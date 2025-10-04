Čtvrteční debatu kandidátů na premiéra Petra Fialy (Spolu) a Andreje Babiše (ANO) sledovalo na TV Nova 867 tisíc diváků starších 15 let, tedy zhruba čtvrtina všech lidí u televize. Duel tak zhruba o devět tisíc diváků zaostal za podobnou debatou ve středu na Primě, která se vysílala současně na dvou kanálech. Vyplývá to z informací televizí.
Ve skupině diváků starších než čtyři roky byla sledovanost duelu na Nově 889 tisíc diváků. Alespoň tři minuty pořadu zhlédlo 1,612 milionu diváků ve stejné cílové skupině.
Dřívější debatu s kandidáty Kateřinou Konečnou (Stačilo!), Filipem Turkem (Motoristé), Zdeňkem Hřibem (Piráti), Tomiem Okamurou (SPD) a Vítem Rakušanem (STAN) si pustilo 24,1 procenta diváků u televizních obrazovek ve skupině 15 až 54 let. Kumulativní zásah za obě debaty byl 1,926 milionu diváků starších čtyř let.
Předvolební debaty TV Nova na YouTube zaznamenaly od začátku živého přenosu do pátečních 09:00 zhruba 531 tisíc zobrazení. Debaty bylo možné sledovat i na dalších platformách, kde souhrnně zaznamenaly 464 tisíc přehrání.
Prima také uvedla, že její Superduel zasáhl na multiplatformě CNN Prima News do pátku 5,308 milionu diváků starších deseti let. Sledovanost debaty v televizi, včetně té odložené, pak byla 913 tisíc lidí starších 15 let.
Kde sledovat v TV volební výsledky?
Výsledky voleb a sčítání hlasů pak můžete sledovat na ČT24 od dnešní 14. hodiny. Program tedy začne v hodinu, kdy se uzavřou volební místnosti a začne sčítání hlasů.
Na obrazovkách jsme měli možnost sledovat například duel premiéra Petra Fialy (SPOLU) s Andrejem Babišem, nebo i debatu všech sedmi lídrů nejsilnějších subjektů.
Volby do Poslanecké sněmovny 2025
Debaty v České televizi odřídila čtveřice Jana Peroutková, Marcela Augustová, Daniel Takáč a Martin Řezníček. Na Primě pak mělo zápolení politiků na starosti trio Terezie Tománková, Petr Suchoň a Pavlína Wolfová. V televizi Nova argumentační přestřelky usměrní duo Rey Koranteng a Bára Divišová.
Přehled předvolebních debat:
|Stanice
|Termín (postupně)
|Hosté
|TV Nova
|Čtvrtek
2. října od 17:00
|Kateřina Konečná (Stačilo!), Filip Turek (Motoristé), Zdeněk Hřib (Piráti), Tomio Okamura (SPD) a Vít Rakušan (STAN)
|TV Nova
|Čtvrtek
2. října od 20:00
|Petr Fiala (SPOLU) a Andrej Babiš (ANO)