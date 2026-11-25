Důvody, proč lidé podobné služby využívají, se liší. Pro některé může být jednodušší zaplatit si společnost než hledat někoho, kdo s nimi bude trávit čas dobrovolně. To potvrzuje také Marek Mikeš, vedoucí Centra asijských studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. „Ve chvíli, kdy jde o nějakou finanční transakci, je možné, že se zákazník bude do určité míry cítit svobodnější,“ polemizuje. Za vznikem těchto služeb podle něj může stát více faktorů. Zmiňuje společenské normy, pracovní vytížení a kariérní ambice i menší počet dětí, které se v Japonsku rodí.
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Kolik stojí pronájem dítěte v Japonsku?
Jednou z japonských společností, která takovou službu nabízí, je Family Romance. I její nabídka zahrnuje pronájem dětí ve věku od dvou do sedmnácti let. Podle webových stránek agentury začíná cena na 15 tisících jenech za dvě hodiny, tedy v přepočtu přibližně 2 095 korunách. Ještě nákladnější je pronájem miminek do jednoho roku. Za ten Japonci zaplatí 20 tisíc jenů za hodinu, zhruba 2 800 korun. Agentura uvádí, že dítě po celou dobu doprovází dospělý zaměstnanec v roli zákonného zástupce. Služba tak není určena k běžnému hlídání ani k tomu, aby si například senior objednal náhradní vnouče na pravidelné návštěvy.
Služba, nikoli skutečný rodinný vztah
„Mladí hodně pracují, někde lítají a nemají čas na to, aby seděli u babiček a u dědečků,“ říká seniorka Milena Loderová o využívání takových služeb. Dodává, že i když mají mladší lidé své prarodiče rádi, na společně strávené chvíle jim často nezbývá dostatek času. I přesto by takovou nabídku pravděpodobně nevyužila. Představa, že by si zaplatila člověka, který by jí dělal společnost a vystupoval v roli vnuka, jí příliš blízká není. „Oba bychom si museli ujasnit, zda máme něco společného a o čem bychom si mohli povídat,“ vysvětluje Loderová. Bez toho by mohlo být setkání nepříjemné pro obě strany.
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V tuzemsku chtějí doprovod
V Česku působí agentury seniorům nabízející společnost, doprovod na procházky, kulturní akce nebo návštěvy lékaře. Model pronájmu náhradních příbuzných, zejména dětí, se podle oslovených poskytovatelů zatím v tuzemsku neobjevuje. Zástupkyně společnosti Benelia Lucia Rybárová se s požadavkem pronájmu dítěte dosud nesetkala. Stejnou zkušenost má i společnost Teamium s programem Parťák pro seniory. „Nikdo to zatím nepožadoval, ale mohlo by to být na programu nějakých aktivit do budoucna,“ říká projektová manažerka Ľubica Kráľová. Současná služba podle ní spočívá spíše v poskytování doprovodu a takzvaného parťáka. Nejde však o mladé lidi, kteří by vystupovali v roli vnuků či vnuček, ale o zaměstnance pracující v rámci běžného pracovního poměru.
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