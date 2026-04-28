Řeky lákají statisíce Čechů. Skutečné riziko ale může být vyšší, než ukazují čísla

Iveta Benáková
  9:30aktualizováno  17:30
S jarem přichází vodácká sezona. Ta loňská, podle informací webu raft.cz, přinesla na českých tocích jednu smrtelnou nehodu. Jednotky Hasičského záchranného sboru loni zasahovaly u osmi nehod. V roce 2024 to bylo u 15 s jednou nepřímou obětí pravděpodobně v důsledku zdravotních kompilací. Za posledních patnáct let utonulo nejvíce lidí v roce 2013, bylo jich sedmnáct. Čeští vodáci v posledních letech umírají na řekách v zahraničí. V roce 2024 šlo o čtyři oběti, o rok dříve byly evidovány dvě smrtelné nehody.

Ročně se vydá na vodu v Česku až 800 tisíc lidí. | foto: MAFRA

Celkový počet nehod ale může být reálně vyšší, protože vybrat ze všech zásahů jen vodácké nebo v souvislosti s jezy je poměrně náročné a též počet utonulých nemusí korespondovat se skutečností. Pokud například došlo k úmrtí až v nemocnici, tato informace se zpět do dat Hasičského záchranného sboru (HZS) nemusí předat.

„Vodácký sport je jedním z nejbezpečnějších outdoorových aktivit, k tragickým nehodám dochází jen výjimečně,“ říká Petr Ptáček, provozovatel webu Raft.cz. Smrtelná nehoda se v loňském roce stala jediná, a to na Vltavě u Dívčího kamene. „Jeden z raftů najel na kámen a vodák vypadl,“ popisuje Petr Ptáček.

Letos v létě mohou na vodu v pohodě vyrazit i nováčci. Mapy ukážou řeky, jak je neznáte

Jet na vodu Čechy stále láká

Ročně se vydá na vodu v Česku až 800 tisíc lidí. To, že bude i letošní sezona vodní turistiky mezi Čechy silná, naznačují už teď prodeje vybavení. „Poptávka po vodáckých pytlích, pádlech, vestách nebo například i vybavení na vaření a stanování v přírodě, které k vodáctví patří, se nám v meziročním srovnání již teď zvedá o více jak 40 procent,“ popsal ředitel marketingu outdoorového e-shopu 4camping Zbyšek Pochylý.

Dlouhodobě se potvrzuje pravidlo, že na nebezpečných jezech, které jsou označeny a doplněny výbavou pro laickou záchranu, nedochází k nehodám a nemusí na nich zasahovat jednotky HZS. Výbava pro záchranu u řek však někdy končí jako hračka nebo suvenýr. „Toto vybavení pak chybí ve chvíli, kdy na něm může záviset lidský život,“ říká Klára Ochmanová, mluvčí Hasičského záchranného sboru ČR.

V Praze se dá rybařit i v centru. Budete turistickou atrakcí. V podcastu Linka M se dozvíte, jak na to

Helmu nasaďte nejen na kole

Pro poslední roky jsou typické nízké stavy vody, ty znamenají méně utonutí, ale více zranění. „Při převrhnutí lodi se pod vodu jako první část těla obvykle dostává hlava. Naše řeky jsou kamenité, proto náraz do hlavy nemusí být ničím výjimečným,“ upozorňuje Ptáček. Helma je jednoduchým řešením. Dříve byla spíše neobvyklá, dnes se situace mění. Školy už ji na kurzech běžně vyžadují. Stejně jako jsme si zvykli na helmu na kole nebo na lyžích, přichází čas přijmout ji i na vodě.

Ze zachránce se totiž velice snadno stane další oběť. Je proto často lepší rychle zavolat tísňovou linku
a držet se instrukcí operátorů.

