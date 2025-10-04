Místy i více než polovina voličů v Česku odevzdala do včerejší 22. hodiny hlas ve sněmovních volbách. A zájem trval i dnes, kdy by mohla být volební účast až tři čtvrtiny voličů. Účast by v některých krajích mohla být vyšší než minule. Nyní se sčítají hlasy. Konečné výsledky budou známé až ve večerních hodinách.
Účast je podle některých komisí vyšší než při volbách do Sněmovny v roce 2021. A to i přesto, že řadě voličům hlasování zkomplikovaly problémy s aplikací eDoklady, neboli elektronickým občanským průkazem v telefonu. Digitální a informační agentura proto doporučila, aby si lidé brali k volbám i klasické průkazy. Aktuálně by již měl systém eDokladů od dnešní 12. hodiny podle digitální agentury plně fungovat.
V Praze se volební účast mezi 10:00 a 11:00 podle zástupců radnic pohybovala kolem 60 procent. „Po 10. hodině to bylo přes 55 procent. Dorazilo i hodně mladých voličů,“ potvrdil dnes redakci deníku Metro člen volební komise v Základní škole T. G. Masaryka Praha 7. V hlavním městě se už po prvních dvou hodinách volební přiblížila až ke čtvrtině voličů. Kolem včerejší 19. hodiny se pak mohla vyhoupnout na více než 30 procent a před 22. hodinou k poloviční účasti.
Volební účast
Ve Středočeském kraji byla k večeru podle komisařů větší účast než minule. A zájem zde trvá i v sobotu. V Berouně zatím odvolilo 62 procent voličů a v Nymburku, Kolíně a Kutné Hoře shodně 60 procent. V Benešově přišlo ke sněmovním volbám 58 procent lidí a k souběžně pořádanému referendu o demolici bývalých kasáren 43 procent.
V Jihočeském kraji hlas odevzdalo 55 až 60 procent voličů. Ve čtyřech volebních okrscích v českobudějovické základní škole Matice Školské zatím odvolilo 50 až 60 procent voličů. Na některých místech byl v pátek, kdy se účast blížila k 50 procentům, zájem tak velký, že se tvořily fronty. „Šla jsem volit po 16. hodině a u volební místnosti jsem si chvilku musela postát ve frontě,“ uvedla pro web Metro.cz čtenářka Jana, která volila na Českobudějovicku.
V řadě krajů účast téměř 60 procent
Na jižní Moravě byla podle krajského úřadu k 10:00 volební účast 57,3 procenta, před čtyřmi lety to bylo 53,3. Nejvíce lidí přišlo k urnám v Boskovicích na Blanensku, a to 61 procent. V Brně účast přesáhla 59 procent a v některých částech svůj hlas odevzdaly i dvě třetiny voličů.
Volební účast v Pardubickém kraji se před 11:00 pohybovala kolem 60 procent. Podle mluvčího kraje Dominika Bartáka bylo v pátek večer někde nutné kvůli malé kapacitě zapečetit volební urny s tím, že dnes bude přidána urna další.
Účast ve stotisícovém Hradci Králové byla před 21:00 na 49 procentech. V Náchodě se pohybovala kolem 46 procent a v Jičíně kolem 48 procent, uvedli mluvčí radnic. Na Trutnovsku podle dat hejtmanství odvolilo asi 45 procent voličů.
Část volebních komisí hlásí už 70procentní účast
V Moravskoslezském kraji zatím k volebním urnám přišlo podle odhadů zhruba 55 procent voličů, potvrdila Miroslava Chlebounová z tiskového oddělení krajského úřadu.
Volební účast v průměru kolem 55 procent měly dnes v 11:00 volební místnosti v Plzeňském kraji, řekl Jan Nový z krajského úřadu. Na některých místech ale účast přesáhla i víc než 70 procent. Nejmenší obec v kraji, Čilá na Rokycansku s 19 místními voliči, má účast 87 procent - kromě 15 místních volilo i 12 lidí s voličskými průkazy. V šumavské Horské Kvildě na Klatovsku hlasovalo 78 procent voličů, i zde je větší podíl přespolních voličů s voličskými průkazy.
I v Libereckém kraji je volební účast vyšší než před čtyřmi lety. Pohybuje se mezi 40 a 50 procenty. Na jednom z okrsků na Základní škole Pasířská v Jablonci nad Nisou mělo dnes dvě hodiny po otevření volebních místností odvoleno 63 procent voličů.
Účast na Vysočině byla podle komisařů k včerejší 21. hodině až 40 a více procent. Dnes ve dvou okrscích krajské Jihlavy byla po 10:00 účast kolem 55 procent. V pětitisícové Polné na Jihlavsku, kde se koná i místní referendum kvůli záměru investorů postavit tam větrný park, přišla také víc než polovina voličů.
