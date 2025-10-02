Na koho dle volebních průzkumů cílí nejsilnější politické uskupení? A jaká jsou jejich hlavní témata? To všechno přiblížil v rozhovoru pro web Metro.cz politolog Lukáš Jelínek.
Hnutí ANO
1) Jak hodnotíte kampaň jednotlivých politických uskupení?
Hnutí ANO je známé tím, že umí dělat úspěšné kampaně. Kampaň navíc vypadá relativně disciplinovaně. A to i proto, že Andrej Babiš velmi naslouchá svým marketérům. Součástí kampaně je také získat co nejvíce nespokojených voličů například Petra Fialy – hlavně co se týče ekonomických otázek a hnutí slibuje více peněz v peněženkách. V posledních dnech ale Babiš cílí i na umírněnější a nerozhodnuté voliče. Hnutí se snaží vypadat konstruktivně v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky. Tedy, že odmítá vystoupit z NATO i EU a odmítá referenda o nich. Pravděpodobně si tedy vypočítali, že ve finále kampaně se jim to vyplatí a i z toho důvodu hnutí vysílá do televizních debat místopředsedu Karla Havlíčka. Ten je totiž vnímán jako pragmatičtější a konsensuální politik. Dále hnutí cílí i na drobné podnikatele, o které se přetahuje například s koalicí Spolu. Prostě ANO nevynechá jedinou příležitost pro získání voličů na svou stranu.
2) Jaká jsou hlavní témata, která chce uskupení prosazovat, nebo měnit?
Jednoduché – plnější peněženky občanů.
3) Na jakou část populace/voličů je nejvíce kampaň orientována?
ANO se dlouhodobě orientuje na starší ročníky voličů – jsou to hlavně lidé nad 50 let se středním, nebo nižším vzděláním, často dělníci. V posledních letech se však hnutí začalo orientovat na státní zaměstnance – hlavně na školské a zdravotnické profese. A to z toho důvodu, že jejich platy v poslední době stagnují a nevyvíjí se podle jejich představ. To je pro ANO velká výhoda, protože přesně tyto skupiny jsou velmi disciplinovanými voliči – možná i proto má hnutí tak silné voličské jádro.
Koalice Spolu (ODS+TOP 09+KDU-ČSL)
1) Jak hodnotíte kampaň jednotlivých politických uskupení?
Jejich kampaň byla ze začátku taková nemastná neslaná, protože společně nedělali příliš kontaktní kampaň. Nejvíce se snažili komunikovat v rámci letáků a podobně formou antikampaně proti Babišovi a dalším opozičním stranám. V posledních je však vidět, jak výrazně graduje kontaktní kampaň. Dokonce i Petr Fiala působí najednou lidověji, dynamičtěji a dokáže se odvázat v médiích i na mítincích, kde se snaží oslovovat své odpůrce a vést s nimi dialog. Finále kampaně se tedy koalici Spolu velmi daří a takto vedenou kampaní se může přiblížit voličsky k hnutí ANO. Je tedy pro ně jen na škodu, že tuto kampaň nezačali dříve, protože výsledek mohl být ještě o něco lepší.
2) Jaká jsou hlavní témata, která chce uskupení prosazovat, nebo měnit?
Na zahraniční a bezpečnostní témata, ochranu Česka před vnějším nebezpečím a naše stabilní zakotvení v EU a NATO.
3) Na jakou část populace/voličů je nejvíce kampaň orientována?
Podle mě jsou to spíše lidé středního a mladšího věku se středním a vyšším vzděláním. A také lidé, kteří žijí ve větších městech. Typickým voličem je pak člověk, který nemá v domácnosti ekonomické problémy vyjít a má tudíž i čas se zajímat o to, co se děje v tom okolním světě.
Hnutí SPD (SPD+Trikolora+Svobodní+PRO)
1) Jak hodnotíte kampaň jednotlivých politických uskupení?
