Volby 2025 a poslední předvolební debaty v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Lukáš Karbulka
Lukáš Karbulka
  14:03
Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny se kvapem blíží. Tradiční předvolební superdebaty tak finišují a zbývá jich už jen pár. Diváci je mohou sledovat na obrazovkách CNN Prima NEWS, České televize i Novy. Podívejte se na jejich přehled, ať nezmeškáte.
Zkouška volebního studia televize Nova | foto: Jitka Venturová, iDNES.cz

Již za pár dní se otevřou volební místnosti, kde si obyvatelé ČR zvolí pro následující čtyři roky nové složený vlády. Z toho důvodu tedy kampaně jednotlivých politických uskupení finišují a před námi jsou i závěrečné debaty politiků z nejsilnějších stran.

Na obrazovkách budeme mít možnost sledovat například duel premiéra Petra Fialy (SPOLU) s Andrejem Babišem, nebo i debatu všech sedmi lídrů nejsilnějších subjektů. Deník Metro zároveň s jednotlivými zástupci, či lídry, vydá rozhovory. Ty postupně v následujících dnech naleznete zde (kliknutím na jméno): Tomio Okamura (SPD), Kateřina Konečná (Stačilo!), Ivan Bartoš (Piráti), Vít Rakušan (STAN), Petr Fiala (SPOLU) a Andrej Babiš (ANO).

Pražští lídři sněmovních voleb 2025: Kdo kandiduje a co slibuje? Shodnou se na levnějším bydlení

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

Debaty v České televizi odřídí čtveřice Jana Peroutková, Marcela Augustová, Daniel Takáč a Martin Řezníček. Na Primě pak bude mít zápolení politiků na starosti trio Terezie Tománková, Petr Suchoň a Pavlína Wolfová. V televizi Nova argumentační přestřelky usměrní duo Rey Koranteng a Bára Divišová.

Přehled předvolebních debat:

StaniceTermín (postupně)Hosté
CNN Prima NewsÚterý
30. září od 21:00		Tomio Okamura (SPD), Vít Rakušan (STAN)
CNN Prima NewsStředa
1. října od 20:15		Petr Fiala (SPOLU) a Andrej Babiš (ANO)
TV NovaČtvrtek
2. října od 17:00		Kateřina Konečná (Stačilo!), Filip Turek (Motoristé), Zdeněk Hřib (Piráti), Tomio Okamura (SPD) a Vít Rakušan (STAN)
TV NovaČtvrtek
2. října od 20:00		Petr Fiala (SPOLU) a Andrej Babiš (ANO)

