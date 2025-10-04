Nyní se sčítají poslední hlasy z velkých měst – Vítězem letošních sněmovních voleb je hnutí ANO. Získalo průběžně 36,31 procenta hlasů. Na druhém místě je zatím koalice Spolu s 22,01 procenta a třetí hnutí STAN s 10,86 procenta. Místa ve Sněmovně mají jisté ještě Piráti s 8,27 procenta, SPD s 8,06 procenta a Motoristé se 6,9 procenta hlasů. Naopak hnutí Stačilo! v čele s komunisty je pod pětiprocentní hranicí (4,46 procenta) potřebné pro vstup do Sněmovny a vypadá to, že se do ní už nedostanou. Účast se zatím pohybuje pod 69 procenty. Konečné výsledky budou známé až ve večerních hodinách.
Predikce volebních výsledků agentury STEM a společnosti Blindspot AI shodně ukazují zisk hnutí ANO pod 35 procenty a koalice Spolu tvořené ODS, TOP 09 a lidovci přes 23 procent. Hnutí STAN by mělo mít víc než 11 procent, do Sněmovny by se dostali také Piráti a kandidáti SPD a Motoristů. Naopak uskupení Stačilo!, za které kandidují mimo jiné komunisté a sociální demokraté, by zůstalo s méně než pěti procenty hlasů mimo dolní komoru Parlamentu.
Volební účast
Volební účast v letošních sněmovních volbách se dnes odpoledne pohybovala v některých místech až kolem 75 procent. Výjimkou nejsou ani lokality, kde přišlo volit víc než 90 procent voličů. Účast zvyšují také lidé s voličskými průkazy. V některých krajích by mohla být vyšší než při minulých volbách do Sněmovny, například v Ústeckém kraji. Víc lidí tam přišlo například ve vyloučených lokalitách. Vyplývá to z údajů okrskových komisí nebo zástupců radnic. V roce 2021 přišlo ke sněmovním volbám 65,4 procenta voličů.
Účast je podle některých komisí vyšší než při volbách do Sněmovny v roce 2021. A to i přesto, že řadě voličům hlasování zkomplikovaly problémy s aplikací eDoklady, neboli elektronickým občanským průkazem v telefonu. Digitální a informační agentura proto doporučila, aby si lidé brali k volbám i klasické průkazy. Systém eDokladů od dnešní 12. hodiny podle digitální agentury by měl plně fungovat.
V Praze se volební účast hodinu před uzavřením místností podle mluvčích radnic pohybovala kolem 70 procent. Nižší byla účast v Praze 1, kam ke 13:00 dorazilo k urnám 62 procent oprávněných voličů. V první pražské městské části se koná i místní referendum, ve kterém hlas ke stejnému času odevzdalo 41 procent lidí.
Ve Středočeském kraji dorazilo k volbám v Berouně 72 procent voličů, v Mělníku odvolilo 64,7 procenta lidí. V Jihočeském kraji se volební účast před 14:00 pohybovala odhadem kolem 70 procent, informovala Věra Marková, která má agendu voleb na krajském úřadu na starosti. Na Českobudějovicku je 174 volebních okrsků, účast byla před 14:00 téměř 70 procent. Ve srovnání s minulými parlamentními volbami je účast srovnatelná, řekl vedoucí správního odboru magistrátu Jan Kostík.
V Jihočeském kraji hlas odevzdalo 55 až 60 procent voličů. Ve čtyřech volebních okrscích v českobudějovické základní škole Matice Školské zatím odvolilo 50 až 60 procent voličů. Na některých místech byl v pátek, kdy se účast blížila k 50 procentům, zájem tak velký, že se tvořily fronty. „Šla jsem volit po 16. hodině a u volební místnosti jsem si chvilku musela postát ve frontě,“ uvedla pro web Metro.cz čtenářka Jana, která volila na Českobudějovicku.
