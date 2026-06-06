Václav Kabrhel, velké jméno českého raftingu. V rozhovoru upozorňuje na to, že Češi na řekách často podceňují základní rizika a popisuje proměnu českých řek.
Jak jste se dostal k raftingu a vodáctví? Pamatujete si ještě na svůj první silný zážitek na vodě?
K vodáctví jsem se dostal skrze kamarády, kteří mě přivedli do vodáckého, kanoistického oddílu. Díky tomu jsem získal skvělé základy pádlování a znalosti jízdy na divokých řekách. Většina z nás v raftingu má nějaké základy z jízdy na pevných lodích, ať už ze slalomu, nebo ze sjezdu na divoké vodě.
V čem je podle vás česká vodácká kultura specifická oproti zahraničí?
Česko má mnoho krásných a bezpečných řek, na kterých funguje výborný systém vodáckých půjčoven, kempů a tábořišť. V dnešní době vám vodácká půjčovna zapůjčí loď vhodnou na danou řeku podle vašich požadavků, zkušeností a podobně. Stačí si sednout a jet.
V posledních letech přibývá lidí, kteří vyrážejí na vodu bez větších zkušeností. Vnímáte to jako problém z hlediska bezpečnosti?
Nárůst nezkušených vodáků je zásadní bezpečnostní problém. Dochází k podceňování vodních toků, sjízdnosti jezů, a hlavně významu vhodného vodáckého vybavení. Mnozí vyjíždějí bez základního vybavení, jako jsou plovací vesty.
Jaké jsou nejčastější chyby, které Češi na řekách dělají – ať už na raftech, kánoích, nebo paddleboardech?
Mezi nejčastější chyby na řekách patří například neznalost dané řeky (jezy, průtoky, stromy a podobně), špatný výběr lodě, nedostatečné základní vybavení či alkohol.
Mělo by se víc mluvit o bezpečnosti na českých řekách? Například o používání vest, alkoholu na vodě nebo respektování jezů?
Určitě. V dnešní době vodáckých půjčoven a dostupnosti vodáckého vybavení i pro nevodáckou veřejnost je důležité o tom mluvit, upozorňovat na rizika a předcházet jim.
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Co si myslíte o současném zabezpečení českých řek, hlavně jezů a dalších nebezpečných úseků? Není podle vašeho názoru ochrana vodáků stále podceňována? A neměly by se na větší osvětě nebo zabezpečení víc podílet například půjčovny lodí, které na českých řekách podnikají a vydělávají?
Co se týče bezpečnosti na českých řekách, zejména jezech a nebezpečných úsecích, je to dlouhodobě diskutované téma. Vodácké půjčovny by mohly hrát větší roli v osvětě a zabezpečení, protože mají přímý kontakt s vodáky a znalost místních podmínek. Na druhou stranu by bylo vhodné, aby měl každý jez propust i pro vodáky, takzvanou šlajsnu, nebo alespoň vhodné místo pro bezpečný výstup a nástup na řeku.
Setkal jste se někdy při své práci nebo na expedicích se situací, kdy šlo opravdu o život? Co si z takového momentu člověk odnese?
Bohužel ano, i tohle patří k naší práci. Určitě se člověk poučí a připraví tak, aby se nic podobného neopakovalo. Získá jiný pohled a větší respekt k řece i přírodě.
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Český rafting je úspěšný i na vrcholové sportovní úrovni. Co čeká českou reprezentaci a profesionální rafting v letošním závodním roce? Jsou před vámi nějaké klíčové závody nebo výzvy?
Český rafting má na vrcholové sportovní úrovni rozhodně řadu úspěchů. Letos proběhlo mistrovství světa juniorů ve Francii, nyní aktuálně probíhá mistrovství Evropy v Bosně. Dále se můžeme těšit na závody Světového poháru v Itálii, Keni či Brazílii.
Jak vidíte budoucnost českého vodáctví? Přitahuje dnešní mladou generaci voda stejně jako dřív, nebo se atmosféra kolem řek mění?
Budoucnost českého vodáctví je zajímavá otázka. Vodní sporty obecně získávají na popularitě, a to i díky médiím. Voda stále přitahuje mladou generaci, byť se možná mění formy vodáctví a zájem se přesouvá i k modernějším vodním sportům.