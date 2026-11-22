Vltava vydává album Když bozi zestárnou poprvé digitálně i na vinylu. Reedici pokřtili tento víkend na koncertech v pražském Paláci Akropolis.
Pro českou hudební scénu důležitá deska
Album patří k důležitým titulům novodobé české alternativní a rockové scény. Typický autorský rukopis Roberta Nebřenského, jeho poetické texty, osobitý pěvecký projev i nakažlivá melodická nápaditost zde vytvořily soudržný celek, z něhož vzešla řada stále oblíbených skladeb. K nejznámějším patří písně Bezvadnej chlap, Když bozi zestárnou, Léto nebo Opilá kráska, které dodnes patří k pilířům koncertního repertoáru kapely.
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Nové digitální vydání navíc přináší speciální bonus v podobě nové verze skladby Opilá kráska. Vltava se v ní setkává s výraznou mladou písničkářkou Rozálií, jejíž osobitý projev vytváří s poetikou skupiny nečekaně přirozené spojení. Reedice současně zachovává původní výtvarnou identitu alba, jejímž autorem je renomovaný grafický designér Aleš Najbrt.
Vltava hraje už 40 let
Slavnostní křest reedice proběhl na mimořádných narozeninových koncertech skupiny Vltava v pražském Paláci Akropolis tento pátek a v sobotu. Koncerty byly součástí oslav 40 let existence kapely a nabídly průřez její tvorbou od roku 1986 až po současnost.
Po čtyřech dekádách existence tak Vltava připomíná jednu ze svých klíčových nahrávek v podobě, na kterou její posluchači čekali více než čtvrt století: poprvé digitálně a poprvé na vinylu.