Vojtěch Dobeš o Filipu Turkovi: Býval rozumný, ale čím víc měl publika, tím byl horší

Petr Holeček
Petr Holeček
  17:03
Novinář Vojtěch Dobeš pro deník Metro popisuje okolnosti zveřejnění screenshotů, které ukazují dřívější výroky Filipa Turka. „Když jsem viděl, že to s politikou myslí vážně, usoudil jsem, že se o jeho minulosti musí vědět,“ říká v rozhovoru, v němž mimo jiné vysvětluje, proč screeny Turkových komentářů pořídil, proč se je sám bál zveřejnit a jaké reakce ze strany někdejšího přítele následovaly.

Vojtěch Dobeš | foto: FB Vojtěch Dobeš

Proč Deník N screenshoty zveřejnil až po volbách? Vypadá to jako kalkul, vždyť jsou staršího data.
Dřív o nich nevěděl, narazili na ně přes jeden už dříve zveřejněný screenshot, když hledali informace o Turkovi kvůli jeho potenciálnímu jmenování ministrem zahraničí.

Jak se do redakce dostaly?
Pořídil jsem je v noci ze 6. na 7. června minulého roku a nasdílel jsem je kamarádovi, který je byl ochoten zveřejnit. Mně se do toho nechtělo kvůli obavám z agresivní reakce Filipa Turka. Ty obavy se ostatně letos na jaře ukázaly správnými, když Filip Turek kvůli mému komentáři na Facebooku vyzval své přívržence, aby mi „rozbili hubu“. Kamarád jich část zveřejnil minulý rok v létě, ke zbytku se z nějakého důvodu nedostal. Až když Zdislava Pokorná pátrala po původu jedné fotky, kde Filip Turek hajluje u baru, poslal jí link na celý soubor a ona při jeho procházení našla i dosud nezveřejněné screenshoty, což byly shodou okolností zrovna ty nejzávažnější.

Co vás vedlo k tomu je pořizovat a uchovávat?
Když jsem si uvědomil, že to s politickou kariérou myslí vážně, a dokonce s ní může mít úspěch, usoudil jsem, že by se o jeho minulosti mělo vědět. Ostatně není to jen minulost, podobným způsobem se vyjadřoval donedávna, jen se krotil v tom nejhorším výrazivu.

Kontaktoval vás už někdo kvůli ověření pravosti?
Ne, ale pokud vím, má originály screenshotů i URL adresy policie.

Svědci promluvili v kauze Turek. Našli jsme lidi, kteří si s ním psali

Jak dnes vzpomínáte na Filipa Turka jako kamaráda?
V soukromí, bez suity svých nohsledů, to býval rozumný člověk, se kterým se dalo zajímavě pokonverzovat nejen o autech. Čím víc měl publika, tím bylo jeho chování horší a už před lety jsem se za něj na veřejnosti čas od času styděl, třeba když se pustil do rasistických narážek na černošského majitele rychlého občerstvení. Tehdy na něj nakonec zavolali i policii.

Co přesně se stalo v dubnu, kdy vám chtěl Turek údajně dát pěstí? To jste se jako přátelé rozešli?
Napsal jsem pod příspěvek svého známého komentář, kde jsem vysvětloval, proč někoho můžou zajímat důvody, proč Filip Turek chodil na íránskou ambasádu. Nerozvíjel jsem žádné teorie o tom, proč tam byl, jen jsem konstatoval, že to nevysvětlil, a je tudíž legitimní důvod se po skutečném důvodu pídit. Filip Turek si to přečetl a víceméně okamžitě vyzval k tomu, aby mi někdo dal pěstí. Ani se nepokusil mě kontaktovat, prostě rovnou výzva k násilí k desítkám tisíc sledujících.

Nechal někdy mobil kolovat po hospodě nebo mezi známými?
Nenechal. Jeho příspěvky a komentáře perfektně zapadají do toho, co dlouhodobě sám říká a jak se projevuje. Jsem si dost jistý, že je psal sám.

Kdo je ten, kdo dodal materiály o Turkovi

  • Vojtěch Dobeš je motoristický novinář – píše články o autech, technologiích, elektromobilitě i historii automobilismu. V minulosti působil jako šéfredaktor magazínu Autíčkář.
  • Zkušenosti má z redakcí jako AutoCar, TopGear nebo zahraničních platforem (například TheTruthAboutCars).
  • Na svém LinkedInu se uvádí jako „automotive writer and consultant“, překládá a píše pro různé magazíny, blogy i menší mediální formáty.

Témata: Filip Turek, Deník N

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Na březích Novomlýnských nádrží se odehrál příběh, který si budou rybáři pamatovat ještě dlouho

Devátý ročník legendárního mistrovství Evropy v lovu kaprů Stairs2Hell 2025 přinesl všechno, co k tomuto závodu patří – napětí, nezdolnou vůli, dojetí i chvíle, kdy se voda stala svědkem lidských snů.

KVÍZ: Černý most, nebo Barrandov? Které sídliště vzniklo dřív?

Praha je jako živý organismus, neustále se vyvíjí a proměňuje. Právě proto se její podoba během stovek let změnila k nepoznání. Událostí, které k tomu přispěly, je nespočet – požáry, asanace,...

