministerstvu zdravotnictví, že pružně reagovalo na naše podněty. Česko díky našemu společnému úsilí může posloužit jako příklad dalším evropským zemím, které toto téma řeší,“ řekla zástupkyně organizace Sola pomáhá Irena Hůlová.

Mnoho škol již dnes zajišťuje dostupnost menstruačních potřeb na základě dohod se svými zřizovateli, a to i bez legislativní opory. Nová vyhláška proto sjednocuje praxi a nastavuje jasný rámec pro všechny školy a dotčená zařízení. Více na webu mzcr.cz.