SPD potřebuje provokovat, aby si ji voliči všimli. A začala s tím již loni při krajských volbách řezníky z dovozu na plakátech a v tomto duchu Tomio Okamura pokračuje. On si totiž uvědomuje, že nemůže nabídnout takovou sílu, či kompetenci, jako hnutí ANO, ale může nabídnout mnohem ostřejší postoje. A to zejména v kulturních a zahraničněpolitických otázkách. Hnutí jde v těchto volbách hodně o voliče, protože kdyby se volební výsledek nepovedl, mohli by mít pocit, že strana za tu dobu nic moc neprosadila. I proto došlo ke spojení těch pravicově radikálních stran. Je tedy cíl oslovit širší záběr voličského spektra – například i zhrzené voliče současné koalice.
2) Jaká jsou hlavní témata, která chce uskupení prosazovat, nebo měnit?
Obecně se dá říci, že ochrana českých zájmů – to je pro krajní pravici typické. Včetně snahy o to, že když se bude hodně šermovat s českými vlajkami a prosazování českých národních zájmů, tak že to spoustu lidí přesvědčí aniž by chtěli vědět nějaké detailnější recepty. Protože tyto strany nemají detailnější odpovědi na celou řadu otázek – třeba z oblasti ovládání veřejných služeb a fungování ekonomiky.
3) Na jakou část populace/voličů je nejvíce kampaň orientována?
Převážně jsou to radikální a nespokojení voliči. Je to i na lidi, kteří by si přáli změnu politického systému. Jedná se spíše o voliče ve středním starším věku, ale díky spojení s ostatními stranami může k SPD přilákat i někdejší voliče ODS. Problémem SPD je, že o spoustu voličů soupeří na jedné straně s ANO a Stačilo! a na druhé straně s Motoristy, s nimiž soupeří právě o mladší voliče.
Hnutí STAN (Starostové)
1) Jak hodnotíte kampaň jednotlivých politických uskupení?
Od Starostů se hodně očekávalo. Zvlášť, když na začátku kampaně oznámili, že pojedou pozitivní kampaň. Přišli s takovým zvláštním projektem, který propojil charitu a reality show. Ukázalo se však, že tato dobrá pozitivní kampaň nedokáže tolik oslovit české voliče, kteří jsou navyklí na jiný způsob politické komunikace. Nakonec se tedy i oni přiklonili k antikampaním, kdy se začali velmi výrazně vyhraňovat vůči hnutí ANO a občas i proti koaličním partnerům ze Spolu.
2) Jaká jsou hlavní témata, která chce uskupení prosazovat, nebo měnit?
Logické by bylo, kdyby nosným tématem této liberální strany bylo školství, ale to není, jelikož Starostové na ministerstvu školství selhali. Druhým tématem by bylo vyrovnání rozdílu mezi regiony, kde se skutečně snažili odvést kus práce. No a dále se snaží prezentovat jako taková třetí nejsilnější strana mezi hnutím ANO a koalicí Spolu, která není tak konfliktní a která má i lepšího kandidáta na premiéra. Myslím si ale, že na základě nepříliš povedené kampaně a kauzy Dozimetr, část voličů přejde k Pirátům nebo koalici Spolu.
3) Na jakou část populace/voličů je nejvíce kampaň orientována?
Začali jako venkovské hnutí a pak se přelili do větších měst. Právě tam mají ty největší podporovatele, zatímco v největších městech, jako je Praha a Brno, se teprve snaží prosadit. Každopádně cílí na voliče, kteří jsou v řadě ohledů náročnější – tedy kladou na politiky větší nároky. Jejich voliči jsou všechny generace a mají silnější podporu žen, které také více protlačují do politiky.
Piráti
1) Jak hodnotíte kampaň jednotlivých politických uskupení?
Jejich kampaň je cílená na mladé voliče a lidi, kteří mají myšlení mladých. Prostě na ty, kteří stojí o modernizaci státu. Zdeňku Hřibovi se v kampani povedlo to, v co jsem ani já nevěřil, protože ještě před několika měsíci působila Pirátská strana rozhádaně. Hřib dokonce mluvil o vycentrování, ze strany bylo vyštípáno prakticky celé levicové křídlo. Přesto přese všechno dnes tato strana působí semknutě a vlastně si neuvědomuji, že by za poslední měsíce udělali nějakou výraznější chybu. Myslím si tedy, že na jejich skupiny voličů ta jejich kampaň mít vliv určitě bude.
