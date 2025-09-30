Již za pár dní se otevřou volební místnosti, kde si obyvatelé ČR zvolí pro následující čtyři roky nové složený vlády. Z toho důvodu tedy kampaně jednotlivých politických uskupení finišují a před námi jsou i závěrečné debaty politiků z nejsilnějších stran.
Na obrazovkách budeme mít možnost sledovat například duel premiéra Petra Fialy (SPOLU) s Andrejem Babišem, nebo i debatu všech sedmi lídrů nejsilnějších subjektů. Deník Metro zároveň s jednotlivými zástupci, či lídry, vydá rozhovory. Ty postupně v následujících dnech naleznete zde (kliknutím na jméno): Tomio Okamura (SPD), Kateřina Konečná (Stačilo!), Ivan Bartoš (Piráti), Vít Rakušan (STAN), Petr Fiala (SPOLU) a Andrej Babiš (ANO).
|
Volby do Poslanecké sněmovny 2025
Debaty v České televizi odřídí čtveřice Jana Peroutková, Marcela Augustová, Daniel Takáč a Martin Řezníček. Na Primě pak bude mít zápolení politiků na starosti trio Terezie Tománková, Petr Suchoň a Pavlína Wolfová. V televizi Nova argumentační přestřelky usměrní duo Rey Koranteng a Bára Divišová.
Přehled předvolebních debat:
|Stanice
|Termín (postupně)
|Hosté
|CNN Prima News
|Úterý
30. září od 21:00
|Tomio Okamura (SPD), Vít Rakušan (STAN)
|CNN Prima News
|Středa
1. října od 20:15
|Petr Fiala (SPOLU) a Andrej Babiš (ANO)
|TV Nova
|Čtvrtek
2. října od 17:00
|Kateřina Konečná (Stačilo!), Filip Turek (Motoristé), Zdeněk Hřib (Piráti), Tomio Okamura (SPD) a Vít Rakušan (STAN)
|TV Nova
|Čtvrtek
2. října od 20:00
|Petr Fiala (SPOLU) a Andrej Babiš (ANO)