Vyšší volební účast než před čtyřmi roky
V Olomouckém kraji překročila v oslovených volebních okrscích volební účast dosud 50 procent. „V tuto chvíli máme za Šumperk hlášenou účast 54,6 procenta voličů, takový nápor jsme tady ještě nikdy neměli, jsme příjemně překvapeni,“ řekla Petra Štefečková z šumperské radnice
O něco vyšší účast než před čtyřmi lety by mohla být i ve vyloučených lokalitách v Ústeckém kraji, zájem o volby mezi sociálně slabými je nicméně mizivý. Průměrný odhad účasti za Ústecký kraj byl před 10:30 přes 50 procent, sdělila ČTK mluvčí kraje Magdalena Fraňková.
V Uherskohradišťském okrsku Sady ve Zlínském kraji zaznamenala komise účast až 67,3 procenta voličů a v několika místních částech přišlo 66 procent voličů. V samotném Zlíně byla k dnešním 10:15 volební účast 59,14 procenta. Ve Vsetíně v tamním největším volebním okrsku v Rokytnici volilo dosud 57,6 procenta lidí, v Kroměříži to bylo 58 procent.
I komise v Karlovarském kraji hlásí účast vyšší než obvykle. Třeba v Nejdku na Karlovarsku. „Z necelých 400 voličů na seznamu máme účast téměř 60 procent. Chodí mladí i senioři, trousí se průběžně. Ráno tady dokonce jeden člověk čekal, než volební místnost v osm hodin otevřeme,“ uvedla členka volební komise Růženy Novákové.
Velký zájem byl i v zahraničí
K volbám dorazilo i velké množství Čechů žijících v zahraničí – například ve Spojených státech. „O korespondenční hlasování byl ze strany voličů zájem. V celých Spojených státech se z celkového počtu 2604 zapsaných voličů registrovalo pro korespondenční hlasování 1127 občanů,“ uvedlo velvyslanectví. Největší počet voličů se podle něj zaregistroval právě v konzulárním obvodě zastupitelského úřadu ve Washingtonu, a to 741. Velvyslanectví v této souvislosti doplnilo, že korespondenční volba umožní volit voličům z celého konzulárního obvodu washingtonského úřadu, který je geograficky velmi rozsáhlý – od Texasu po Floridu a Ohio.
Obrovský zájem je také na českém velvyslanectví na Slovensku. V pátek, v první den hlasování, volilo na ambasádě v Bratislavě 577 Čechů. Už tato účast byla vyšší než za oba dva dny hlasování na Slovensku před čtyřmi lety, protože tehdy bylo odevzdáno 408 platných hlasů.
Na zastupitelském úřadě v Bruselu hlasovalo přes tisícovku voličů, řekl necelou hodinu před uzavření volebních místností konzul Pavel Štícha. Jde o vyšší účast než při parlamentních volbách před čtyřmi lety. Zájem voličů byl podobný jako při prezidentských volbách v roce 2023.
V pátek svůj hlas odevzdalo na velvyslanectví v Londýně 960 lidí. „V zásadě to vychází na 100 voličů za hodinu,“ poznamenal český velvyslanec Václav Bartuška. Velká část lidí volila za použití voličského průkazu, který si obvykle vyřizují občané před krátkodobým pobytem v zahraničí. I zde lze čekat vyšší účast, protože v roce 2021 odevzdalo na velvyslanectví v Londýně svůj hlas 1163 lidí.
Ve velkém se také volí v Berlíně. Do 20. hodiny odevzdalo svůj hlas zhruba 300 voličů. ČTK to v pátek řekla vedoucí konzulárního úseku a předsedkyně volební komise Magdaléna Dvořáková. Před budovou, v níž velvyslanectví v současnosti sídlí, se od otevření volební místnosti tvoří fronta, která neopadá. Hlasování se jinak zatím obešlo bez komplikací.
Volební místnost v německé metropoli se stejně jako místnosti v Česku včera uzavřela ve 22:00 a znovu se otevře v sobotu v 8:00. Hlasovat pak budou moci čeští občané do 14:00. Kromě Berlína je možné v Německu hlasovat také na generálních konzulátech v Mnichově, Drážďanech a Düsseldorfu. Německo spadá spolu s dalšími zeměmi střední a východní Evropy do oblasti dva, ve všech čtyřech okrscích tak voliči vybírají kandidáty z Jihomoravského kraje.
Tyto sněmovní volby jsou deváté v historii samostatné České republiky. O 200 poslaneckých křesel letos usiluje v Česku 4 462 kandidátů, zhruba o 800 méně než při minulých sněmovních volbách v roce 2021. Počet volebních uskupení se letos zvýšil o čtyři na 26. Před čtyřmi roky se do Sněmovny dostalo 150 poslanců a 50 poslankyň. Volební účast byla před čtyřmi lety 65,43 procenta.