Volby 2025 a Andrej Babiš: Nejsem věřící, ale snažím se věřit, že tam nahoře něco je

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
  17:59
Po letošních volbách do Poslanecké sněmovny může Andrej Babiš jako šéf hnutí ANO oslavit comeback do Strakovy akademie, kde je sídlo českého premiéra. Pracoval na tom čtyři roky od chvíle, kdy v roce 2021 předal premiérské žezlo Petru Fialovi. Říká o sobě, že je zarputilý. Andrej Babiš je poslední v řadě, které deník Metro oslovil v rámci předvolebních rozhovorů.
S kolika kilogramy jste vstupoval do politiky?
Se 77 kilogramy a deseti procenty tuku. V červenci 2013. V lednu roku 2016 jsem měl 93 kilogramů.

Petr Fiala a volby 2025: Lidé si všímají, že jsem v politice neztloustnul. Mám víceméně stále stejnou váhu

Co je vaší nejsilnější stránkou?
Nejsilnější stránka je urputnost, tah na branku a snaha proměnit slova v činy.

Andrej Babiš 2014

Domníváte se, že jste na politika dostatečně asertivní?
V minulosti jsem nebyl. Snad je to lepší.

Který cizí jazyk ovládáte natolik, že v něm můžete vést oficiální jednání?
Anglicky, nejlépe mluvím francouzsky, pak německy a rusky.

Vybavíte si konkrétní místo a chvíli, kdy jste se rozhodl vstoupit do politiky?
Napřed to bylo na představenstvu Agrofertu, bohužel. Měli mi dát tehdy facku, říkali, že je to blbost. Neposlechl jsem. Kdy to bylo? Předcházel tomu rozhovor v médiích, kdy mi bouchly saze, v září 2011. Pak jsem hledal někoho a oslovoval jsem známé tváře, ale to nedopadlo. A tak hnutí vzniklo 11. května 2012.

Andrej Babiš 2013

Tomio Okamura: Tatínek mi říkal, že nemám být nikdy přítěží společnosti

Vysoká politika je náročná nejen na mozek, ale i na tělesnou schránku. Sezení a neustálé přesuny autem. Co to dělá s vašimi zády? Kolik toho najezdíte?
Cvičím. Tím, že kandiduji v Moravskoslezském kraji, tak cvičívám i v Ostravě ve fitku. Cvičím i doma a o víkendu v průhonické Sokolovně. Snažím se, když je čas, ale musím mít trenéra a je to dilema, jestli raději nespat déle. Vstávám ve tři čtvrtě na pět.

Kdy jste byl naposledy v kině, v divadle, kdy jste naposledy přečetl knihu?
Během dovolené jsem přečetl knihu Uprdelismus. Četl jsem Modré zóny. To je o dlouhověkosti. Na filmy jsem chodil během kampaně s lidmi. Jinak do kina jsem vždycky chodil rád. Mám rád romantické české komedie, ale i zahraniční. Mám rád romantické filmy, nemám rád horory. Líbí se mi Pretty Woman nebo Láska nebeská, na ty se mohu dívat vždycky.

Andrej Babiš 2004

U jaké historické události byste chtěl být, abyste viděl, jak to bylo doopravdy?
U jednání velmocí po konci druhé světové války. Proč se Američani zastavili v Plzni 6. května 1945. Proč nešli až na sovětskou hranici a mohli jsme navázat na Masaryka a Baťu. To byla smůla.

Volby 2025 a šéf STAN Vít Rakušan: Jsme připraveni dál vést ty resorty, kde za sebou máme kus práce

Jak byste obecně charakterizoval svého příznivce a svého odpůrce?
To se nedá identifikovat. Moji odpůrci jsou ti, kteří uvěřili různým pomluvám a lžím o mě a podporovatelé jsou spíše lidé, kteří se mnou měli nějakou zkušenost. Republiku jsem objel xkrát za ta léta, přímý kontakt mám. Snažím se lidi přesvědčovat, neříkám, že se to vždycky daří. Ale se všemi mluvit nemohu.

S jakou digitální dovedností nebo zařízením jste se kdy nejvíc pral?
Moc se s tím neperu. Počítač nepoužívám, to je o mě známé. Mailuji, esemeskuji, používám Spotify a hledám na sítích, když něco potřebuji.

Andrej Babiš 2013

Četl jste někdy povinnou četbu politiků od Ladislava Mňačka Jak chutná moc? Víte, o čem je? Jak vy osobně vnímáte moc?
Kdysi dávno, kniha vyšla v šedesátých letech. Co je ale moc? Stále se například hovoří o moci oligarchů. Traduje se, že oligarcha musí být nutně miliardář. Oligarchie je ale taky, když úzká skupina lidí ovládá stát. Oligarchie může být jedinec nebo skupina, kdo ovládají premiéra, to pak pár lidí ovládá stát. To taky je moc. Ale neznamená, že když jste premiér, že máte i moc.

Kateřina Konečná z hnutí Stačilo!: Mou nejsilnější stránkou je otevřenost a pravdomluvnost

Přesvědčoval jste někdy své spolupracovníky a tým, když jste vytvářeli volební program – tohle je blbost, to se nedá uskutečnit?
Ano. Je potřeba mít politický cit a vžít se do postavení lidí, jak oni to vnímají. Máme dělat politiku, ne být experty.

Andrej Babiš 2017

Poznáte pochlebníky? Odlišíte člověka, který vám maže med kolem úst od toho, který je k vám upřímný?
Určitě. Osobně funguji na pocit, na mžik. To, co vás napadne do třiceti sekund, do minuty, to by mělo být to správné. Když někoho potkáte, cítíte z něho energii. Buď dobrou, nedávno nás provázel v cisterciáckém klášteře převor, trvalo to hodinu a půl a z něho jste cítil, jak akumulujete dobro. Jsou lidé, kteří z vás chtějí něco mít. Nyní nám píše hodně lidí. Ale víte, jací lidé jsou. Když jste nahoře, tak vám píšou, když jste dole, přejdou na druhou stranu ulice, dělají, že vás nevidí. Už jsem starý na to, abych se tím trápil.

Ivan Bartoš: Nevolí nás příznivci vlády tvrdší ruky. To je zhruba 20 procent českých občanů

Jak vypadal poslední pokus o nějaký úplatek? Že vás někdo žádal o službu za protislužbu, kdy dal najevo, že nezůstane nic dlužen?
Jak uplatit? O mně se ví, že mě nemůže nikdo uplatit.

Číslo 13, vykročení pravou nohou, poplivání pro štěstí. Žijete v zajetí pověr, je něco, bez čeho se cítíte nesvůj?
Pověry se mě netýkají. Nemám rituály. Mám u sebe Jezulátko. Nejsem věřící, ale snažím se věřit, že něco je.

Andrej Babiš 2009

V čem jste dal naposledy zapravdu svým rodičům?
Zpětně si si spíše uvědomuji, že jsem měl na své rodiče málo času. Potom na své první děti. Člověk se snaží zabezpečit rodinu, ale je to na její úkor. Je to složité dilema mě jako rodiče. Na mladší děti, ač už jsou velké, se snažím najít víc času. Možná to mohlo být lepší.

Která politická anekdota o vás nebo o jiných vás v poslední době nejvíc pobavila?
Od rána do večera mě baví Fiala. Pokud někdo říká, že sem po volbách přijdou ruské tanky a že budu volat Putinovi, to mě baví. Je toho víc. Nutella, německé mzdy, nejlepší vláda od roku 1938, to mě pobavilo.