Klára Ochmanová, mluvčí Hasičského záchranného sboru ČR

Realitu z druhé strany potvrzují i pojišťovny. „Na vodě může dojít k úrazu velmi rychle. Stačí uklouznutí na mokrém kameni, pád z raftu nebo náraz o překážku,“ říká Jitka Urbaníková Volná, manažerka životního pojištění v ČPP. Podle ní tvoří více než polovina nahlašovaných úrazů pohmoždění, podvrtnutí nebo zlomeniny. Nejčastěji jde o kotníky, kolena nebo ruce.

Adrenalin na Vltavě. Vyzkoušejte surfování na říční vlně nebo akrobacii nad hladinou

Nejděte do toho po hlavě

„Štěstí přeje připraveným,“ připomíná Klára Ochmanová HZS ČR, která zdůrazňuje, že prevence musí být i na vodě. Vesta, ideálně helma, žádný alkohol, sledování počasí a respekt k aktuálním podmínkám. To jsou pravidla, která rozhodují.

V krizové situaci je extrémně důležité nezapomenout na své bezpečí. „Ze zachránce se totiž velice snadno stane další oběť,“ varuje Ochmanová a dodává: „V takových chvílích je proto často lepší rychle zavolat tísňovou linku a držet se instrukcí operátorů nebo záchranu nechat na přivolaných profesionálech.“

Nejčtenější

Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii

Lávka u stanice metra Háje má svou pamětní desku. Fotku z místa nám poslal...

Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná jednu ze slavných scén kultovní komedie Vesničko má středisková. Akce se se zúčastnil i maďarský...

Pes, běžci i letadlo. Takto čtenáři deníku Metro vyfotili Dvorecký most. Který snímek vyhrál?

Dvorecký most očima čtenářů deníku Metro

Ještě jednou se vracíme k nové pražské spojce mezi Podolím a Zlíchovem. Dvorecký most krátce po otevření zaplnily tramvaje, autobusy, pěší i cyklisté a také objektivy našich čtenářů. Vyhlásili jsme...

GALERIE: Tajemství Tančícího domu odhaleno. Výroční výstava zpřístupní skryté části

1945

Tančící dům slaví kulatiny. Výstava v galerii ukáže originály Franka Gehryho, skryté prostory a další neznámé podklady. Návštěvníci se vůbec poprvé podívají i do míst, která byla dosud veřejnosti...

Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte

Teplá zima probudila stromy i na chladnější Vysočině. V Polné na náměstí...

Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco jeden státní svátek přeje nákupům, během druhého musí být podle zákona o prodejní době v maloobchodě...

Teď se bude testovat, jak lanovka na Petříně mrká a červená se. Cesta na kopec ale nebyla snadná

První byla se švýcarskou přesností usazena na koleje. Druhou táhl těžší tahač,...

„Mám obrovskou radost. Těšíme se teď na květnové testování. Musíme zkontrolovat, jak funguje mrkání a červenání se,“ říká deníku Metro designérka Anna Marešová, která je se svým týmem autorkou nové...

Požár kabelu teplárny odstavil přerovské domácnosti od teplé vody

ilustrační snímek

Požár kabelu z rozvodny v Dluhonicích do přerovské teplárny odstavil dnes odpoledne domácnosti v Přerově od teplé vody. Podle mluvčího hasičů Radka Buryánka se...

28. dubna 2026  16:12,  aktualizováno  16:12

Stovky lidí protestovaly v Brně proti sjezdu landsmanšaftu, Okamura mluvil o ostudě

Hnutí SPD v čele s Okamurou protestuje v Brně proti sjezdu sudetských Němců

Série protestních akcí proti květnovému sudetoněmeckému sjezdu v Brně pokračuje úterním shromážděním organizovaným hnutím SPD. Na Moravském náměstí se jej účastní předseda této vládní strany Tomio...