V řadě krajů účast téměř 60 procent
Na jižní Moravě byla podle krajského úřadu k 10:00 volební účast 57,3 procenta, před čtyřmi lety to bylo 53,3. Nejvíce lidí přišlo k urnám v Boskovicích na Blanensku, a to 61 procent. V Brně účast přesáhla 59 procent a v některých částech svůj hlas odevzdaly i dvě třetiny voličů.
V Pardubickém kraji se volební účast před 14:00 pohybovala mezi 65 a 75 procenty. Pode mluvčího kraje Dominika Bartáka bylo v pátek večer někde nutné kvůli malé kapacitě zapečetit volební urny, dnes byla přidána urna další. V hotelu Jezerka v Seči na Chrudimsku přišlo s voličským průkazem 320 lidí, proto bylo nutné přivézt do volební místnosti na městském úřadu další hlasovací lístky.
V Hradci Králové byla volební účast před 14:00 na úrovni 70 procent, ve dvacetitisícovém Náchodě byla téměř 68 procent. V šestnáctitisícovém Jičíně přišlo do 13:00 k urnám 68 procent voličů, zjistila ČTK na radnicích. Volební účast v Olomouckém kraji se pohybuje mezi 60 až 70 procenty voličů. Například v Šumperku jeden z volebních okrsků hlásil volební účast přes 75 procent, další 72 procent, řekla Petra Štefečková z šumperské radnice.
Část volebních komisí hlásí už 70procentní účast
V Moravskoslezském kraji se volební účast těsně před uzavřením volebních místností pohybovala odhadem kolem 67 procent voličů, je to více než v roce 2021, řekla Miroslava Chlebounová z tiskového oddělení krajského úřadu. Před čtyřmi lety se voleb v kraji zúčastnilo 60,56 procenta voličů.
V Plzeňském kraji se volební účast podle Jana Nového z krajského úřadu pohybuje kolem 65 procent, místy i více. Rekordmanem je opět nejmenší vesnička kraje Čilá na Rokycansku, kde mají stoprocentní volební účast. Více než devadesátiprocentní účast mají také například Kaničky na Domažlicku nebo Horská Kvilda na Šumavě, kde hlasovalo 44 z 52 místních voličů a 35 lidí s voličskými průkazy. V Plzni se pohybovala volební účast místy kolem 65 až 70 procent, uvedli oslovení členové okrskových komisí.
Účast ve volbách bude zřejmě v Libereckém kraji vyšší než před čtyřmi lety, kdy k volbám přišlo 64,60 procenta voličů. Hodinu před uzavřením volebních místností účast většinou pohybovala mezi 60 a 70 procenty. V Bedřichově v Jizerských horách se dokonce díky rekreantům s voličskými průkazy dostala účast na 80 procent.
Na Vysočině byla účast velká, lidé přicházeli i po poledni. V Havlíčkově Brodě odvolilo po 13:00 ve dvou okrscích přes 70 procent voličů, v jednom okrsku ve Žďáru nad Sázavou to bylo 66 procent. V Jihlavě se ve dvou okrscích volební účast pohybovala okolo 64 procent, v dalším stoupla nad 70 procent.
Vyšší volební účast než před čtyřmi roky
V Olomouckém kraji překročila v oslovených volebních okrscích volební účast dosud 50 procent. „V tuto chvíli máme za Šumperk hlášenou účast 54,6 procenta voličů, takový nápor jsme tady ještě nikdy neměli, jsme příjemně překvapeni,“ řekla Petra Štefečková z šumperské radnice
Vyšší volební účast než před čtyřmi lety by mohla být letos v Ústeckém kraji. Podle odhadu krajského úřadu se ke 12:00 pohybovala kolem 57 procent, jsou ale i okrsky, kde dvě hodiny před uzavřením volebních místností byla až 69 procent. Při posledních sněmovních volbách byla účast v regionu 57,65 procenta, jedna z nejnižších v ČR. Nezájem voličů i letos provází hlasování ve vyloučených lokalitách, i tam přišlo k urnám více lidí než v roce 2021.
