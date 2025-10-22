Proč Deník N screenshoty zveřejnil až po volbách? Vypadá to jako kalkul, vždyť jsou staršího data.
Dřív o nich nevěděl, narazili na ně přes jeden už dříve zveřejněný screenshot, když hledali informace o Turkovi kvůli jeho potenciálnímu jmenování ministrem zahraničí.
Jak se do redakce dostaly?
Pořídil jsem je v noci ze 6. na 7. června minulého roku a nasdílel jsem je kamarádovi, který je byl ochoten zveřejnit. Mně se do toho nechtělo kvůli obavám z agresivní reakce Filipa Turka. Ty obavy se ostatně letos na jaře ukázaly správnými, když Filip Turek kvůli mému komentáři na Facebooku vyzval své přívržence, aby mi „rozbili hubu“. Kamarád jich část zveřejnil minulý rok v létě, ke zbytku se z nějakého důvodu nedostal. Až když Zdislava Pokorná pátrala po původu jedné fotky, kde Filip Turek hajluje u baru, poslal jí link na celý soubor a ona při jeho procházení našla i dosud nezveřejněné screenshoty, což byly shodou okolností zrovna ty nejzávažnější.
Co vás vedlo k tomu je pořizovat a uchovávat?
Když jsem si uvědomil, že to s politickou kariérou myslí vážně, a dokonce s ní může mít úspěch, usoudil jsem, že by se o jeho minulosti mělo vědět. Ostatně není to jen minulost, podobným způsobem se vyjadřoval donedávna, jen se krotil v tom nejhorším výrazivu.
Kontaktoval vás už někdo kvůli ověření pravosti?
Ne, ale pokud vím, má originály screenshotů i URL adresy policie.
|
Svědci promluvili v kauze Turek. Našli jsme lidi, kteří si s ním psali
Jak dnes vzpomínáte na Filipa Turka jako kamaráda?
V soukromí, bez suity svých nohsledů, to býval rozumný člověk, se kterým se dalo zajímavě pokonverzovat nejen o autech. Čím víc měl publika, tím bylo jeho chování horší a už před lety jsem se za něj na veřejnosti čas od času styděl, třeba když se pustil do rasistických narážek na černošského majitele rychlého občerstvení. Tehdy na něj nakonec zavolali i policii.
Co přesně se stalo v dubnu, kdy vám chtěl Turek údajně dát pěstí? To jste se jako přátelé rozešli?
Napsal jsem pod příspěvek svého známého komentář, kde jsem vysvětloval, proč někoho můžou zajímat důvody, proč Filip Turek chodil na íránskou ambasádu. Nerozvíjel jsem žádné teorie o tom, proč tam byl, jen jsem konstatoval, že to nevysvětlil, a je tudíž legitimní důvod se po skutečném důvodu pídit. Filip Turek si to přečetl a víceméně okamžitě vyzval k tomu, aby mi někdo dal pěstí. Ani se nepokusil mě kontaktovat, prostě rovnou výzva k násilí k desítkám tisíc sledujících.
Nechal někdy mobil kolovat po hospodě nebo mezi známými?
Nenechal. Jeho příspěvky a komentáře perfektně zapadají do toho, co dlouhodobě sám říká a jak se projevuje. Jsem si dost jistý, že je psal sám.
Kdo je ten, kdo dodal materiály o Turkovi