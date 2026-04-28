Celkový počet nehod ale může být reálně vyšší, protože vybrat ze všech zásahů jen vodácké nebo v souvislosti s jezy je poměrně náročné a též počet utonulých nemusí korespondovat se skutečností. Pokud například došlo k úmrtí až v nemocnici, tato informace se zpět do dat Hasičského záchranného sboru (HZS) nemusí předat.
„Vodácký sport je jedním z nejbezpečnějších outdoorových aktivit, k tragickým nehodám dochází jen výjimečně,“ říká Petr Ptáček, provozovatel webu Raft.cz. Smrtelná nehoda se v loňském roce stala jediná, a to na Vltavě u Dívčího kamene. „Jeden z raftů najel na kámen a vodák vypadl,“ popisuje Petr Ptáček.
Jet na vodu Čechy stále láká
Ročně se vydá na vodu v Česku až 800 tisíc lidí. To, že bude i letošní sezona vodní turistiky mezi Čechy silná, naznačují už teď prodeje vybavení. „Poptávka po vodáckých pytlích, pádlech, vestách nebo například i vybavení na vaření a stanování v přírodě, které k vodáctví patří, se nám v meziročním srovnání již teď zvedá o více jak 40 procent,“ popsal ředitel marketingu outdoorového e-shopu 4camping Zbyšek Pochylý.
Dlouhodobě se potvrzuje pravidlo, že na nebezpečných jezech, které jsou označeny a doplněny výbavou pro laickou záchranu, nedochází k nehodám a nemusí na nich zasahovat jednotky HZS. Výbava pro záchranu u řek však někdy končí jako hračka nebo suvenýr. „Toto vybavení pak chybí ve chvíli, kdy na něm může záviset lidský život,“ říká Klára Ochmanová, mluvčí Hasičského záchranného sboru ČR.
Helmu nasaďte nejen na kole
Pro poslední roky jsou typické nízké stavy vody, ty znamenají méně utonutí, ale více zranění. „Při převrhnutí lodi se pod vodu jako první část těla obvykle dostává hlava. Naše řeky jsou kamenité, proto náraz do hlavy nemusí být ničím výjimečným,“ upozorňuje Ptáček. Helma je jednoduchým řešením. Dříve byla spíše neobvyklá, dnes se situace mění. Školy už ji na kurzech běžně vyžadují. Stejně jako jsme si zvykli na helmu na kole nebo na lyžích, přichází čas přijmout ji i na vodě.
Klára Ochmanová, mluvčí Hasičského záchranného sboru ČR
Realitu z druhé strany potvrzují i pojišťovny. „Na vodě může dojít k úrazu velmi rychle. Stačí uklouznutí na mokrém kameni, pád z raftu nebo náraz o překážku,“ říká Jitka Urbaníková Volná, manažerka životního pojištění v ČPP. Podle ní tvoří více než polovina nahlašovaných úrazů pohmoždění, podvrtnutí nebo zlomeniny. Nejčastěji jde o kotníky, kolena nebo ruce.
|
Nejděte do toho po hlavě
„Štěstí přeje připraveným,“ připomíná Klára Ochmanová HZS ČR, která zdůrazňuje, že prevence musí být i na vodě. Vesta, ideálně helma, žádný alkohol, sledování počasí a respekt k aktuálním podmínkám. To jsou pravidla, která rozhodují.
V krizové situaci je extrémně důležité nezapomenout na své bezpečí. „Ze zachránce se totiž velice snadno stane další oběť,“ varuje Ochmanová a dodává: „V takových chvílích je proto často lepší rychle zavolat tísňovou linku a držet se instrukcí operátorů nebo záchranu nechat na přivolaných profesionálech.“