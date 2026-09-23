Na displeji se objeví máma. Po přijetí hovoru se ozve její hlas. Pláče, sotva mluví. Pak telefon převezme cizí muž s tím, že pokud jí chcete pomoci, musíte rychle poslat peníze. Právě na strach a spěch podvodníci spoléhají.
Podobné scénáře popisují lidé na sociálních sítích. Konkrétní příběhy z příspěvků však nelze bez dalšího ověření vydávat za doložené případy. Samotné techniky ale známé jsou. Podvodníci dokážou napodobit hlas příbuzného a podvrhnout číslo, které se příjemci zobrazí na telefonu.
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„Samotný únik telefonního čísla nebo fotografie nemusí na první pohled působit dramaticky. Problém nastává ve chvíli, kdy útočník spojí údaje z několika různých zdrojů. Z jedné databáze může získat telefon a e-mail, ze sociálních sítí fotografie a informace o rodině a z veřejného videa vzorek hlasu. Umělá inteligence potom umožňuje tyto informace velmi rychle zpracovat a vytvořit věrohodnou digitální identitu konkrétního člověka,“ říká Ondřej Ševeček z Počítačové školy GOPAS.
Zveřejněné video tak nemusí útočníkovi nabídnout jen hlas. Z profilu může zjistit, kdo patří do rodiny, kde člověk pracuje nebo s kým se stýká. Při telefonátu pak může použít skutečná jména a okolnosti. Americká Federální obchodní komise (FTC) upozorňuje, že k napodobení hlasu může posloužit i krátká nahrávka z obsahu dostupného online.
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Právě spojení syntetického hlasu nebo obrazu s reálnými osobními informacemi může podvod výrazně posílit. Údajná znalost rodinných poměrů ale ještě neznamená, že je volající skutečně tím, za koho se vydává.
Známé číslo není důkaz
Pachatel může vedle hlasu podvrhnout také telefonní číslo. Na displeji se pak zobrazí kontakt, který máte uložený, přestože hovor přichází od někoho jiného. Před touto technikou, označovanou jako spoofing, varuje i Policie ČR.
Podle Ševečka není dobré spoléhat pouze na to, zda poznáváte hlas toho, kdo vám volá. „Hovor je bezpečnější ukončit a dotyčnému zavolat zpět na číslo, které máte dlouhodobě uložené. V rodině lze pro podobné situace domluvit také informaci nebo jednoduchou otázku, kterou cizí člověk nebude znát,“ vysvětluje.
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Důležité je hovor skutečně ukončit a číslo vytočit znovu ze svého seznamu kontaktů. Pokud se blízkému nedovoláte, zkuste kontaktovat dalšího člena rodiny nebo někoho, kdo s ním může být. Podvodníci někdy naléhají, abyste o údajném neštěstí nikomu neříkali. Právě ověření u další osoby ale může jejich příběh rychle vyvrátit.
Digitální stopy skládají dohromady
Dalším střípkem celého tématu jsou také údaje, které o domácnosti uchovávají aplikace a připojená zařízení. To je širší otázka ochrany soukromí; neznamená to, že každý chytrý spotřebič poskytuje podvodníkům nahrávku hlasu nebo přístup k rodinným informacím.
„Důležité ale je používat silná a unikátní hesla, zapnout vícefaktorové ověřování tam, kde je dostupné, a pravidelně instalovat aktualizace. Stejně důležitý je už samotný výběr chytrého spotřebiče,“ říká Martin Chalupníček ze společnosti Kärcher. Doporučuje také zajímat se o to, jak výrobce s daty nakládá a jak dlouho zařízení poskytuje bezpečnostní aktualizace.
Podle Michala Černého ze společnosti Audiopro spočívá hlavní problém ve spojování informací, které samy o sobě vypadají nevinně. „Čím více nezabezpečených digitálních stop po sobě člověk zanechává, tím více materiálu může mít útočník k dispozici pro vytvoření identity, která nejen vypadá a zní jako opravdový člověk, ale dokáže se za ni také mnohem přesvědčivěji vydávat,“ vysvětluje Černý.