2) Jaká jsou hlavní témata, která chce uskupení prosazovat, nebo měnit?
Projevují se spíše jako experti přes manažerské řízení, což je docela zajímavé, protože se Hřibovi podařilo prodat to, co se jemu osobně povedlo. U Pirátů ale cítím mnohem víc než v minulosti, že kladou důraz na ekonomiku, prosperující dynamický stát, dostupné bydlení a silný protikorupční ethos. Našli přesně ta témata, o kterých ostatní uskupení tolik nemluví, ale mohou být velmi zajímavá.
3) Na jakou část populace/voličů je nejvíce kampaň orientována?
Jsou to voliči zpravidla z velkých měst, kteří patří do mladé a střední generace a mají vyšší vzdělání. Zároveň však Piráti zdůrazňují jakousi mezigenerační solidaritu. Oni chtějí ukázat, že mají své podporovatele i lídry, jako je Vladimír Votápek, mezi starší generací. A to je pro ně strašně důležité, protože chtějí propíchnout svou pomyslnou bublinu, kdy se o nich mluví jako o mladých ajťácích.
Hnutí Stačilo! (KSČM+SOCDEM+SD-SN+ČSNS)
1) Jak hodnotíte kampaň jednotlivých politických uskupení?
Kampaň Stačilo! je částečně hodně ukřičená, protože je kampaní radikálně levicových i pravicových sil. Dávají si tedy hodně záležet na tom, aby byli co nejostřejší ve svých názorech i rétorice. Příkladem je třeba Kateřina Konečná, jež mluví o současné koalici jako o pětidemolici a ráda karikaturuje jména současných ministrů. Na druhou stranu je cítit, že sociální demokraté, kteří jsou na kandidátce Stačilo!, se spíš soustředí na ekonomické a sociální otázky. Z toho hlediska mi přijde jejich kampaň celkem nesourodá, ale možná to byl záměr.
2) Jaká jsou hlavní témata, která chce uskupení prosazovat, nebo měnit?
Když člověk poslouchá paní Konečnou, tak je to nejen referendum, ale i opuštění NATO a EU. Když však posloucháte Janu Maláčovou, tak jsou tím hlavním tématem mzdy, důchody a bydlení. Je zde tedy vidět velký rozptyl témat, a dokonce se v zahraničních otázkách komunisté se sociálními demokraty neshodnou. Naopak na odporu k většímu zbrojení panuje shoda.
3) Na jakou část populace/voličů je nejvíce kampaň orientována?
Pravděpodobně volič, který je více radikální, antisystémový a listopad 1989 považuje za velkou chybu, k níž vůbec nemělo dojít. Spadají tam i lidé, kteří jsou často z ekonomických důvodů hodně frustrovaní.
Motoristé
1) Jak hodnotíte kampaň jednotlivých politických uskupení?
Motoristé především potřebovali zakrýt kauzy Filipa Turka, což se jim do jisté míry podařilo, protože prezentovali takový klasický pravicový a převážně ekonomický program. Snaží se také vysouvat do popředí svého předsedu Petra Macinku – ovšem nemyslím si, že by byl tak výrazný, jako Turek. Takže podle mě většina voličů je spíše oslovována právě Filipem Turkem.
2) Jaká jsou hlavní témata, která chce uskupení prosazovat, nebo měnit?
Podpora automobilového průmyslu a odpor k zelené politice a evropské integraci.
3) Na jakou část populace/voličů je nejvíce kampaň orientována?
Na lidi, kteří se dívají na svět očima Václava Klause. A to je podstatné. Vycházejí prostě z toho, že ODS zradila svůj program a voliče, které by Motoristé chtěli oslovit. Míří i na voliče SPD, kteří si myslí, že je toto hnutí až příliš radikální. Navíc mají zálusk na mladší generaci hlavně z učilišť, protože dle studentských voleb se právě tam těší jisté oblibě. Právě touto skupinou by si strana mohla svou účast ve Sněmovně pojistit, ale bude záležet, kolik z nich k volbám skutečně dorazí.