Ve Vsetíně ve Zlínském kraji byla v tamním největším volebním okrsku v Rokytnici kolem 13:00 volební účast 66,6 procenta. V Uherském Hradišti činila 67,1 procenta, v minulých sněmovních volbách před čtyřmi lety byla ve stejnou dobu 65,3 procenta. Nejvyšší účast byla v okrsku Vésky, kde odevzdalo svůj hlas 77,2 procenta voličů, v dalších dvou okrscích se blížila 76 procentům, řekla zástupkyně uherskohradišťské radnice.
Ve volebních místnostech v Ostrově na Karlovarsku se volební účast mezi jednotlivými okrsky výrazně lišil, jeden hlásil 30 procent voličů, druhý 60 procent. V Nejdku na Karlovarsku v jednom z okrsků odvolilo 67 procent voličů. Komise to hodnotí jako výrazný nárůst voličů oproti minulým sněmovním volbám.
Velký zájem byl i v zahraničí
K volbám dorazilo i velké množství Čechů žijících v zahraničí – například ve Spojených státech. „O korespondenční hlasování byl ze strany voličů zájem. V celých Spojených státech se z celkového počtu 2604 zapsaných voličů registrovalo pro korespondenční hlasování 1127 občanů,“ uvedlo velvyslanectví. Největší počet voličů se podle něj zaregistroval právě v konzulárním obvodě zastupitelského úřadu ve Washingtonu, a to 741. Velvyslanectví v této souvislosti doplnilo, že korespondenční volba umožní volit voličům z celého konzulárního obvodu washingtonského úřadu, který je geograficky velmi rozsáhlý – od Texasu po Floridu a Ohio.
Obrovský zájem je také na českém velvyslanectví na Slovensku. V pátek, v první den hlasování, volilo na ambasádě v Bratislavě 577 Čechů. Už tato účast byla vyšší než za oba dva dny hlasování na Slovensku před čtyřmi lety, protože tehdy bylo odevzdáno 408 platných hlasů.
Na zastupitelském úřadě v Bruselu hlasovalo přes tisícovku voličů, řekl necelou hodinu před uzavření volebních místností konzul Pavel Štícha. Jde o vyšší účast než při parlamentních volbách před čtyřmi lety. Zájem voličů byl podobný jako při prezidentských volbách v roce 2023.
V pátek svůj hlas odevzdalo na velvyslanectví v Londýně 960 lidí. „V zásadě to vychází na 100 voličů za hodinu,“ poznamenal český velvyslanec Václav Bartuška. Velká část lidí volila za použití voličského průkazu, který si obvykle vyřizují občané před krátkodobým pobytem v zahraničí. I zde lze čekat vyšší účast, protože v roce 2021 odevzdalo na velvyslanectví v Londýně svůj hlas 1163 lidí.
Ve velkém se také volí v Berlíně. Do 20. hodiny odevzdalo svůj hlas zhruba 300 voličů. ČTK to v pátek řekla vedoucí konzulárního úseku a předsedkyně volební komise Magdaléna Dvořáková. Před budovou, v níž velvyslanectví v současnosti sídlí, se od otevření volební místnosti tvoří fronta, která neopadá. Hlasování se jinak zatím obešlo bez komplikací.
Volební místnost v německé metropoli se stejně jako místnosti v Česku včera uzavřela ve 22:00 a znovu se otevře v sobotu v 8:00. Hlasovat pak budou moci čeští občané do 14:00. Kromě Berlína je možné v Německu hlasovat také na generálních konzulátech v Mnichově, Drážďanech a Düsseldorfu. Německo spadá spolu s dalšími zeměmi střední a východní Evropy do oblasti dva, ve všech čtyřech okrscích tak voliči vybírají kandidáty z Jihomoravského kraje.
Tyto sněmovní volby jsou deváté v historii samostatné České republiky. O 200 poslaneckých křesel letos usiluje v Česku 4 462 kandidátů, zhruba o 800 méně než při minulých sněmovních volbách v roce 2021. Počet volebních uskupení se letos zvýšil o čtyři na 26. Před čtyřmi roky se do Sněmovny dostalo 150 poslanců a 50 poslankyň. Volební účast byla před čtyřmi lety 65,43 procenta.