Orsomarso leží na západním úbočí Kalábrijských Apenin, jen pár kilometrů od Tyrhénského moře. Vesnici protéká křišťálově čistá řeka Argentino, jejíž údolí je součástí chráněné přírodní rezervace. Cestou sem nejspíš narazíte na jeskyně, strmé skály i hustý porost středomořské vegetace. A budete-li mít štěstí, zahlédnete orla skalního, vlka apeninského nebo vzácného černého datla.
Nejvyšší vrchol okolí, Cozzo del Pellegrino, se tyčí do výšky téměř 2 000 metrů, takže Orsomarso je ideálním výchozím bodem pro horské túry i podzimní procházky, kdy se krajina zbarví do zlatavých odstínů.
Vesnice s mystickou historií
Kořeny Orsomarsa sahají až do římských dob, kdy zde stála vojenská pevnost chránící obchodní cestu spojující Jónské a Tyrhénské pobřeží. Ve středověku se sem stáhli baziliánští mniši a vesnice se stala centrem náboženského života celé oblasti.
Dodnes tu najdete pozůstatky skalních kostelů a klášterů, například kostel Santa Maria di Mércuri s freskami a soškou Panny Marie. Unikátním místem je i jeskyně Panny Marie Lurdské s třímetrovou kamennou sochou, kterou sem v 50. letech přinesli poutníci.
Atmosféra starých časů
Procházka klikatými uličkami vás dovede až k Torre dell’Orologio, hodinové věži postavené na místě dávného kláštera. Odtud se otevírá kouzelný výhled na střechy domů ponořených do zeleně Pollinského parku. Dalším tipem je jeskyně sv. Michaela Archanděla, kde se zachovaly fragmenty byzantských maleb.
Až budete mít dost historie, vyrazte k místním vodopádům. Tříkilometrová cesta vede mírně do kopce. V cíli to stojí za to. Křišťálová voda padá po skalách do tůní, kde se v létě dá osvěžit, ale i na podzim nabízí místo magickou atmosféru, zvlášť když se v chladnějším vzduchu zvedá jemná mlha.
