Volby 2025 a předvolební debaty v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny za chvíli startují. Předvolební superdebaty tak spějí do finiše, první z nich se koná už dnes večer. Další mohou diváci sledovat na obrazovkách CNN Prima NEWS, České televize i Novy. Podívejte se na jejich přehled, ať nezmeškáte.
Zkouška volebního studia televize Nova | foto: Jitka Venturová, iDNES.cz

Již za pár dní se otevřou volební místnosti, kde si obyvatelé ČR zvolí pro následující čtyři roky nové složený vlády. Z toho důvodu tedy kampaně jednotlivých politických uskupení finišují a před námi jsou i závěrečné debaty politiků z nejsilnějších stran.

Na obrazovkách budeme mít možnost sledovat například duel premiéra Petra Fialy (SPOLU) s Andrejem Babišem, nebo i debatu všech sedmi lídrů nejsilnějších subjektů. Deník Metro zároveň s jednotlivými zástupci, či lídry, vydá rozhovory. Ty postupně v následujících dnech naleznete zde (kliknutím na jméno): Tomio Okamura (SPD), Kateřina Konečná (Stačilo!), Ivan Bartoš (Piráti), Vít Rakušan (STAN), Petr Fiala (SPOLU) a Andrej Babiš (ANO).

Pražští lídři sněmovních voleb 2025: Kdo kandiduje a co slibuje? Shodnou se na levnějším bydlení

Debaty v České televizi odřídí čtveřice Jana Peroutková, Marcela Augustová, Daniel Takáč a Martin Řezníček. Na Primě pak bude mít zápolení politiků na starosti trio Terezie Tománková, Petr Suchoň a Pavlína Wolfová. V televizi Nova argumentační přestřelky usměrní duo Rey Koranteng a Bára Divišová.

Přehled předvolebních debat:

StaniceTermín (postupně)Hosté
CNN Prima NEWSČtvrtek
25. září od 21:00		Zástupci sedmi nejsilnějších politických uskupení (Karel Havlíček (ANO), Martin Kupka (SPOLU), Tomio Okamura (SPD), Lukáš Vlček (STAN), Zdeněk Hřib (Piráti), Kateřina Konečná (Stačilo!), Petr Macinka (Motoristé))
Tn.cz (TV Nova web)Pátek
26. září od 15:15		Hlas Gen Z, debata s mladými politiky do 30 let ze sedmi nejsilnějších stran (Matěj Gregor (Motoristé), Diana Chodžajanová (SPD), Zdena Kašparová (STAN), Adam Knedlhans (ANO), Vítek Prokop (Stačilo!), Štěpán Slovák (SPOLU), Kristián Sušer (Piráti))
ČT 1 a ČT 24Neděle
28. září od 20:10		Superdebata nejsilnějších lídrů (Seznam zúčastněných by měla ČT zveřejnit v pátek)
CNN Prima NewsPondělí
29. září od 21:00		Zdeněk Hřib (Piráti), Kateřina Konečná (Stačilo!), Petr Macinka (Motoristé)
ČT 24Pondělí
29. září od 22:00		Duel ČT24 dvou kandidátů na premiéra
CNN Prima NewsÚterý
30. září od 21:00		Tomio Okamura (SPD), Vít Rakušan (STAN)
CNN Prima NewsStředa
1. října od 20:15		Petr Fiala (SPOLU) a Andrej Babiš (ANO)
TV NovaČtvrtek
2. října od 17:00		Kateřina Konečná (Stačilo!), Petr Macinka (Motoristé), Zdeněk Hřib (Piráti), Tomio Okamura (SPD) a Vít Rakušan (STAN)
TV NovaČtvrtek
2. října od 20:00		Petr Fiala (SPOLU) a Andrej Babiš (ANO)