Nabourali formuli 1 na dálnici. Kdo to zaplatí? Odpovědi má policie i pojišťovna

Zkuste si představit jistě reálnou situaci. Na křižovatce nedobrzdíte a narazíte zezadu do auta před vámi. Jistě nepříjemné, jste jasným viníkem nehody. Případné opravy zaplatí vaše povinné ručení....

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Signal Festival 2025 rozzáří Prahu. Máme 5 tipů, co letos nevynechat na největší show světla

Prahu už brzy rozzáří třináctý ročník Signal Festivalu, největší přehlídky digitálního a kreativního umění v Česku. Od 16. do 19. října oživí město desítky světelných instalací, projekcí a...

GALERIE: Signal Festival 2025 opět rozzářil Prahu. Poradíme, co stojí za to!

Prahu ovládl již 13. ročník Signal Festivalu. Centrum metropole se na čtyři dny proměnilo v jedinečnou galerii pod širým nebem, kterou letos rozzářilo dvacet světelných instalací. Umělci z Česka i ze...

„Nezbude ani květinka!“ Protestující v Brně odmítají Macinku na životním prostředí

Na brněnském náměstí Svobody se ve středu v podvečer sešly stovky lidí, aby protestovaly proti možnému jmenování předsedy Motoristů Petra Macinky ministrem životního prostředí. Řečníci varovali před...

22. října 2025  18:22,  aktualizováno  18:22

Plzeňský kraj chce mít příští rok projekt nové nemocnice v Plané na Tachovsku

Plzeňský kraj chce mít příští rok projekt nové nemocnice následné péče v Plané na Tachovsku. Na jednání správního výboru Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje...

22. října 2025  16:42,  aktualizováno  16:42

OBRAZEM: V Praze otevřeli novou náplavku, láká na griloviště i lezeckou stěnu

Pražané mají k dispozici novou náplavku. Společnost Skanska v rámci kancelářského komplexu Port7, který navazuje na holešovické nádraží, dokončila proměnu přilehlého nábřeží. Ve středu tu náplavku...

22. října 2025  18:02,  aktualizováno  18:02

Akce Podzimní prázdniny v aquacentru nabídne bonus ke vstupnému

Aquacentrum v Městských lázních Hradec Králové zve na akci Podzimní prázdniny v aquacentru, která potrvá od soboty do neděle 2. listopadu.

22. října 2025  17:55

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Z Lipna vytáhli auto s lidskými ostatky. Jde o rakouský vůz hledaný už 10 let

Kriminalisté a potápěči zásahové jednotky vytáhli odpoledne ze dna lipenské nádrže rakouské vozidlo, po kterém se pátrá již deset let. V autě nalezli lidské ostatky. Vůz byl zhruba 20 metrů od břehu...

22. října 2025  16:42,  aktualizováno  17:48

Schizofrenický vrah opět utekl z Bohnic, tentokrát ho chytili při krádeži

Policie ve středu odpoledne opět pátrala po nebezpečném pacientovi z Psychiatrické nemocnice v pražských Bohnicích. Šlo o schizofrenika, který ze zařízení utekl už před 14 dny, kdy se nevrátil z...

22. října 2025  17:42

V Nehvizdech hoří průmyslová hala. Kouř je cítit i v Praze, hašení potrvá do rána

Středočeští a pražští hasiči zasahují od odpoledne u rozsáhlého požáru hal v Nehvizdech na Praze-východ. Oheň zasáhl haly o rozměrech 60 x 20 metrů, 86 x 20 metrů a 76 x 13 metrů, zasažená je i menší...

22. října 2025  15:12,  aktualizováno  17:36

Kvůli výskytu žloutenky typu A je zavřený registr vozidel v Pardubicích

V Pardubickém kraji stoupá od července výskyt žloutenky typu A o desítky případů. Kvůli tomuto onemocnění dnes magistrát uzavřel až do odvolání registr...

22. října 2025  15:58,  aktualizováno  15:58

Kopřivnice draží nevyužitý majetek, v aukci jsou sněhové řetězy, telefony i auto

Sněhové řetězy, auto, několik telefonů či prosklených dveří je mezi nepotřebným majetkem, který v aukci prodává město Kopřivnice na Novojičínsku. Mezi více než...

22. října 2025  15:36,  aktualizováno  15:36

Lidovou stavbou Zlínského kraje pro letošní rok je chalupa Hajan v Lužné

Lidovou stavbou Zlínského kraje pro letošní rok je chalupa Hajan s číslem popisným 21 v Lužné na Vsetínsku. Ocenění hejtmanství uděluje od roku 2008 za...

22. října 2025  15:35,  aktualizováno  15:35

Architekt Girsa se podílel na obnově hradů a zámků, v Liberci je o něm výstava

Müllerova vila v Praze, zámek v Českém Krumlově nebo hrady Grabštejn a Bezděz patří mezi stavby, na jejichž obnově se podílel architekt Václav Girsa. S jeho...

22. října 2025  15:32,  aktualizováno  15:32

Vojtěch Dobeš o Filipu Turkovi: Býval rozumný, ale čím víc měl publika, tím byl horší

Novinář Vojtěch Dobeš pro deník Metro popisuje okolnosti zveřejnění screenshotů, které ukazují dřívější výroky Filipa Turka. „Když jsem viděl, že to s politikou myslí vážně, usoudil jsem, že se o...

22. října 2025  17:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.