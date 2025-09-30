Volby 2025 a šéf STAN Vít Rakušan: Jsme připraveni dál vést ty resorty, kde za sebou máme kus práce

Lukáš Karbulka
Lukáš Karbulka
  12:59
Hnutí Starostové (STAN) chce po volbách do Sněmovny 2025 navázat na práci pětikoalice a stát se hlasem regionů. Jejich předseda a lídr středočeské kandidátky Vít Rakušan v rozhovoru pro deník Metro odmítá kompromisy, které vedou k přešlapování, a slibuje odvážnější vládu.
„Usilujeme o odvážnější kroky v otázkách klíčových pro budoucnost země – přijetí eura, lidská práva, spravedlivější a jednodušší daňový systém,“ zdůraznil předseda STAN.

Jak byste obecně charakterizoval svého příznivce a svého odpůrce?
Moji příznivci i odpůrci jsou lidé různí, osobně se o tom přesvědčuju při bez přehánění tisícovkách osobních setkání a rozhovorů. A jestli mě tyhle rozhovory něco naučily, tak nenálepkovat a nepodléhat stereotypům.

Budete chtít pokračovat v podpoře Ukrajiny? A pokud ano, tak jak?
Samozřejmě. Poskytování bezpečí válečným uprchlíkům u nás v Česku a poskytováním vojenské, materiální, humanitární a diplomatické pomoci bránící se Ukrajině. Česko jako stát na východě EU a na východní hranici NATO má být nadále velmi aktivní v prosazování podpory Ukrajiny na mezinárodním poli. My z vlastní zkušenosti víme, co rozpínavost Ruska znamená.

Ivan Bartoš: Nevolí nás příznivci vlády tvrdší ruky. To je zhruba 20 procent českých občanů

S kým byste byli ochotni vstoupit do koalice, a s kým naopak ne?
Usilujeme o to, obnovit koalici jasně proevropských demokratických stran na půdorysu bývalé pětikoalice, to znamená se Spolu a Piráty. Je to podle mě jediná alternativa vládě, která by se opírala o extremisty a kvůli níž by hrozilo Česku oslabení vazeb na EU a NATO, a tedy oslabení naší národní bezpečnosti.

O jaká ministerstva nejvíce stojíte?
Jsme připraveni dál nést odpovědnost za ty resorty, kde za sebou už máme kus práce – vnitro, průmysl a obchod, školství a místní rozvoj. Rádi bychom měli výrazně vyšší vliv na rozpočet a státní finance. A jsme připraveni vzít si na starost spravedlnost. Diskuzi o ministerstvech ale považuji za velmi předčasnou, teď jde hlavně o to, získat nutnou většinu 101 poslanců a poslankyň pro proevropské demokratické strany.

Pokud budete ve vládě, co byste oproti té současné změnili?
Zestručnili bychom programové prohlášení vlády na skutečné priority, tak aby si každý mohl přehledně odškrtávat, co vláda splnila. Snažili bychom se víc zaměřit na lidi, kteří nás sice třeba nevolí, ale jejichž problémy přesto musíme řešit, typicky lidi v dluhových pastech. A usilovali bychom o odvážnější kroky v otázkách klíčových pro budoucnost země – přijetí eura, lidská práva, spravedlivější a jednodušší daňový systém. Kompromis do politiky patří, nesmí se ale proměnit v přešlapování na místě.

Tomio Okamura: Tatínek mi říkal, že nemám být nikdy přítěží společnosti

Jak chcete posílit důvěru občanů v politiku a v samotné poslance? Případně, jak docílit vyšší volební účasti pro další volby?
Lidštějším přístupem, přenesením toho, co a jak děláme v obcích a městech, i do fungování vlády. Maximální transparentností. Často je potřeba víc s lidmi diskutovat a vysvětlovat a méně se tvářit jako ten, kdo „prostě ví“, jak je to správně. Udělat přítrž paralyzujícím obstrukcím a urážlivému chování, tedy věcem, které v očích veřejnosti politiku a politiky diskreditují.

Co považujete za největší hrozbu pro bezpečnost České republiky a jak byste ji řešil?
V tuto chvíli jednoznačně ruskou agresivitu a rozpínavost. Drony nad Polskem a Rumunskem, migy ve vzdušném prostoru Estonska, hybridní útoky na území celé Evropské unie, to všechno jsou známky drzosti Putinova režimu a důvody, proč jasně podporujeme navyšování investic do obrany a bezpečnosti a úzkou spolupráci s partnery v NATO.

Kateřina Konečná z hnutí Stačilo!: Mou nejsilnější stránkou je otevřenost a pravdomluvnost

Pokud byste měl jmenovat jedinou prioritu, která vás odlišuje od všech ostatních kandidátů, jaká by to byla?
Skutečný plán pro rozvoj regionů, o kterých se mluví jako o „strukturálně postižených“. V nedávné analýze v Hospodářských novinách zaznělo, že Marshallův plán pro chudé regiony zpracoval jen STAN, většina ostatní stran doporučení NERV ignoruje.

Co je vaší nejsilnější stránkou?
Mou osobní? To se mi špatně hodnotí. Věřím, že zásadovost. A ptáte-li se na hnutí, pak jednoznačně praktičnost a schopnost hledat rozumná řešení bez ideologických přihrádek.

  • Narodil se v roce 1978 v Kolíně. Od prosince 2021 je prvním místopředsedou vlády a ministrem vnitra ČR ve vládě Petra Fialy.
  • Od roku 2019 je předsedou hnutí STAN, kde vystřídal Petra Gazdíka.
  • Ve Sněmovně působí jako poslanec od října 2017.
  • V letech 2010 až 2019 byl starostou města Kolín.

  • Od roku 2000 soukromě podnikal v oblasti výuky cizích jazyků a tlumočení.
  • V roce 2001 začal působit jako pedagog na Gymnáziu Jiřího Ortena v Kutné Hoře, kde vyučoval němčinu, dějepis a politologii.
  • Roku 2016 byl zařazen do žebříčku stovky největších inovátorů střední a východní Evropy, který vyhlašuje prestižní britský mezinárodní deník Financial Times.
  • Ve volném čase běhá, hraje tenis a volejbal. Dříve hrál také basketbal, se kterým začal v šesti letech a dotáhl to až do dorostenecké ligy. MET

30. září 2025

