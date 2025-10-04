Volby 2025 a předvolební debaty a volební přenos v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Lukáš Karbulka
Lukáš Karbulka
  10:39
Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny jsou tady. Tradiční předvolební superdebaty jsou tak za námi. Poslední debaty ve sledovanosti vyhrála TV Prima.
Fotogalerie4

Zkouška volebního studia televize Nova | foto: Jitka Venturová, iDNES.cz

Čtvrteční debatu kandidátů na premiéra Petra Fialy (Spolu) a Andreje Babiše (ANO) sledovalo na TV Nova 867 tisíc diváků starších 15 let, tedy zhruba čtvrtina všech lidí u televize. Duel tak zhruba o devět tisíc diváků zaostal za podobnou debatou ve středu na Primě, která se vysílala současně na dvou kanálech. Vyplývá to z informací televizí.

Ve skupině diváků starších než čtyři roky byla sledovanost duelu na Nově 889 tisíc diváků. Alespoň tři minuty pořadu zhlédlo 1,612 milionu diváků ve stejné cílové skupině.

Dřívější debatu s kandidáty Kateřinou Konečnou (Stačilo!), Filipem Turkem (Motoristé), Zdeňkem Hřibem (Piráti), Tomiem Okamurou (SPD) a Vítem Rakušanem (STAN) si pustilo 24,1 procenta diváků u televizních obrazovek ve skupině 15 až 54 let. Kumulativní zásah za obě debaty byl 1,926 milionu diváků starších čtyř let.

Předvolební debaty TV Nova na YouTube zaznamenaly od začátku živého přenosu do pátečních 09:00 zhruba 531 tisíc zobrazení. Debaty bylo možné sledovat i na dalších platformách, kde souhrnně zaznamenaly 464 tisíc přehrání.

Prima také uvedla, že její Superduel zasáhl na multiplatformě CNN Prima News do pátku 5,308 milionu diváků starších deseti let. Sledovanost debaty v televizi, včetně té odložené, pak byla 913 tisíc lidí starších 15 let.

Kde sledovat v TV volební výsledky?

Výsledky voleb a sčítání hlasů pak můžete sledovat na ČT24 od dnešní 14. hodiny. Program tedy začne v hodinu, kdy se uzavřou volební místnosti a začne sčítání hlasů.

Na obrazovkách jsme měli možnost sledovat například duel premiéra Petra Fialy (SPOLU) s Andrejem Babišem, nebo i debatu všech sedmi lídrů nejsilnějších subjektů. Deník Metro zároveň s jednotlivými zástupci, či lídry, již vydal rozhovory. Ty naleznete zde (kliknutím na jméno): Tomio Okamura (SPD), Kateřina Konečná (Stačilo!), Ivan Bartoš (Piráti), Vít Rakušan (STAN), Petr Fiala (SPOLU) a Andrej Babiš (ANO). Zároveň jsme také vydali detailní počínání nejsilnějších uskupení očima politologa Lukáše Jelínka.

VOLBY 2025: Pražští lídři. Kdo kandiduje a co slibuje? Shodnou se na levnějším bydlení

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

Debaty v České televizi odřídila čtveřice Jana Peroutková, Marcela Augustová, Daniel Takáč a Martin Řezníček. Na Primě pak mělo zápolení politiků na starosti trio Terezie Tománková, Petr Suchoň a Pavlína Wolfová. V televizi Nova argumentační přestřelky usměrní duo Rey Koranteng a Bára Divišová.

Přehled předvolebních debat:

StaniceTermín (postupně)Hosté
TV NovaČtvrtek
2. října od 17:00		Kateřina Konečná (Stačilo!), Filip Turek (Motoristé), Zdeněk Hřib (Piráti), Tomio Okamura (SPD) a Vít Rakušan (STAN)
TV NovaČtvrtek
2. října od 20:00		Petr Fiala (SPOLU) a Andrej Babiš (ANO)

Volby 2025 aktuálně: První den ukázal, že k urnám dorazilo nadprůměrně Čechů. A zájem trval i dnes

Volební místnosti se uzavřely. První den voleb do Poslanecké sněmovny ČR zatím předznamenává vyšší volební účast, než tomu bylo před čtyřmi roky v tutéž dobu. Ta se nyní většinou pohybuje kolem 55...

Mapa volebních místností 2025: Pražanům i „náplavám“ pomůžeme najít tu pravou

Kam přijít odevzdat svůj hlas ve volbách do Poslanecké sněmovny 2025? Jednoduchá otázka pro ty, kdo v Praze volí pravidelně, těžší pro lidi, kteří se do hlavního města teprve přistěhovali nebo tu...

Praha 13 Lužiny

Druhý volební den v Praze na Lužinách mrzlo. Snad nám po sečtení hlasů nemrzne i úsměv na rtech.

vydáno 4. října 2025  10:38

Praha 4 Zelený pruh

Zadumaný volič koná svou povinnost důsledně - Praha 4 Zelený pruh (volič souhlasí se zveřejněním fotky)

vydáno 4. října 2025  10:38