28. dubna 2026  17:22,  aktualizováno  17:41

Na Benešovsku vykolejil osobní vlak, strojvedoucího oslnilo slunce

Vykolejený vlak na Benešovsku komplikoval dopravu. (28. dubna 2026)

V Červeném Újezdu u Votic na Benešovsku v úterý ráno vykolejil osobní vlak, což zastavilo provoz na koridoru Olbramovice – Chotoviny. Krátce před desátou hodinou se nicméně podařilo provoz alespoň...

28. dubna 2026  7:52,  aktualizováno  17:31

Zastupitelé Luhačovic odmítli záměr na výstavbu větrných elektráren v okolí

ilustrační snímek

Zastupitelé Luhačovic na Zlínsku odmítli záměr energetické společnosti postavit v okolí města sedm větrných elektráren. Dvě by měly být v místní části...

28. dubna 2026  15:59,  aktualizováno  15:59

Nová výstava v Modré ukáže velkomoravské předměty spjaté s křesťanstvím

ilustrační snímek

Nová výstava v Modré na Uherskohradišťsku ukáže předměty spjaté s počátky křesťanství na Velké Moravě. Návštěvníci uvidí i vojenskou výbavu nebo šperky...

28. dubna 2026  15:51,  aktualizováno  15:51

Dvůr Králové má smlouvu s investorem krytého bazénu a potápěčského centra

ilustrační snímek

Představitelé Dvora Králové nad Labem a soukromé společnosti Modrá studna dnes podepsali smlouvu o spolupráci na vybudování krytého bazénu s centrem pro...

28. dubna 2026  15:51,  aktualizováno  15:51

V Třeboni vyroste strom na památku "Wintonova dítěte" Toma Schreckera

ilustrační snímek

Na památku Toma Schreckera, který byl jedním z dětí zachráněných před druhou světovou válkou Nicolasem Wintonem, vyroste v Třeboni strom. Schrecker před svou...

28. dubna 2026  15:43,  aktualizováno  15:43

OBRAZEM: Lázně ducha opět zaplnily Litomyšl. Zahájení sezony patřilo Zoubkovi

Zahájení 15. ročníku lázeňské sezony přilákalo desítky tisíc lidí. (28. dubna...

Litomyšl o víkendu oficiálně zahájila 15. lázeňskou sezonu tradiční akcí Lázně ducha, která proměnila historické centrum města v živou kolonádu. Jako předchozí ročníky, i letos přilákala akce desítky...

28. dubna 2026  17:12,  aktualizováno  17:12

Daczická míří z ODS ke Kubovu hnutí. Středočeskou koalici to neovlivní, ujišťuje

Kateřina Daczická (ODS)

Středočeská zastupitelka a předsedkyně krajského výboru pro kulturu Kateřina Daczická odchází z ODS k hnutí jihočeského hejtmana Martina Kuby Naše Česko. Podle ní to neovlivní fungování středočeské...

28. dubna 2026  17:02

Vysoká škola v Jihlavě a Dukla jednají o vstupu do univerzitní hokejové ligy

ilustrační snímek

Vysoká škola polytechnická v Jihlavě (VŠPJ) s hokejovou Duklou připravují podklady pro vstup do Univerzitní ligy ledního hokeje (ULLH). Projekt univerzitního...

28. dubna 2026  15:17,  aktualizováno  15:17

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Karviná chystá prodej 14 stavebních pozemků, v lokalitě dokončuje infrastrukturu

ilustrační snímek

Karviná připravuje prodej stavebních pozemků mezi ulicemi Rudé armády a Mickiewiczova v městské části Hranice. V oblasti má město 14 stavebních parcel pro...

28. dubna 2026  15:16,  aktualizováno  15:16

Simpsonovi po 800 epizodách mění svůj úvod. Gaučové gagy ustupují příběhu

Gaučové srandičky ztrácejí v dnešní době své opodstatnění. Technologiemi...

Po více než třech dekádách se v kultovním seriálu Simpsonovi mění zavedené pořádky. Tvůrci začali omezovat slavné gaučové gagy, které byly po léta neodmyslitelnou součástí úvodní znělky. Důvodem je...

